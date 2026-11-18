Коротко:
- Пролет Крымского моста рухнул в воду после удара 17 ноября
- Обломки могут перекрыть проход судов через Керченский пролив
- РФ придется больше снабжать Крым по трассам М-14 и М-18
Обрушение пролета Крымского моста после украинского удара в ночь на 17 ноября может ударить не только по самой переправе, но и по судоходству. Крупные торговые и военные суда страны-агрессора рискуют потерять проход через Керченский пролив.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 17 ноября.
Опубликованные 17 ноября снимки с геолокацией показывают разрушенный пролет автомобильной части моста и повреждения железнодорожной. Металлическая конструкция упала прямо в воду, что, по данным аналитиков, может усложнить судоходство в этом районе.
Местный крымский Telegram-канал утверждает, что обломки заблокировали единственный глубоководный проход в проливе и крупные суда больше не смогут им пользоваться. Аналитики ISW при этом говорят лишь о возможных сложностях для судоходства.
Что изменится для российской логистики
По оценке ISW, разрушение моста может заставить оккупационные войска больше полагаться на сухопутные маршруты между Крымом и другими захваченными территориями Украины. Это усложнит снабжение российской группировки на юге.
Мост - один из двух ключевых военно-логистических маршрутов, по которым РФ обеспечивает свои войска на этом направлении. Второй проходит по трассе М-14 Ростов - Крым через оккупированные части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Переправа также была важна для доставки на полуостров продовольствия, товаров и горючего из Краснодарского края. После предыдущих украинских ударов россияне уже сократили перевозки, а с 1 ноября движение тяжелых грузовиков по мосту запретили.
Аналитики считают, что повреждение моста еще больше ослабит один из ключевых маршрутов снабжения российских войск в Крыму. Поэтому россиянам придется активнее использовать трассы М-14 и М-18, которая соединяет Харьков с оккупированной Ялтой.
Украина атаковала Крымский мост две ночи подряд - 16 и 17 ноября. После первого удара арка автомобильной части наклонилась, а после второго обрушилась в воду вместе с пролетом. По словам президента Владимира Зеленского, по автомобильной части били дронами-ракетами Паляница, а по железнодорожной - ракетами Нептун, дронами Рута и FP-5 Фламинго.
Перекрыт ли Керченский пролив после обрушения моста?
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что обломки автомобильной части моста уже перекрыли судоходство.
"Это еще одна из причин, которые позволяют утверждать, что мы сорвали джек-пот: автомобильная часть моста обрушилась и перекрыла Керченский пролив", - подчеркнул эксперт.
По его словам, прежде чем думать о восстановлении переправы, оккупантам придется расчистить акваторию.
"Оккупантам придется сначала поднять со дна все обломки моста, даже мелкие. Ведь разрушенные конструкции перекрыли судоходство", - пояснил Жданов.
Говоря о масштабах разрушений, эксперт напомнил, что в воду рухнула несущая основа самого длинного пролета.
"Центральная арка моста, то есть двухарочная металлическая ферма, которая стояла сверху, была несущей основой мостового пролета длиной 270 метров. И теперь эта махина просто рухнула в воду", - добавил военный эксперт.
Президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар в комментарии ЗН.UA обратил внимание на то, что пролив мелководный - его глубина всего 3-5 метров, поэтому любой затор в судоходном канале бьет по всему грузопотоку.
"Перекрытие судоходства через Керчь-Еникальский канал создало долгосрочную пробку", - отметил Гончар.
Аналитик также сомневается, что Россия сможет быстро перенаправить грузы: по его оценке, российская железная дорога "не выдержит" переброски даже части этих грузов на другие порты.
Крымский мост - новости
Как сообщал Главред, украинский удар по Крымскому мосту продемонстрировал неспособность России защитить стратегические объекты. В ISW указали, что выбор маршрутов снабжения полуострова у Кремля крайне ограничен. Удару предшествовали атаки на юге РФ и в акваториях Черного и Азовского морей.
Министр обороны Украины Евгений Хмара прокомментировал атаку на переправу на встрече в формате Рамштайн в Брюсселе. По его словам, Украина только начинает и в 2027 году втрое нарастит производство дронов Deep Strike. Министр также заявил, что на каждый удар РФ Украина будет отвечать вдвое и втрое сильнее.
Президент Владимир Зеленский назвал удар по мосту седьмым этапом совместной операции СБУ и Генштаба ВСУ. Глава государства пообещал другие операции в ответ на российскую агрессию. По его словам, этот мост оккупанты построили со своей территории в Крым.
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