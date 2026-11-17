Заместитель министра обороны США убежден, что поддержка Киева должна быть направлена на удержание линии фронта.

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США призвали Киев сосредоточиться на фронте вместо ударов по тылу РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Колби: удары по тылу РФ не приблизили конец войны

По его оценке, такие атаки укрепили решимость россиян и Кремля

США советуют сосредоточить поддержку Украины на удержании фронта

Удары Украины по глубокому тылу России не приблизили завершение войны и не ослабили российское наступление на фронте. Такую оценку озвучил заместитель министра обороны США Элбридж Колби во вторник, 17 ноября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

По мнению американского чиновника, кампания Киева по нанесению ударов на большие расстояния может иметь обратный эффект и сыграть на руку противнику.

"Хотя в публичном пространстве часто обсуждаются эффектные удары по глубокому тылу, призванные нанести ущерб российскому населению, по нашей оценке, такие удары не доказали своей эффективности ни в приближении конца войны, ни в ослаблении российского наступления на линии фронта. Более того, такие удары, особенно те, что направлены на гражданскую инфраструктуру, вероятно, лишь укрепили решимость российского общества, а также готовность самого Кремля к эскалации", - аргументировал Колби.

Он также предположил, что в противостоянии на большом расстоянии от фронта преимущество вполне может быть за Москвой.

Приоритет - удержание фронта

В то же время Колби заверил, что Вашингтон не собирается ограничивать Киев в ведении боевых действий. По его словам, это вовсе не означает, что Украина должна воевать "со связанными за спиной руками".

"Наоборот, нам следует четко осознавать: наша поддержка должна быть сосредоточена на том, чтобы предоставить Украине возможность удерживать линию фронта и, где это возможно, добиваться успехов. Удары, направленные на линию фронта и непосредственную поддержку боевых действий в этой зоне, безусловно, подпадают под эту категорию", - подчеркнул заместитель министра обороны.

Чиновник добавил, что атаки на российскую военную машину в рамках такого подхода также могут тормозить продвижение врага.

Война может затянуться

Колби напомнил о позиции Белого дома: президент Дональд Трамп и его администрация твердо намерены завершить войну на условиях, гарантирующих прочный мир. Однако в Пентагоне не рассчитывают на скорое разрешение конфликта.

"Однако с наступлением зимы Россия, вероятно, продолжит наращивать живую силу и будет переводить свою военную экономику на долгосрочные рельсы. Поэтому все мы должны быть готовы к тому, что этот конфликт, а значит, и потребности Украины, сохранятся и в дальнейшем", - предупредил Колби.

Изменят ли удары вглубь России ход войны: мнение военного

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду отметил, что на российский террор Украина должна отвечать ударами по территории врага.

"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами - ударами вглубь России", - подчеркнул он.

Говоря о развитии дальнобойных возможностей, комбат обратил внимание на темпы, с которыми Силы обороны наращивают дальность ударов.

"Мы быстро развиваемся в сфере БПЛА и наращиваем удары вглубь: в новостях можно увидеть, как Силы обороны каждые 2–3 недели бьют рекорды по дальности", - пояснил "Лука".

По его прогнозу, впоследствии к беспилотникам присоединятся и украинские ракеты, что позволит наносить комбинированные удары.

"Если продолжим работать в таком темпе, к беспилотникам присоединятся и новые отечественные ракеты. И тогда мы сможем нанести россиянам комбинированные ответные удары", - отметил военный.

В то же время он подчеркнул принципиальное различие между целями сторон.

"Причем, в отличие от противника, который терроризирует гражданское население, мы наносим удары по объектам инфраструктуры и выводим из строя логистику", - подытожил комбат.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 ноября беспилотники атаковали завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане - один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов страны-агрессора. После серии взрывов на предприятии вспыхнул масштабный пожар, а удар, по данным мониторинговых каналов, пришелся на производственную установку.

Ранее, в понедельник, 16 ноября, был нанесен удар по Крымскому мосту - движение по нему перекрыто. По данным местных мониторинговых каналов, боевая часть попала в правую арку судоходного пролета со стороны Крыма, в результате чего конструкция отклонилась примерно на 15 градусов, а на подъездах с обеих сторон застряли около двух тысяч автомобилей.

Напомним, на Московский регион с вечера 15 ноября до утра 16 ноября летело около 600 беспилотников. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, 191 дрон "нейтрализовали" на подлете к Москве, а часть якобы уничтожили ещё "на дальних рубежах".

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