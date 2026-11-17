Кратко:
- Колби: удары по тылу РФ не приблизили конец войны
- По его оценке, такие атаки укрепили решимость россиян и Кремля
- США советуют сосредоточить поддержку Украины на удержании фронта
Удары Украины по глубокому тылу России не приблизили завершение войны и не ослабили российское наступление на фронте. Такую оценку озвучил заместитель министра обороны США Элбридж Колби во вторник, 17 ноября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".
По мнению американского чиновника, кампания Киева по нанесению ударов на большие расстояния может иметь обратный эффект и сыграть на руку противнику.
"Хотя в публичном пространстве часто обсуждаются эффектные удары по глубокому тылу, призванные нанести ущерб российскому населению, по нашей оценке, такие удары не доказали своей эффективности ни в приближении конца войны, ни в ослаблении российского наступления на линии фронта. Более того, такие удары, особенно те, что направлены на гражданскую инфраструктуру, вероятно, лишь укрепили решимость российского общества, а также готовность самого Кремля к эскалации", - аргументировал Колби.
Он также предположил, что в противостоянии на большом расстоянии от фронта преимущество вполне может быть за Москвой.
Приоритет - удержание фронта
В то же время Колби заверил, что Вашингтон не собирается ограничивать Киев в ведении боевых действий. По его словам, это вовсе не означает, что Украина должна воевать "со связанными за спиной руками".
"Наоборот, нам следует четко осознавать: наша поддержка должна быть сосредоточена на том, чтобы предоставить Украине возможность удерживать линию фронта и, где это возможно, добиваться успехов. Удары, направленные на линию фронта и непосредственную поддержку боевых действий в этой зоне, безусловно, подпадают под эту категорию", - подчеркнул заместитель министра обороны.
Чиновник добавил, что атаки на российскую военную машину в рамках такого подхода также могут тормозить продвижение врага.
Война может затянуться
Колби напомнил о позиции Белого дома: президент Дональд Трамп и его администрация твердо намерены завершить войну на условиях, гарантирующих прочный мир. Однако в Пентагоне не рассчитывают на скорое разрешение конфликта.
"Однако с наступлением зимы Россия, вероятно, продолжит наращивать живую силу и будет переводить свою военную экономику на долгосрочные рельсы. Поэтому все мы должны быть готовы к тому, что этот конфликт, а значит, и потребности Украины, сохранятся и в дальнейшем", - предупредил Колби.
Изменят ли удары вглубь России ход войны: мнение военного
Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду отметил, что на российский террор Украина должна отвечать ударами по территории врага.
"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами - ударами вглубь России", - подчеркнул он.
Говоря о развитии дальнобойных возможностей, комбат обратил внимание на темпы, с которыми Силы обороны наращивают дальность ударов.
"Мы быстро развиваемся в сфере БПЛА и наращиваем удары вглубь: в новостях можно увидеть, как Силы обороны каждые 2–3 недели бьют рекорды по дальности", - пояснил "Лука".
По его прогнозу, впоследствии к беспилотникам присоединятся и украинские ракеты, что позволит наносить комбинированные удары.
"Если продолжим работать в таком темпе, к беспилотникам присоединятся и новые отечественные ракеты. И тогда мы сможем нанести россиянам комбинированные ответные удары", - отметил военный.
В то же время он подчеркнул принципиальное различие между целями сторон.
"Причем, в отличие от противника, который терроризирует гражданское население, мы наносим удары по объектам инфраструктуры и выводим из строя логистику", - подытожил комбат.
Удары вглубь РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 17 ноября беспилотники атаковали завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане - один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов страны-агрессора. После серии взрывов на предприятии вспыхнул масштабный пожар, а удар, по данным мониторинговых каналов, пришелся на производственную установку.
Ранее, в понедельник, 16 ноября, был нанесен удар по Крымскому мосту - движение по нему перекрыто. По данным местных мониторинговых каналов, боевая часть попала в правую арку судоходного пролета со стороны Крыма, в результате чего конструкция отклонилась примерно на 15 градусов, а на подъездах с обеих сторон застряли около двух тысяч автомобилей.
Напомним, на Московский регион с вечера 15 ноября до утра 16 ноября летело около 600 беспилотников. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, 191 дрон "нейтрализовали" на подлете к Москве, а часть якобы уничтожили ещё "на дальних рубежах".
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