Крымский мост атаковали украинскими ракетами и дронами, обрушив арку и повредив железнодорожную часть. Эксперты объяснили, как это отразится на войне.

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Чем обернется для россиян обрушение части Крымского моста / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какое украинское оружие использовалось для атаки на Крымский мост

Почему российская ПВО не смогла защитить стратегическую переправу

Как разрушение моста отразится на российской логистике и фронте

В ночь на 17 ноября Силы обороны Украины нанесли повторный масштабный удар по Крымскому мосту. Автомобильная часть сооружения подверглась значительным разрушениям, в частности обрушилась арка и более 270 метров дорожного полотна. Железнодорожная конструкция также получила серьезные повреждения.

Главред собрал всю известную информацию о новых ударах по Крымскому мосту и их последствиях.

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Как Украина готовила операцию против Крымского моста

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение масштабной операции против Крымского моста и поблагодарил все структуры, принимавшие участие в ее подготовке и реализации. По его словам, операция стала ответом на систематические российские удары по украинской инфраструктуре. Ее разрабатывали и координировали Служба безопасности Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ.

Глава государства рассказал, что перед ударом по основной цели украинские военные последовательно работали над ослаблением российской противовоздушной обороны. Они поражали радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы и другие определенные объекты.

"Сегодня каждый может видеть последствия для основного военного перехода с территории России в наш украинский Крым. Это результат уже седьмого этапа операции, которая осуществлялась несколько недель, была разработана и координировалась Службой безопасности совместно с Генеральным штабом ВСУ. Наши воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие определенные объекты на пути к конечной цели", - сообщил Владимир Зеленский.

Президент также перечислил украинские разработки, которые применялись на разных этапах операции. Среди них - "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Сичень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун".

Ракета "Рута" / Инфографика: Главред

По словам Зеленского, на завершающем этапе особенно результативно сработали несколько типов вооружения, которые применили против различных частей моста.

"Сегодня - уже на ключевом этапе - образцово проявили себя беспилотники "Паляница", которые поразили автомобильную часть моста, а также ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5, которые поразили железнодорожную часть. С помощью "Фламинго" наши воины осуществили управляемое поражение - и связь сработала на отлично до последних секунд", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает атаковать украинские мосты и другие объекты инфраструктуры в различных регионах. Украина восстанавливает поврежденные сооружения, однако оставляет за собой право отвечать на российские удары.

"Россия ежедневно наносит удары по нашей инфраструктуре, в том числе по мостам, в Запорожье, Днепре, Киеве, в Одесской области. Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война всегда будет возвращаться туда, где она началась. Украинский оборонный потенциал высок и будет оставаться высоким, и мы никогда не оставим без ответа террор против наших городов и людей", - подчеркнул глава государства.

Как СБУ организовала удар по автомобильной части моста

Служба безопасности Украины сообщила, что спецоперацию готовили совместно с другими подразделениями Сил обороны. По данным ведомства, она длилась около месяца и состояла из семи этапов.

Сначала украинские подразделения ослабляли защиту стратегического сооружения. Для этого последовательно поражали российские комплексы ПВО, а после создания необходимых условий перешли к атаке на конструкции моста.

"Спецназовцы "Альфы" СБУ нанесли удар по автомобильной части Крымского моста ракетами-дронами "Паляница", после чего он обрушился в воду", - сообщили в Службе безопасности Украины.

Смотрите видео последствий массированного удара по Крымскому мосту:

В СБУ напомнили и о предыдущих операциях против незаконно построенной переправы. По информации ведомства, нынешняя атака стала четвертым поражением Крымского моста с участием Службы безопасности.

Первый резонансный удар произошел в октябре 2022 года, когда на мосту взорвали грузовик со взрывчаткой. В июле 2023 года морские дроны Sea Baby атаковали сооружение. В июне 2025 года СБУ провела операцию по минированию опор моста, после чего под ними прогремел взрыв.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

"Россияне годами убеждали весь мир, что Крымский мост - один из самых защищенных объектов на планете. Сегодня его части лежат на морском дне. Рухнул не только мост, в очередной раз пошатнулся миф о величии РФ", - заявили в СБУ.

Какие повреждения Крымского моста подтвердили в Минобороны

Министерство обороны Украины также сообщило о серьезных последствиях операции. По информации ведомства, разрушения не ограничились автомобильной частью: повреждения получила и железнодорожная конструкция.

В Минобороны связали результаты атаки с длительной подготовкой украинских подразделений. Перед основным ударом военные работали над ослаблением российской противовоздушной обороны, которая должна была защищать мост от воздушных атак.

"В последние месяцы Россия целенаправленно наносила удары по нашим мостам - в Запорожье, Днепре, Киеве, в Одесской области, считая это своим преимуществом. Сегодня мы ответили зеркально. Это прямой ответ на террор против нашей инфраструктуры. И принципиально важно: удар нанесён исключительно украинским оружием - нашими технологиями, нашими решениями", - заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

По информации Министерства обороны, автомобильная часть Керченского моста подверглась значительным разрушениям, а железнодорожная ветка - критическим повреждениям. В ведомстве подчеркнули военное значение операции, поскольку переправа использовалась Россией для обеспечения оккупированных территорий.

Евгений Хмара / Инфографика: Главред

Как различные подразделения Сил обороны присоединились к операции

О взаимодействии украинских военных во время уничтожения стратегического объекта рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. По словам командующего, к выполнению задачи были привлечены не только подразделения беспилотных систем, но и представители Военно-морских сил, ракетных войск и артиллерии, а также специализированные центры Сил беспилотных систем и СБУ.

Роберт Бровди отдельно обратил внимание на участие подразделений, работающих со средствами глубокого поражения. Он также прокомментировал возможные последствия повреждения моста для сухопутного сообщения с оккупированным полуостровом.

"Путешествия по суше в „родную гавань" отныне приобретут новые краски. Гарантируем", - заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Действительно ли Украина применила ракету "Фламинго" против Крымского моста

Одним из самых обсуждаемых элементов операции стало возможное применение украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго". Бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал видео, на котором, по его утверждению, ракета запечатлена за секунду до попадания в сооружение.

Видео появилось утром 17 ноября. Впоследствии Геращенко опубликовал кадры поврежденной конструкции с близкого расстояния. На них видно, что одной из арок моста нет.

"А вот и видео - крылатая ракета FP-5 "Фламинго" за секунду до удара по Крымскому мосту", - написал Антон Геращенко.

Сообщение в Telegram-канале Главред / Скриншот

Видео смотрите по ссылке.

На сообщение о возможном применении ракеты отреагировал соучредитель и главный конструктор украинской оборонно-технологической компании Fire Point Денис Штилерман, которая разрабатывает "Фламинго". Он распространил пост Геращенко и посвятил результат операции памяти своих коллег Андрея и Юрия.

"Посвящаем это памяти наших друзей и коллег Андрея и Юрия, без которых это было бы невозможно. R.I.P", - написал Денис Штилерман.

Позже Fire Point обнародовала собственное заявление относительно применения FP-5. В компании сообщили, что во время комбинированной атаки использовали беспилотники FP-1 и крылатые ракеты FP-5. По её данным, автомобильная конструкция подверглась значительным разрушениям, а железнодорожная часть - повреждениям.

"Результат - более 270 метров автомобильного полотна разрушено. Арка моста обрушилась в результате многочисленных попаданий. Крылатой ракетой FP-5 "Фламинго" была поражена железнодорожная часть моста, в результате чего она получила повреждения", - сообщили в Fire Point.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Возможное применение ракеты прокомментировал и старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной. В эфире"Суспильне Крым" он заявил, что обнародованные кадры соответствуют информации внешних наблюдателей на временно оккупированной территории полуострова.

"СИО нанесли повторный удар по Крымскому мосту, на этот раз сочетая дальнобойные дроны и ракетное вооружение. Само ракетное вооружение, с большой вероятностью крылатая ракета FP-5, могло находиться под контролем оператора", - заявил Антон Земляной.

Остановили ли повреждения моста судоходство через Керченский пролив

Разрушение автомобильной части моста подняло вопрос не только о транспортном сообщении с оккупированным Крымом, но и о возможных последствиях для судоходства. Об этом рассказал OSINT-исследователь Intelschizo в соцсети X.

Он предположил, что обломки конструкции, упавшие в воду, могут создать дополнительные препятствия для прохода судов через Керченский пролив.

Общественный активист Сергей Стерненко опубликовал в Threads видео разрушенного моста, снятое в тепловом диапазоне. Он обратил внимание на состояние железнодорожной части и необходимость дальнейшего воздействия на этот участок сооружения.

"Осталось добить железнодорожную часть. Это сложно, но реально", - написал Сергей Стерненко.

Более подробный анализ конструкции обнародовали OSINT-аналитики Dnipro Osint. Они использовали 3D-реконструкцию, чтобы показать масштабы повреждений и определить участки, подвергшиеся наибольшему воздействию. По их данным, разрушенный арочный пролет автомобильной части имел длину более 270 метров, а железнодорожное полотно также получило повреждения.

Аналитики сообщили о приостановке движения по обеим частям моста и прекращении судоходства через пролив. В то же время эти утверждения требуют отдельного подтверждения официальными сообщениями о состоянии транспортного сообщения.

"В настоящее время автомобильное и железнодорожное движение по мосту полностью остановлено, судоходство через Керченский пролив приостановлено", - говорится в сообщении Dnipro Osint.

На стратегические последствия повреждения сооружения обратил внимание бывший руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. Он сравнил российские попытки разрушить украинские мосты с результатом украинской операции против Керченской переправы.

По его оценке, повреждение моста может затруднить снабжение оккупированного полуострова. Одним из альтернативных направлений остается сухопутный коридор через захваченные территории юга и востока Украины.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский также обратил внимание на сложность восстановления разрушенной арки. Он опубликовал видео строительства этой части моста, продемонстрировав сложность инженерных работ.

По словам Казанского, для восстановления подобной конструкции требуется специальная плавучая техника, использование которой в условиях угрозы новых украинских ударов будет затруднено.

"Это длительный и сложный процесс, для которого требуется плавучая техника. В нынешних условиях повторить это практически невозможно - всё будет уничтожено дронами. Кремлю придётся либо согласиться на частичное воздушное перемирие, либо смириться с тем, что моста больше нет, и оставить Крым в состоянии полублокады", - отметил Денис Казанский.

Как Россия отреагировала на повреждение Крымского моста

Российские власти заявили о намерении восстановить Крымский мост. О реакции Кремля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российскому изданию Известия.

По его словам, о ситуации Владимиру Путину доложил вице-премьер России Марат Хуснуллин после заседания правительственной комиссии. Российские чиновники должны определить порядок ремонтных работ, их очередность и ориентировочные сроки выполнения.

В то же время конкретных сроков восстановления сооружения Песков не назвал. Он заявил, что российское руководство уверено в возможности вернуть объект в эксплуатацию.

"Будет разработан план, конкретный план. Хуснуллин доложил, что будут определены очередность и временные рамки восстановительных работ. Нет никаких сомнений, что мост будет восстановлен и станет еще лучше, чем раньше", - заявил Дмитрий Песков.

Российский Следственный комитет также подтвердил повреждение конструкций моста. По сообщению ведомства, следователи устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к атаке. По факту удара возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Отдельно российское Министерство обороны заявило о перехвате 1441 беспилотника над регионами РФ и временно оккупированным Крымом. В ведомстве назвали эту воздушную атаку самой масштабной с начала полномасштабной войны. Приведенная цифра является заявлением российской стороны и требует независимой проверки.

На фоне повреждения моста оккупационные власти Крыма также сообщили о погибших в результате ночной атаки. Так называемый глава полуострова Сергей Аксенов заявил о якобы двух погибших в Ленинском районе, расположенном вблизи Керчи и Керченского моста.

Как украинские военные смогли повредить конструкцию моста

Авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил, почему удалось добиться такого результата благодаря сочетанию различных средств поражения. В эфире телеканала Киев24 он рассказал, что операция не ограничивалась одним ударом по конструкции, а предусматривала последовательное применение беспилотников и крылатой ракеты.

По словам эксперта, атака на Крымский мост была частью более масштабной операции на различных направлениях. Россия одновременно подверглась ударам по многочисленным объектам, в частности на временно оккупированных территориях Украины.

"Если говорить непосредственно о Крымском мосте, то это была операция, состоящая из нескольких этапов. То есть на первом этапе несколько ударных беспилотников фактически нанесли повреждения определенным критическим узлам конструкции. И уже после этого, на следующем этапе, была применена украинская крылатая ракета большой мощности - более тысячи килограммов - для того, чтобы фактически завершить это дело", - пояснил Богдан Долинце.

По оценке эксперта, использование только одного типа вооружения не обязательно дало бы аналогичный результат. Последовательное применение беспилотников и ракет, по его мнению, позволило нанести значительные повреждения конструкции.

Долинце также проанализировал возможные последствия для российской военной логистики. Через мост Россия снабжала не только Крым, но и использовала его как транспортный узел для доставки ресурсов на южные оккупированные территории. Речь идет о военной технике, топливе, компонентах, оружии и боеприпасах.

"Это означает, что в ближайшее время соответствующие направления будут существенно ослаблены, во-первых, с точки зрения логистики. Во-вторых, врагу придётся использовать наземный, сухопутный коридор, а это означает, что у украинских средств поражения логистики, средних ударов, которые уже систематически уничтожают российскую военную логистику на временно оккупированных территориях, работы станет только больше", - прогнозирует эксперт.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Почему российская ПВО не смогла остановить удар по Крымскому мосту

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV обратил внимание на продолжительность воздушной операции и характер повреждений. По его оценке, украинские военные действовали целенаправленно, сосредоточивая огневое воздействие на конкретных элементах сооружения.

В то же время окончательные причины того, почему российская ПВО не смогла остановить атаку, остаются невыясненными. Попович предположил, что часть комплексов могли перебросить на другие направления, в частности для защиты Москвы или резиденции Владимира Путина.

Как повреждение Крымского моста повлияет на российскую армию и ситуацию на фронте

Оценки непосредственного влияния повреждения моста на боеспособность российских войск разнятся. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона заявил, что военный эффект может быть ограниченным. В то же время он подчеркнул возможные последствия для оккупационной администрации и гражданского населения Крыма.

Эксперт объяснил свою оценку тем, что Россия за предыдущие годы создала альтернативные маршруты снабжения. В частности, оккупанты используют так называемое Азовское кольцо - систему автомобильных дорог и железнодорожных коммуникаций через захваченные территории юга Украины.

По словам Жмайло, Крымский мост не был единственным путем снабжения российской группировки. Часть грузов и личного состава перевозили по другим маршрутам, поэтому повреждение переправы не означает полного прекращения поставок.

"К сожалению, на военную логистику это сильно не повлияет", - сказал Дмитрий Жмайло.

В то же время эксперт обратил внимание на возможные последствия для гражданской жизни в оккупированном Крыму. Проблемы с транспортным сообщением могут усилить экономическое и инфраструктурное давление на полуостров, в частности создать риски для поставок ресурсов.

Жмайло также заявил, что через мост проходило не более 10% соответствующих военных перевозок. По его оценке, основное влияние на армию РФ будет заключаться не в полном прекращении поставок, а в дополнительных ограничениях и необходимости перераспределять транспортные потоки.

"Но все это - очень и очень небольшие объемы, максимум - до 10%... А вот для гражданского населения это очень и очень интересный аспект, потому что такой удар возвращает Крым к энергетической блокаде. В связи с блокировкой инфраструктуры там можно ожидать новой волны эвакуации российского населения с Крымского полуострова, которое с начала аннексии в 2014 году насчитывало более 1 млн человек", - подчеркнул он.

Отдельно эксперт отметил психологический эффект атаки. По его мнению, повреждение объекта, который российская пропаганда годами представляла как символ контроля над Крымом, создает дополнительное давление на оккупационные структуры и население полуострова.

"Это создает основу для наших дальнейших действий, ударов по полуострову", - отметил Жмайло.

По оценке эксперта, Россия может попытаться компенсировать повреждения моста с помощью временных переправ и паромного сообщения. Однако это не устраняет необходимости защищать транспортные маршруты от повторных украинских ударов.

Эксперт провел параллель с ситуацией на российских нефтеперерабатывающих заводах, которые после украинских атак пытаются возобновить работу. По его мнению, восстановление поврежденных объектов не гарантирует их защиты от последующих операций Сил обороны.

"Очень быстро восстанавливаются утраченные позиции - более трети нефтепереработки остановлена. И с Крымским мостом будет то же самое, потому что у России критически не хватает средств противовоздушной обороны. Где они сейчас сосредоточены? Это Валдай и Москва... Поэтому угроза для Крымского моста становится системной проблемой. По нему мы будем и дальше методично наносить удары", - подчеркнул Дмитрий Жмайло.

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