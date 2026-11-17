В России вновь ищут виновных в повреждении Крымского моста, хотя ещё недавно уверяли, что добраться до него практически невозможно.

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Нападение на Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, скриншот

Что известно:

Россияне устроили истерику из-за повторного повреждения Крымского моста

В комментариях признают бессилие ПВО и высмеивают защиту стратегической переправы

Повторная атака на Крымский мост 17 ноября не могла оставить россиян равнодушными. Пока одни пытаются убедить себя, что "ничего страшного не случилось" и переправу быстро отремонтируют, другие уже подсчитывают убытки и не понимают, как теперь добираться "домой".

Как россияне реагируют на повторную атаку на Крымский мост

В комментариях россияне возмущаются беспомощностью собственной ПВО, масштабом повреждений и тем, что относительно новый стратегический объект оказался настолько уязвимым. Похоже, многолетние разговоры о надёжной защите моста на этот раз особенно плохо помогают успокоиться.

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Традиционно не обошлось без ядерных угроз и призывов уничтожить Украину. В то же время некоторые уже ищут виновных среди собственного руководства, а отдельные комментаторы даже пришли к неожиданному выводу: возможно, стоит прекратить наносить удары по украинским городам, чтобы не получать ответный огонь.

"Перестаньте наносить удары по Киеву - и они не будут, наверное", - пишут в комментариях. Другие не скрывают раздражения из-за того, что российские ракеты так и не смогли нанести украинским мостам таких повреждений: "Мы десятки баллистических ракет в Киеве на мосты, на дыры в асфальте тратим, а за один удар арку обрушили".

Особенно показательной стала реакция одного из российских блогеров, который бросился защищать военных ПВО. На фоне возмущения крымчан он призвал не обвинять российских военных в неспособности защитить переправу. Мол, те уже пять лет отражают атаки и вообще лучшие на планете.

"Крымчане, вы что, [сошли с ума] (неценз.)? Вы сегодня обвиняете ребят из ПВО? Они пять лет отражают атаки. […] Вы говорите, что они [неуклюжие] (неценз.)? Мужчины, наши тигры, вы лучшие на планете. Лучшие", - эмоционально заявил он.

Правда, пользователи сети не слишком взволновались этой речью. Один из них иронично подытожил работу российской противовоздушной обороны: "Отбили лицом, мужественно, тигры".

Не менее показательной оказалась история россиянки, которая после новостей об атаке рассказала подписчикам, что находится за границей и теперь не знает, как вернуться в Крым. Похоже, обещания о неприкосновенности переправы не очень помогают, когда возникает вполне практический вопрос о пути домой.

"Но теперь ситуация изменилась: как нам вернуться домой?" - пожаловалась она.

Другой россиянин рассказал о проблемах с бизнесом: из-за сбоев в логистике у него застрял товар, а вместе с ним - фактически вся недельная выручка. Однако даже здесь не обошлось без традиционного бодрого финала.

"Враг бьет, но только делает нас сильнее. Он ещё этого не осознал, поэтому держимся, ребята, и всё будет хорошо", - заверил мужчина. Похоже, когда товар не доехал, остается по крайней мере убеждать себя, что это делает бизнес сильнее.

Между тем российские Z-блогеры тоже не скрывают беспокойства. Один из них признал, что после повреждения автомобильной части моста России придется перестраивать логистику, а под угрозой может оказаться и сухопутный маршрут в Крым. Поэтому пока одни призывают держаться, другие уже думают, как обойтись без переправы, которую ещё недавно называли надёжно защищённой.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Когда ВСУ могут уничтожить Крымский мост

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что Крымский мост останется невредимым до тех пор, пока он нужен россиянам для бегства с полуострова - уничтожат его только тогда, когда станет очевидно, что оккупанты никуда уезжать не собираются.

"Похоже, гражданское население и так уже начало "собирать вещи" и покидать Крым. Российские военные и сотрудники ФСБ, полагаю, уже вывезли свои семьи с полуострова, а остальные пока даже не думают уезжать", - отметил он.

Атака на Крымский мост - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 ноября незаконно построенный страной-агрессором РФ Крымский мост в оккупированной Керчи вновь оказался под массированной атакой дронов и ракет. Арка автомобильной части переправы упала в воду, а один из пролетов обрушился.

После удара 17 ноября в сети появилось видео ракеты за секунду до попадания. Бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что это крылатая ракета FP-5 "Фламинго". На сообщение об обрушении арки отреагировал соучредитель Fire Point Денис Штилерман.

Напомним, ещё 16 ноября ВСУ атаковали мост с помощью дронов. После этого на фото заметили деформацию одной из арок и повреждения дорожного покрытия. Аксенов тогда пообещал ограничить движение до середины дня, а в Керчи развернули оперативный штаб.

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