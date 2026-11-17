Важное:
- Крымский мост оказался под массированной атакой
- Зафиксированы многочисленные взрывы, есть информация о попадании
В оккупированном РФ Крыму остановлено движение по незаконно построенному мосту через Керченский пролив.
"Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено", - написал назначенный оккупационными властями гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.
При этом ставленник оккупантов РФ призвал воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.
"О развитии ситуации сообщим дополнительно", - написал Аксенов.
Добавим, что в Сети публикуют кадры вероятного попадания прямо в арку Крымского моста, однако эта информация требует верификации.
Что предшествовало
Ранее сообщалось о беспилотной опасности в аннексированном Крыму, канал "Крымский ветер" сообщил о многочисленных взрывах в районе переправы и работе ПВО. Со ссылкой на читателей утверждается, что "досталось арке моста", а в Керчи у жителей повылетали окна от взрывов.
Почему РФ продолжает укреплять защиту Крымского моста
Российская сторона усиливает меры безопасности вокруг Крымского моста, опасаясь новых атак на стратегически важную переправу. Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко объясняет повышенное внимание к объекту последствиями удара в 2022 году, после которого на восстановление полноценного транспортного сообщения потребовалось более года.
По мнению военного эксперта, та атака показала, что даже масштабная система охраны не гарантирует полной защищенности сооружения. Сейчас Крымский мост входит в число наиболее тщательно охраняемых объектов России.
"Хочу напомнить, что этот Крымский мост - один из самых защищенных объектов Российской Федерации. Я думаю, что он занимает второе место после этого кольца вокруг Кремля. Этот мост очень хорошо защищен, там есть системы противовоздушной обороны, там есть и другие системы", - заявил Рыженко в эфире телемарафона.
Как ранее сообщал Главред, гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт утреннего удара по Крымскому мосту 16 ноября и заявил о вынужденном ограничении движения транспорта по переправе ориентировочно до середины дня.
Ранее пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост после трёх атак Сил обороны работает с многочисленными ограничениями и больше не выполняет свою основную функцию. Грузовики на переправу не пропускают, а топливо и тяжелую бронированную технику по ней не переправляют.
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