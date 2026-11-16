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В 12 раз больше, чем в августе: сколько реактивных дронов РФ может запустить в ноябре

Инна Ковенько
16 ноября 2026, 17:02
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Россия может в разы увеличить интенсивность ударов реактивными беспилотниками по украинским городам уже в ноябре.
В ноябре Россия может нанести удар по Украине с использованием в 12 раз большего количества реактивных дронов
В ноябре Россия может нанести удар по Украине с использованием в 12 раз большего количества реактивных дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

  • В ноябре РФ может задействовать до 6,5 тысячи реактивных дронов
  • Количество реактивных "Шахедов" может вырасти в 12 раз по сравнению с августом
  • Правительство усиливает резервное энергоснабжение для защиты критически важной инфраструктуры

В ноябре Россия может существенно увеличить количество атак на Украину с использованием реактивных беспилотников. По прогнозам, в течение месяца противник может задействовать до 6,5 тысяч таких дронов, что примерно в 12 раз больше, чем в августе. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью "Радио Свобода" в Брюсселе.

"В августе было 530, если я не ошибаюсь, реактивных "Шахедов" из России. В ноябре будет шесть с половиной тысяч. А еще добавьте туда управляемые авиабомбы, регулярные атаки ракетами и баллистическими ракетами. А еще добавьте FPV-дроны десятками тысяч – на оптоволокне", – заявил премьер.

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Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Как Украина готовится к российским атакам

Корецкий отметил, что правительство работает над защитой критической инфраструктуры и быстрым восстановлением объектов, которые невозможно полностью обезопасить от российских ударов.

В частности, речь идет о линиях электропередач, протяженность которых составляет тысячи километров, а также о крупных распределительных устройствах, площадь которых достигает десятков гектаров.

"Все для этого и делается. Плюс альтернативное резервное питание для критически важной инфраструктуры. Вот в Днепре уже дважды происходил блэкаут из-за разрушения тех или иных подстанций и лишения Днепра постоянного снабжения электроэнергией. Соответственно, критическая инфраструктура была восстановлена. Вода была, за исключением очень единичных случаев, когда происходил сбой. Потому что перепад напряжений всё-таки влияет на всю систему и электронику. И в целом - на быстрое восстановление", - пояснил премьер.

Выдержит ли энергосистема новые удары РФ этой зимой

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду объяснил, почему в этом году россияне начали массированные удары по энергетике раньше, чем обычно.

"Сейчас, учитывая, что осень очень тёплая и ожидается тёплая зима, они начали раньше. Одним из объяснений может быть то, что они ожидают: примерно через два месяца у нас будут развернуты эффективные системы противодействия реактивным „Шахедам", поэтому им нужно начать раньше", - отметил эксперт.

В то же время, по оценке Прокипа, в Москве до сих пор рассчитывают сломать украинскую энергосистему этой зимой.

"В то же время в Кремле снова верят в то, что вот-вот смогут нас просто „погасить" и дожать", - подчеркнул специалист.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии УНИАН обратил внимание, что волны усиленных атак имеют определенную периодичность, и энергосистема пока выдерживает этот темп.

"Волны атак повышенной интенсивности, как сегодня, происходят примерно раз в три недели. Мы вполне выдерживаем этот темп", - отметил он.

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Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Атаки РФ на энергетическую инфраструктуру - последние новости

Напомним, утром 14 ноября российские оккупанты атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Без электроснабжения остались почти 50 тысяч семей.

Главред ранее писал, что 11 ноября Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. Из-за атаки часть потребителей в восьми областях осталась без света. Наиболее сложная ситуация сложилась в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, сообщали в Минэнерго.

Последствия атак ощутили на себе жители большинства регионов. В "Укрэнерго" предупреждали, что 13 ноября свет будут отключать в течение всего суток. Конкретные графики отключений для каждого региона публикуют облэнерго.

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атака дронов Сергей Корецкий
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