На месте предполагаемой стоянки Ноева ковчега обнаружили удивительную находку

Учёные пока обработали лишь пятую часть радиолокационных данных и не спешат называть эту находку библейским кораблём.

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На предполагаемом месте нахождения Ноевого ковчега обнаружили обугленную древесину / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Почему три яруса под землей напоминают библейский ковчег

Чем, кроме ковчега, может оказаться находка

На формации Дурупинар на востоке Турции, где часть исследователей ищет Ноев ковчег, с глубины девяти метров подняли обугленные фрагменты древесины. В этом году ученые Университета Cumhuriyet в Сивасе также зафиксировали под поверхностью правильные линейные аномалии, похожие на коридоры и, вероятно, камеры, сообщает венгерское издание 24.hu.

Дурупинар - природное образование длиной около 157 метров, по форме напоминающее каплю или корпус корабля. Его заметили на аэрофотоснимках 1959 года. Формация расположена в районе горы Арарат, на которой, согласно Библии, после Всемирного потопа остановился ковчег. Именно поэтому многие считают её остатками судна.

Позже на этом участке якобы разглядели даже корабельные ребра. Однако масштабные геологические исследования 1996 года показали, что углубление в форме лодки образовалось естественным путём: в результате селя и сминания горных пород.

Три яруса под землей

Несмотря на выводы геологов, исследования на этом участке продолжались. Геофизические измерения выявили под землей структуру из трёх ярусов, расположенных один над другим. Это привлекло внимание сторонников библейской версии, ведь Книга Бытия описывает ковчег как судно с тремя палубами.

Новые данные ученых из Сиваса дополнили эту картину правильными линейными следами, похожими на проходы, и полостями, которые могут быть камерами. Главной находкой сезона стала обугленная древесина с глубины девяти метров.

Почему учёные не спешат с выводами

На данный момент исследователи обработали лишь около 20% радиолокационных данных, а возраст древесины ещё определяют. Поэтому и участники проекта, и независимые специалисты очень осторожно интерпретируют результаты.

Обугленное дерево может быть остатками костра пастухов, которые разбили здесь лагерь на столетие позже. Его также могли принести вода или оползень. Чтобы понять, откуда оно, учёным нужно изучить осадочные слои породы и поискать на древесине следы человеческой обработки.

С радарными аномалиями ситуация столь же неясна: естественное наслоение пород может создавать на приборах очертания, которые выглядят рукотворными.

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