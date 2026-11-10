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Немецкий вулкан может повлиять на всю Европу: какие страны находятся под угрозой

Марина Иваненко
10 ноября 2026, 17:35
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В Германии изучают активность древнего вулкана Лаахер-Зе. Может ли его извержение повлиять на Польшу и другие страны Европы?
Вулкан Лаахер-Зе
Вулкан Лаахер-Зе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему вулкан Лаахер-Зе вновь привлек внимание ученых
  • Каковы были последствия его предыдущего извержения
  • Какие регионы Европы могут оказаться под воздействием вулканической активности

В Германии расположен вулкан Лаахер-Зе, который долгое время считался потухшим. Однако новые исследования геологических процессов в регионе вновь привлекли внимание ученых к этой местности. Потенциальное извержение такого вулкана могло бы иметь последствия не только для Германии, но и для других стран Европы. Главред расскажет об этом подробнее.

Как пишет польское издание TwojaPogoda, Лаахер-Зе расположен в горном регионе Айфель на западе Германии. Это вулканическая зона, где до сих пор фиксируется геологическая активность. В то же время учёные подчеркивают: наличие определённых признаков активности не означает, что извержение произойдёт в ближайшее время.

видео дня

Каким было последнее извержение вулкана Лаахер-Зе

Последнее известное извержение Лаахер-Зе произошло примерно 13 тысяч лет назад. Оно было чрезвычайно мощным и вошло в число крупнейших вулканических событий в Центральной Европе за последний ледниковый период.

Во время извержения в атмосферу попали огромные объемы пепла и вулканических обломков. По оценкам исследователей, общий объем выброшенного материала составил около 20 кубических километров. Вулканический пепел распространился на обширные территории, а само извержение привело к образованию большой кальдеры, в которой впоследствии образовалось озеро Лаахер-Зе.

Такие масштабные извержения способны изменять ландшафт, влиять на растительность и животный мир, а также вызывать длительные изменения в окружающей среде. Если подобное событие повторится, его последствия могут ощущаться далеко за пределами Германии.

Почему учёные вновь следят за немецким вулканом

В районе вулканического поля Айфель ученые фиксируют сейсмическую активность и изучают особенности подземного строения. В частности, исследователи обращают внимание на небольшие землетрясения и геофизические аномалии, которые могут быть связаны с древними магматическими процессами.

Исследование, опубликованное в 2026 году в журнале Communications Earth & Environment, указывает на наличие под регионом структур, которые могут быть остатками древней магматической системы. Учёные рассматривают возможность перемещения магматических флюидов в глубинах земной коры, однако пока нет прямых доказательств того, что магма поднимается к поверхности.

Еще одна особенность озера Лаахер-Зе - пузырьки газа, которые периодически появляются на его поверхности. Они связаны с выделением углекислого газа из недр. Это свидетельствует о наличии подземных геологических процессов, но само по себе не является доказательством неизбежного извержения.

Видео о том, как на самом деле работают вулканы, можно посмотреть здесь:

Какие последствия возможного извержения ощутит Европа

Если Лаахер-Зе когда-нибудь снова извергнется, масштаб последствий будет зависеть от силы извержения, его продолжительности и количества вулканического материала, который попадет в атмосферу.

Наибольшую опасность будут представлять территории вблизи вулкана. Они могут пострадать от выпадения пепла, пирокластических потоков и вулканических газов. В то же время мелкие частицы пепла способны переноситься воздушными потоками на значительные расстояния.

Для других стран Европы возможные последствия будут зависеть от направления ветра и высоты вулканического столба. В случае масштабного извержения пепел может распространиться на территории соседних государств, в частности Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Франции и Польши. Это потенциально может затруднить авиасообщение, повлиять на работу транспорта и инфраструктуры, а также создать проблемы для сельского хозяйства.

Особенно опасна для авиации мелкая вулканическая зола. Она может повреждать двигатели самолетов и создавать риски для полетов. Кроме того, очень мощное извержение способно влиять на атмосферу и климатические условия, хотя масштаб и продолжительность таких изменений зависят от количества выброшенных веществ.

В то же время пока нет оснований утверждать, что Лаахер-Зе готовится к скорому извержению или что Европе грозит неминуемая катастрофа. Ученые продолжают исследовать вулканическую зону, чтобы лучше понять ее активность и возможные риски в будущем.

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Об источнике: TwojaPogoda.pl

TwojaPogoda.pl - польский тематический интернет-портал, посвящённый метеорологии, прогнозам погоды и природным явлениям. На сайте публикуются материалы об атмосферных явлениях, климатических процессах, географии и астрономии. Издание также освещает необычные природные явления и научные открытия.

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