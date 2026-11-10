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Прорыв дамбы и потоп на Оболони: выдержит ли Киевская ГЭС возможные удары РФ

Анна Ярославская
10 ноября 2026, 12:56
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Архитектор сравнил прочность плотины с 60 мостами, а в "Укргидроэнерго" ранее пояснили, сколько бомб потребуется для её разрушения.
Дамба Киевской ГЭС, ракетный удар
Прорыв дамбы и наводнение на Оболони - выдержит ли Киевская ГЭС удары РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео ​

Кратко:

  • По Киевской ГЭС уже наносили удары "Кинжалами"
  • Плотина по прочности равна 60 мостам
  • В ЦПД заявляли, что разрушить плотину ракетами невозможно

Народный депутат Юрий Камельчук опасается, что удары страны-агрессора России могут привести к прорыву плотины Киевской ГЭС в Вышгороде. Тогда, по его словам, вода хлынет на Оболонский район столицы. Архитектор Виктор Глеба с таким сценарием не согласился и заявил, что по прочности плотина равна 60 мостам. Об этом они заявили 9 ноября в эфире телеканала Новини.LIVE на YouTube.

Камельчук отметил, что Киев беспокоят не только пробки на мостах. По словам народного депутата, он не уверен, что плотина достаточно защищена, ведь удары по ней уже наносились.

видео дня

"Очень хотелось бы надеяться, что Вышгородская дамба очень хорошо защищена. Удары по ней были - по ней стреляли из "Кинжалов". Если враг захочет и сосредоточится там, то может произойти прорыв. А что в связи с этим прорывом [может произойти] - посмотрите историю, как когда-то был затоплен Подол. Сейчас под угрозой на пути [воды] находится Оболонь", - заявил нардеп.

Можно ли разрушить дамбу так же, как мосты?

Заместитель главного архитектора Киева в 2004–2008 годах Виктор Глеба опроверг, что дамбу можно повредить так же легко, как Северный и Южный мосты, по которым обстреливали оккупанты. Он рассказал, что собственными глазами видел последствия удара по сооружению.

"В прошлом году был ракетный удар по дамбе. Об этом публиковали, есть видео, фото. Я был на месте поражения. Там до сих пор видны последствия. И хочу сказать, что киевская дамба равна 60 мостам - если такая аналогия вам приемлема с точки зрения прочности, устойчивости конструктивных элементов. Дамба - это же не мост, это совсем другая конструкция", - сказал Глеба.

По словам архитектора, больше вреда мостам нанесли не ракеты, а "20-летний транзит многотонного транспорта", хотя когда-то по ним без проблем проходила танковая дивизия СССР. Кроме того, конструкции разрушает размыв берегов строительными компаниями.

Следующей целью РФ, по мнению Глебы, может стать аварийный мост Патона. Также он упомянул Дарницкий мост.

"Любое попадание ракеты в пролетную или опорную часть станет для этого моста конец", - считает архитектор.

Южный мост в Киеве
Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Пыталась ли Россия разрушить Киевскую ГЭС?

Киевская ГЭС оказалась под угрозой еще в первые дни полномасштабного вторжения, когда оккупанты рвались к столице. 26 февраля 2022 года в Минэнерго сообщали, что станция находится под контролем ВСУ, но не работает, поскольку персонал укрывается.

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС в июне 2023 года из России раздались угрозы уже в адрес Киевской станции. В частности, российский генерал Евгений Бужинский в эфире пропагандистского канала предложил нанести удар по Киевской ГЭС.

Тогда же генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона пояснил, что для разрушения плотины нужно сбросить в одно место как минимум три авиабомбы по полтонны каждая. Он заверил, что станция хорошо защищена.

"Станция защищена как с воздуха, так и изнутри. Никаких опасностей мы не видим", - подчеркнул Сирота.

В июле 2024 года в Кремле заговорили о якобы готовящемся Украиной подрыве Киевской и Каневской плотин. В Центре противодействия дезинформации назвали эти заявления попыткой посеять панику.

"Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва в результате диверсии исключен", - подчеркнули в ЦПД.

26 августа 2024 года во время массированной атаки российские ракеты и дроны поразили Киевскую ГЭС. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко тогда заявил, что угрозы прорыва плотины нет, а цель россиян - нагнетание паники. Впоследствии Игорь Сирота в комментарии The Kyiv Independent подтвердил, что прорыва или затопления не будет.

"Разрушить её ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонской областью не стоит - там был подрыв изнутри", - отмечал Коваленко.

Может ли Россия разрушить плотину Киевской ГЭС в Вышгороде

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в комментарии Главреду не исключал, что враг может попытаться атаковать плотину. По его словам, ранее россияне наносили удары по Киевской ГЭС преимущественно по машинному залу.

"Да, Россия вполне может попытаться разрушить плотину в Вышгороде", - подчеркнул специалист.

В свою очередь, военный эксперт Иван Ступак в комментарии "Телеграфу" считает, что повторить сценарий Каховской ГЭС ударами извне крайне сложно.

"Её можно уничтожить только изнутри - с использованием огромного количества взрывчатки", - отметил он.

Удары по Киеву - новости

Как сообщал Главред, в ночь на 27 октября страна-агрессор Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Южному мосту в Киеве. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о состоянии моста и заверил, что полотно можно восстановить. Всего во время той атаки враг применил 16 баллистических ракет.

После удара движение поездов метро на красной и зеленой линиях временно ограничили. С 30 октября в КГГА постепенно открыли движение по Южному мосту с левого на правый берег. Проехать можно по одной полосе и только автомобилям массой до 10 тонн.

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Об источнике: Новини.LIVE

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