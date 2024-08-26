РФ ударила ракетами по дамбе Киевской ГЭС: в СНБО ответили, есть ли угроза прорыва

В СНБО отметили, что угрозы прорыва дамбы Киевской ГЭС нет, ведь разрушить данный энергообъект с применением ракет невозможно.

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Есть ли угроза прорыва Киевской ГЭС в результате российского обстрела / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Российские оккупационные войска в ходе массированной ракетной атаки по Украине нанесли удар по дамбе Киевской ГЭС, находящейся неподалеку от города Вышгород. О том, есть ли угроза прорыва дамбы Киевской гидроэлектростанции рассказал в своем Телеграмм-канале глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, угрозы прорыва Киевской плотины после российского обстрела нет.

"Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри", - отметил он. видео дня

Коваленко подчеркнул, что цель россиян заключается в том, чтобы информационно использовать эту тему для нагнетания паники внутри Украины.

Стоит отметить, что по данным председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко, в результате российского ракетно-дронового удара 26 августа были повреждены 2 энергообъекта на территории области.

Что известно о Киевской ГЭС Киевская гидроэлектростанция - гидроэлектростанция на реке Днепр в Вышгороде, Киевская область, сообщает Википедия. Плотина длиной 288 м создает Киевское водохранилище с целью производства гидроэлектроэнергии и судоходства с помощью шлюза на плотине. Первый из 20 генераторов электростанции был введен в эксплуатацию в 1964 году, а последний - в 1968 году. Вместе с Киевской гидроаккумулирующей электростанцией она создает гидроэнергетический комплекс. Эксплуатируется компанией "Укргидроэнерго".

Удар по Украине 26 августа - что известно о последствиях российского обстрела

Напомним, как ранее сообщал Главред, сегодняшняя утренняя атака стала одной из крупнейших за все время нынешней войны России против Украины. Сейчас ведется ликвидация последствий. Президент Владимир Зеленский поделился подробностями обстрела в своем Telegram.

26 августа российские оккупанты осуществили массированный ракетный удар по Украине, в частности атаковав Киев с помощью БпЛА, крылатых, баллистических ракет и ракет типа "Кинжал". Об этом сообщил руководитель КМВА Сергей Попко.

В понедельник, 26 августа, РФ, после длительной паузы, нанесла массированный комбинированный дальнобойный удар, используя дроны, крылатые, управляемые и высокоскоростные ракеты наземного, воздушного и морского базирования. По данным Defense Express, только ударных дронов-камикадзе было более 80 единиц.

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