'Направление угрожающее': в ГПСУ оценили угрозу со стороны Беларуси - что известно

Представитель ГПСУ отметил, что Россия, вероятно, давит на руководство Беларуси с целью более активного вступления этой страны в войну против Украины.

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В ГПСУ оценили угрозу со стороны Беларуси / Коллаж Главред, фото: Zelenskiy/Official, Минобороны Беларуси

Украинские пограничники не наблюдают передвижения белорусских войск вблизи границы с Украиной. Однако, это направление остается угрожающим. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, что ситуация на границе остается стабильной, и Силы обороны Украины полностью контролируют границу без каких-либо непредвиденных ситуаций. Однако подразделения разведки активно следят за ситуацией внутри Беларуси, чтобы быть готовыми к возможным изменениям и действиям с ее территории.

"В непосредственной близости к нашей границе мы не отмечаем и не наблюдаем ни перемещения техники, ни личного состава. Но в целом это направление для нас по-прежнему остается угрожающим, потому что Беларусь продолжает находиться в орбите влияния России", - подчеркнул Демченко. видео дня

Демченко также предположил, что скорее всего российский режим давит на Беларусь, чтобы та полноценно присоединилась к войне против Украины.

"Должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - сказал он.

Представитель ГПСУ подчеркнул, что Украина усиливает как пограничную линию, так и фортификационные сооружения, чтобы обеспечить военным все необходимые условия для отражения любой атаки, включая те, которые могут поступить с территории Беларуси, независимо от того, будут ли это белорусские или российские подразделения.

"Но отмечу, что, на данный момент, Россия непосредственно на территории Беларуси не имеет достаточно группировки или сил, которые бы она могла привлечь для вторжения на территорию Украины", - подчеркнул Демченко.

Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Ситуация на границе с Беларусью - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Беларусь сосредоточила войска на границе с Украиной, прикрываясь учениями, сообщает Министерство иностранных дел. Под Гомельскую область переброшены Силы спецопераций, вооружение, танки, артиллерия, РСЗО, средства ПВО и инженерная техника, а также "вагнеровцы".

В Центре противодействия дезинформации при СНБО, комментируя перемещение белорусских войск, заверили, что паниковать не стоит, и что ситуация на границе контролируется Силами обороны Украины.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", после начала операции ВСУ в Курской области Беларусь перебросила не менее тысячи военных, вертолеты, штурмовики и тяжелую технику в Гомельскую область, граничащую с Украиной.

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