"Угроза наступления из Беларуси": в СНБО объяснили, стоит ли ждать нападения

Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию в приграничных районах с Беларусью.

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/ Коллаж: Главред, фото: Белта, Минобороны Беларуси

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны прокомментировали информацию о стягивании войск Беларуси к границам с Украиной под видом учений.

Как подчеркнул в Telegram глава ЦПД Андрей Коваленко, что оснований для паники нет.

По его словам, ситуация в приграничных районах находится под контролем Сил обороны Украины.

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"По Беларуси. Не стоит паниковать, по состоянию на данный момент все "угрозы наступления из Беларуси" исключительно информационные, не больше. Силы обороны контролируют ситуацию", – добавил Коваленко.

Кто такой Андрей Коваленко Боец терробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям

Что известно о переброске армии Беларуси к границам Украины

Как известно, Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление о недружественных действиях Республики Беларусь, в которой сосредоточили значительное количество войск и вооружений в Гомельской области в непосредственной близости от северных границ Украины.

Отмечается, что по данным разведывательных органов Украины, вооруженные силы Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику.

Ранее сообщалось, что пограничники заявили об угрозе из Беларуси. Подразделения украинской разведки следят за тем, что происходит вглубь территории Беларуси.

Напомним, что белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о переброске трети армии на границу с Украиной. В Госпогранслужбе отметили, что заявления Лукашенко способствуют нагнетанию ситуации в пользу российского режима.

Как сообщалось ранее, в Беларуси показали, как якобы перебрасывают танки в сторону Украины. В министерстве обороны Беларуси сообщили, что белорусские танки выдвинулись в приграничные районы с Украиной после приказа министра обороны и приведены в готовность.

/ Инфографика: Главред

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