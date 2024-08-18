'Подыгрывает Путину': полковник ВСУ раскрыл, что на самом деле означают маневры Беларуси

Действия Лукашенко скорее имеют целью манипулирование ситуацией и избежание прямого конфликта, рассказал Роман Свитан.

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Лукашенко прячет свои войска от Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, mil.in.ua, 31 отдельная механизированная бригада

Глава Беларуси Александр Лукашенко не намерен вступать в войну против Украины. Белорусские войска не представляют реальной угрозы для Украины, а их перемещение является частью политической игры белорусского диктатора. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан.

"Как только что-то полетит в нашу сторону со стороны Беларуси, Лукашенко сразу же потеряет Мозырский НПЗ, который расположен в 50 км от границы, его сожгут сразу, а это вырубит транзит нефти на Польшу, Венгрию и Словакию. Лукашенко понимает, чем ему все это грозит, а потому не пойдет ни на какую эскалацию", - отметил военный эксперт.

По его словам, перемещение белорусских войск к границе имеет две основные цели: психологическое давление на Украину, "сокрытие" своих войск от Путина. Лукашенко пытается создать впечатление угрозы, чтобы заставить украинское военно-политическое руководство удерживать войска у границы с Беларусью. Это позволяет ему играть на руку Путину, отвлекая украинские силы от других важных направлений.

"Он подыгрывает Путину; во-вторых, Лукашенко так прячет свои войска от Путина, чтобы тот их не забрал и не бросил в топку восточного и северного фронтов. Это такое броуновское движение, хаотичное, туда-сюда, но без действий как таковых", - добавил Свитан.

Смотрите видео чата с Романом Свитаном с анализом перспектив Курской операции ВСУ:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация на границе с Беларусью - что известно

Напомним, 10 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы нарушила воздушное пространство Беларуси, и что белорусская ПВО сбила несколько целей. Лукашенко пригрозил ответом на "провокации".

Впоследствии белорусский диктатор Лукашенко отдал приказ стянуть к границе с Украиной ракетные системы "Искандер" и "Полонез". Их якобы перемещают на Гомельское и Мозырское направления. В Украине перемещение оружия рассматривают как попытку помочь РФ и отвлечь внимание украинского командования.

Как сообщал Главред, 11 августа Министерство обороны Беларуси заявило, что белорусские танки выдвинулись в приграничные районы с Украиной. Подразделения одного из механизированных соединений ВС Беларуси якобы уже приведены в готовность и начали марш к Гомельскому и Мозырскому тактическим направлениям.

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