Операция в Курской области способна "утопить" Путина, для ВСУ открыт путь на Москву – Свитан

Любой вариант развития событий в Курской области сейчас будет выгоден Украине, для РФ любое решение будет проигрышным, считает полковник запаса Роман Свитан.

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Потуги РФ остановить ВСУ в Курской области бесперспективны, Брянск и Белгород следующие – Свитан / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, росСМИ

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Вооружённых сил Украины Романом Свитаном. Общаясь с читателями, он рассказал, почему потуги России остановить украинские войска в Курской области бесперспективны, пока она не перебросит свои подразделения с Донбасса, начнутся ли бои в Белгородской и Брянской областях, пойдёт ли Путин на мобилизацию в 2024 году, почему для ВСУ открыт путь в "край непуганых идиотов" – на Москву, как Лукашенко прячет свои войска от Путина, а также когда закончится горячая фаза войны, будет освобожден Крым и развалится Россия.

Представляем стенограмму чата с Романом Свитаном.

Тимур: Какие военные задачи решает вхождение украинской армии в Курскую область? В чём замысел военного командования? Как Курская операция меняет или ломает уже сложившийся ход войны?

Роман Свитан: Курская операция нацелена на создание санитарной зоны, и это основная задача. Это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность Сумщины, прилегающей к Курской области РФ. Ведь в Судже была собрана группировка войск противника численностью несколько тысяч человек. Россияне планировали в Сумской области провести примерно такую же операцию, как и на Харьковщине. О подготовке этой операции мы неоднократно слышали на протяжении последних месяцев, просто у россиян не доходили руки до этого направления. И вот когда противник начал разворачивать боевые порядки, было решено нанести превентивный удар и создать санитарную зону на российской территории.

Это минимальная задача, и она уже выполнена на 100%, причём на отлично. Эта задача решена с высоким мастерством и профессионализмом. Наши войска просочились среди развернутых порядков россиян, выключив им радиосвязь, и развеяли российскую группировку, которая угрожала Сумам со стороны Суджи. И сейчас создаётся санитарная зона.

Санитарная зона – это фортификационные сооружения, серьёзный укрепрайон с полосой обеспечения и минными полями. Хочу подчеркнуть, что минные поля будут на российской территории, и эти "подснежники" они ещё лет сто будут выковыривать.

Если будет расширена география зоны, подконтрольной ВСУ, на территории РФ, то линия фронта уменьшится. Ведь линия границы ломаная и составляет порядка 600 км, а с расширением санитарной зоны линия фронта уменьшится до 400 км. А сейчас уже примерно 60 км из этих 400 км обозначено.

Дальнейшее расширение географии позволит нам удержать это направление. Это первая задача, которую мы выполняем операцией в Курской области: уничтожили группировку противника там и создаём санитарную зону.

Всё это заставит российское военное руководство остановить наступление на восточном фронте, снять оттуда резервы и перебросить их на северный фронт, чтобы попытаться защитить Москву. И это наша вторая задача, которая уже решается. Направление на Москву – это край непуганых идиотов: там абсолютно пусто, можно сгонять на Москву и вернуться оттуда в течение суток, не встретив практически ни одного блокпоста. Только сейчас в районе столицы россияне начинают организовывать блокпосты.

Третья задача – уничтожение российских логистических цепочек переброски военной техники, амуниции и топлива. В районе Суджи проходит железная дорога из Беларуси на Белгород и на юг вообще. То есть топливо с Мозырского НПЗ в Белгород шло как раз мимо Суджи. Сейчас этот поток перекрыт.

Четвёртая задача, которая будет решена, если россияне не отреагируют серьёзно (а пока с их стороны серьёзности не видно) – это выход ВСУ на Курскую АЭС, уничтожение генерации и энергораспределения. Это будет примерно зеркальное действие, подобное тому, что россияне сделали с Запорожской АЭС. Саму АЭС подвергать ударам мы не будем, ведь это ядерный объект, и его никто трогать не станет. А вот трансформаторы, фидера, линии электропередач – всё это может быть уничтожено и отключено. Такие действия приведут к тому, что реакторы будут заглушены и переведены в "холодный" режим, как сейчас на ЗАЭС.

Смотрите видео чата с Романом Свитаном с анализом перспектив Курской операции ВСУ:

Den: Как вы оцениваете темпы продвижения ВСУ в Курской области? Благодаря чему им удалось взять под контроль уже более тысячи квадратных километров российской территории? Почему Россия оказалась аж настолько не готова к такому развитию событий?

Роман Свитан: Все 600 км границы с Россией такие, там вообще ничего нет.

Думаю, Россия оказалась не готова к такому развитию событий из-за договорённостей, которые обеспечивали безопасность направления на Москву, это была священная корова. Теперь, как только Байден покинул избирательную гонку, эти договорённости рухнули. Может быть, они были как-то завязаны на Байдене, но об этом мы, наверное, узнаем только после войны.

Но договорённости были, поскольку отсутствие таких действий (вхождение ВСУ на территорию приграничных областей РФ, – ред.) было лишено логики. Взгляните на расположение фронта. Российская армия стоит у нас за плечами, если мы находимся в районе Харькова, Сум, Чернигова. Перед нами – Москва. И армия РФ, которая должна защищать Москву, стоит позади нас, на юге, прикрывая Крым и Азовское побережье.

Поэтому я и думаю, что были договорённости, которые не позволяли нам вовремя развернуться и начать двигаться на север.

Сейчас движение началось, но я бы увёл вопрос от победных реляций. Посмотрите на ситуацию не изнутри, а со стороны. Что такое тысяча квадратных километров, когда площадь России больше миллиона квадратных километров? Тысяча квадратных километров на карте – это прямоугольник 50х20 км, на машине это 20 минут в одну сторону и 50 минут в другую. Это всё, что мы контролируем.

Потому тут нет ничего необычного. Серьёзно мы пока ещё ничего не контролируем, кроме части приграничной территории для создания там санитарной зоны на территории противника. Лучше не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться.

А вот скорость продвижения довольно внушительная. Россияне своей огромной группировкой в несколько сот тысяч продвигаются на 50-150 метров за сутки. Движение есть, динамика положительная, но для этого используются все силы и средства противника, которые у него есть. Мы же в сутки продвигаемся на 1-3 км по территории врага. То есть у нас на порядок больше скорость движения на Курском направлении в край непуганых идиотов, где нет укрепрайонов. А россияне двигаются по укрепрайонам, которые мы им сейчас скармливаем на востоке, теряя, кстати, Донецкое направление. Мало кто говорит об этом, но мы отходим на восточном фронте и теряем Донбасс.

Михаил К.: Какими вам видятся перспективы операции наших войск в Курской области? Надолго ли она, куда удастся продвинуться? Россия начала перебрасывать часть своих войск из Украины в Курскую область – каковы шансы ВСУ удержать взятый под контроль кусок Курщины? В ближайшее время там начнутся жёсткие бои?

Роман Свитан: Пока те задачи, которые мы перед собой ставили, не выполнены. Одна из них – сорвать российское наступление на востоке, а для этого нужно именно оттуда снять войска противника. Россия пока этого не делает.

Те силы, которые сейчас россияне собирают в Курскую область, они "наскребли по сусекам": забрали роту из Калининграда, 810-ю бригаду, часть войск сорвали с Харьковского направления. Это в сумме две-три роты, даже не батальон. Это недостаточное количество войск. Потому Россия сейчас перебрасывают туда "чопиков", то есть частные охранные предприятия, срочников. Плюс пограничники, фсбшники, грушники… Ахмат, Ахмед, Махмуд… Там все! Там какая-то сборная солянка. Вот из таких разрозненных частей Россия пытается собрать войска.

Для наступления такие войска не годятся, разве что только для обороны. Да и то, для обороны они бы подошли, если бы и наши наступающие части были примерно такими же. Но нет, у нас движутся профессиональные и полностью экипированные части, более того, прошедшие боевое слаживание, причём даже в режиме обороны, и сейчас они работают как единый механизм.

Пока что российские потуги остановить ВСУ в Курской области бесперспективны. Однако если Россия сорвёт боеспособные и прошедшие бои резервы с восточного фронта, они нас могут остановить. Но и наша задача заключается в том, чтобы Россия сорвала войска с восточного направления.

Пока что попытки России остановить ВСУ в Курской области бесперспективны / УНИАН

Если Россия сорвёт много частей с восточного фронта, остановит свои наступательные действия в районе Донецка на Покровск, мы под давлением можем вообще уйти на стартовые позиции, то есть на нашу территорию, на подготовленные позиции. Это как танго, танец вдвоём. То есть у нас есть возможность выдернуть эти российские части с востока, давя на российскую территорию, двигаясь на Курскую АЭС и Курск. Они же будут, в конце концов, защищать АЭС и областной центр? Им придётся защищаться, если мы будем двигаться дальше.

Если Россия сорвёт недостаточное количество войск, а часть, и будет пытаться нас остановить, мы пойдём по флангам, в стороны: в сторону Беларуси, то есть в Брянскую и часть Курской областей, на юг, то есть сначала в сторону Богодухова, а потом Волчанска, тоже по российской территории – по Курской и Белгородской области. Один из вариантов – с помощью подготовленного марш-броска ВСУ могут зайти в тыл российских войск в Волчанске. Мы это можем сделать. Три-четыре часа – и мы выйдем в тыл войскам РФ в районе Харькова со стороны Белгорода. Это тоже вполне возможно.

Таким образом, в Курской области перед нами открывается очень широкий спектр возможностей. Какой вариант будет реализован, напрямую зависит от военно-политического руководства России. Однако практически все направления пойдут в профит нам: как бы ни двигались россияне, их всюду ждут отрицательные решения, как бы ни двигались мы, у нас везде пока будут положительные решения.

Natan: Насколько вероятно, что события, подобные тем, что разворачиваются в Курской области, начнутся и в Белгородской области РФ? Могут ли ВСУ зайти в еще какие-то области РФ?

Роман Свитан: Не только в Белгородской, но и в Брянской области. Украина граничит с пятью областями России: Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской. Воронежская и Ростовская области соприкасаются с Донбассом. А вот те три области РФ, которые граничат с Сумской, Харьковской и Черниговской областями, могут ждать такие же события, как сейчас разворачиваются на Курщине, по всем 600 км границы.

Дмитрий П.: Блумберг пишет, что РФ проведет мобилизацию в ноябре-декабре. Если так, то, во-первых, когда Россия сможет подготовить новое "мясо", к какому месяцу, и куда до тех пор дойдут ВСУ в России? А, во-вторых, какими будут последствия для Путина?

Роман Свитан: Россия и Путин уже в этот навоз вступали в 2022 году. Почему я так говорю – "навоз"? Потому что 300 тысяч "ч*обиков" могли только погибнуть под нашими ударами, угробить технику и создать большое давление на Путина с помощью родственников.

Мобилизация предполагает принудиловку. Никто не пойдёт воевать без финансовой мотивации, то есть без дополнительной экономической поддержки или социальных пакетов. Если Россия снова соберёт "ч*обиков", она не решит своих проблем. В наступление с ними не пойдёшь – ими можно только обороняться. Но это тут же вызовет острое недовольство внутри России. Потому я не думаю, что Путин на это пойдёт. Он уже обжёгся на такой же самой беде в 2022 году.

Путин вряд ли решится на мобилизацию: "ч*обики" не решат проблем в Курской области, считает Свитан / ВСУ

Путин может пойти на мобилизацию только в результате серьёзных провалов на линии фронта, чтобы сдержать движущуюся украинские войска, то есть прорывы. Для других целей эта мобилизация просто не нужна, потому что от неё будет больше негатива, чем позитива.

Если исходить из наших сил и средств, то стратегических прорывов не намечается. В этом году – точно. В начале следующего года – тоже вряд ли. А, значит, сомнительно, что Путин пойдёт на мобилизацию в 2024 году. Если даже в ноябре-декабре он запустит маховик мобилизации, то боеготовый личный состав он получит к весне.

Так что Путин примет решение о мобилизации только тогда, когда будет на 100% уверен, что весной начнётся серьёзное контрнаступление украинской армии, и тогда, чтобы его остановить, он может запустить этот негативный механизм мобилизации, чтобы "мясо", тысяч 300-350, поставить, как демпфер, для наших наступающих войск.

Для Путина этот путь точно негативный.

Вопрос: В силах ли Путин одновременно и наступать, и оборонять российские территории? Не окажется ли он теперь перед дилеммой, что выбрать – отстоять Курщину, но пожертвовать Харьковщиной, или отстоять Харьковщину и взять, например, Покровск, но потерять Курскую и Белгородскую области?

Роман Свитан: Когда говорят, что лучшая оборона – это наступление, не кривят душой. Если вы уже начали наступление, перейти обратно в оборону очень сложно. Иногда есть смысл продолжать наступательные действия, так как они намного лучше будут оборонять те рубежи, которые нужно отстоять. Есть ещё промежуточный вариант – активная оборона: в режиме обороны проводятся контрнаступательные операции, которые дают возможность держать оборону.

Поскольку все силы России сейчас уже вошли в боевое соприкосновение, она будет пытаться обороняться наступательными операциями, то есть всё равно будет давить по всей линии фронта, пытаясь обороняться в той же Курской области с помощью контрнаступательных операций. Потому всё будет зависеть, во-первых, от нашего давления и движения, а, во-вторых, возможности россиян вывести дополнительные части из наступательных операций. Я не думаю, что у них сейчас есть такая возможность. Если бы была, они бы это уже сделали.

Те части, которые РФ вывела из Украины и перебросили на Курщину, – это не решение вопроса. Не было выведено ни одного соединения, на одной дивизии, ни одной бригады. 810-я бригада, которая была переброшена в Курскую область, содержит лишь несколько батальонов, её нельзя назвать бригадой.

Hunter: Какими будут политические последствия операции в Курской области для Путина и его режима? Все ли в его окружении спокойно воспримут тот факт, что война перешла на территорию России, в их дома?

Роман Свитан: Если найдется "мальчик", который скажет, что "король голый", тогда могут быть серьёзные последствия. Если такого "мальчика" не найдётся, и он не укажет пальчиком на то, что Путин без защиты, то вряд ли что-то будет.

В ближайшее время увидим.

Думаю, что скоро начнётся дальнейшее "движение Пригожина", то есть тех частных компаний, за которыми стоят серьёзные финансисты, включая, в том числе, российских олигархов, которые могут сейчас таких "мальчиков" развернуть в сторону Путина и повторить поход на Москву.

Российские ЧВК могут вскоре пойти на Москву, по сути, это будет повторение "движения Пригожина", отметил Свитан / Скриншот соцсети

Не всё так просто с принятым российским руководством решением о создании линии обороны вокруг Москвы. Она явно создаётся не для того, чтобы остановить прорвавшиеся ДРГ. Сейчас в России пытаются создать линию обороны вокруг столицы как раз от таких групп частных военных компаний, которые могут сказать, что король голый, и провести определённую операцию по смещению Путина. Всё это будет понятно в течение недели.

Hunter: Как вы полагаете, о чём свидетельствует история с Герасимовым – если он действительно знал о подготовке Курской операции, но не доложил и ничего не предпринял? В Кремле зреет раскол?

Роман Свитан: Сейчас объявлена контртеррористическая операция (КТО), а её проведение – это задача ФСБ, а не армии.

Вся информация, которая поступала Герасимову, заходила через ФСБ и непосредственно к Путину. Так что все они прекрасно знали одно и то же.

Если будет стоять задача повесить всех собак на Герасимова и отправить его на Бали отдыхать с эскортницами – это одно дело. Если – нет, то в РФ будут решать, подключать ли армию, ведь до сих пор к осуществлению КТО подключаются лишь части армии, а в основном работают фсбшники и погранцы. Почему в Курской области такое большое количество срочников? Да потому что в погранвойска они набрали срочников. Задействованы и кадыровцы, но в рамках Росгвардии.

Так что, пока всё это не будет переведено в режим войсковой операции, Герасимов там, по большому счёту, не при делах. И на него особо собак не повесишь. Так что я думаю, что ничего такого не будет.

Олександр: Зачем Лукашенко перебрасывает к украинской границе белорусские войска, готовится вступить в войну или просто устраивать провокации на границе? Если армия Беларуси начнёт воевать, что её ждет, сколько она продержится, и прилетит ли тогда по Мозырю, Минску и т.д.?

Роман Свитан: Лукашенко не начнёт боевые действия против Украины по разным причинам. Прежде всего по причине бесперспективности этой затеи. Ведь как только что-то полетит в нашу сторону со стороны Беларуси, Лукашенко тут же лишится Мозырского НПЗ, который находится в 50 км от границы, его сожгут сразу, а это вырубит транзит нефти на Польшу, Венгрию и Словакию. Лукашенко понимает, чем ему всё это грозит, а потому не пойдёт ни на какую эскалацию.

Лукашенко прячет от Путина свои войска / сайт Кремля

А передвижение белорусских войск к границе обусловлено двумя причинами:

во-первых, Лукашенко пытается напугать украинское военно-политическое руководство, чтобы мы оставили войска у границы с Беларусью и не перебрасывали их на восточный или северный фронт. Так он подыгрывает Путину;

во-вторых, Лукашенко так прячет свои войска от Путина, чтобы тот их не забрал и не бросил в топку восточного и северного фронтов. Это такое броуновское движение, хаотичное, туда-сюда, но без действий как таковых.

Орест Ж.: Поделитесь, пожалуйста, вашим видением того, когда может завершиться горячая фаза войны, когда – война в целом? Когда возможно начало переговоров с Россией?

Роман Свитан: Переговоров с Россией не должно быть априори, как не было переговоров Афганистана с Советским Союзом, потому что Союз попросту распался – не с кем было переговариваться. Афганцы потом уже заключали договоры с каждой из стран, которые образовались после развала СССР.

Та же самая картина будет и у нас. Пока не развалится Российская Федерация на составляющие её государства, а там 21 республика и до 80 государственных кластеров, нет смысла ни с кем разговаривать. После развала РФ мы будем заключать политические и экономические договоры с каждым из тех образований, что будут после распада России.

Потому нет никакого смысла даже говорить о мирных переговорах, их просто не будет.

А вот когда развалится Российская Федерация, будет зависеть от экономического давления на неё. Не от военного, не от политического, а от экономического.

Это случится лет через 7-8, до 10 лет. Примерно тот же срок, что и пережил Советский Союз: в 1979 году начались боевые действия в Афганистане, а в 1991 году Союз развалился. Так что где-то к 2030 году Российская Федерация развалится, причём полностью. Хотя предпосылки к выходу из РФ некоторых республик уже видны на Северном Кавказе: Ичкерия, Ингушетия, Дагестан. Там уже все эти движения начинаются.

Горячая фаза войны закончится после выхода украинских войск на госграницы, после освобождения всех оккупированных украинских территорий. И ни одни механизмы не закончат горячую фазу боевых действий. Ведь и после Минска-1 и Минска-2 боевые действия продолжались, и горячая фаза войны не заканчивалась.

Пока российские оккупационные войска находятся на нашей территории, однозначно будут люди, которые будут с этими войсками воевать. Украинское общество не удержать от уничтожения российского оккупанта, пока он находится на нашей земле. Остановить горячую фазу войны может только выход на госграницу и создание буферной зоны. Именно она сейчас начала создаваться с Курской области. Это прообраз той границы, которая у нас будет между Украиной и Россией.

Выход на госграницы возможен где-то в 2026 году. Опять-таки если нам будут давать достаточное количество сил и средств. Не раньше. Сначала нам нужно будет освободить Крым, полностью очистив его от россиян, чтобы они не ударили нам в спину, а уже потом освобождать Донбасс. Освобождение Крыма возможно уже в 2025 году, освобождение Донбасса – в 2026-м.

Потому раньше конца 2026 года горячая фаза войны не закончится. В это время уже начнутся определённые действия по развалу Российской империи, особенно после зачистки Крыма. После освобождения Крыма тут же вспыхнет Кавказ: там сразу поймут, что нужно делать, чтобы убрать россиян с Северного Кавказа.

Дальше начнётся процесс освобождения Донбасса, и он пойдёт параллельно с развалом России. Развал РФ ускорит и облегчит нам выполнение этой задачи, но это ближе к концу 2026-началу 2027 года.

Потом ещё несколько лет, пока Россия будет разваливаться, некоторые волны будут накатывать на нашу границу. Но это уже будут боевые действия локального уровня, стычки с разными бандитствующими формированиями с российской стороны, а не с регулярной армией.

Nik: Почему всегда такой перепуганный Запад, который боится любой эскалации, так спокойно и даже одобрительно воспринял заход ВСУ в Курскую область? Запад наконец решил заканчивать войну и дожать Россию?

Роман Свитан: Да не перепуганный Запад. Непонятно кто создал этот миф. Представьте себе блок НАТО: максимальное количество вооружений, самые продвинутые технологии, наибольшее количество ядерных боезапасов и так далее. Чего Западу бояться? Никогда Запад ничего не боялся.

Западные лидеры просто до сих пор прикрывали свои договорённости этим мифом о страхе эскалации. Это было просто прикрытие. А когда эти договорённости рухнули, когда украинцы развернулись и начали двигаться на Москву, всё изменилось, и мы увидели истинное лицо Запада. Эти договорённости могли быть связаны с финансовым участием и экономическими интересами тех групп влияния, которые на Западе управляют процессами, в том числе политическими.

Скорее всего, это связано с уходом Байдена, то есть невозможностью продления существовавшей политики. Если бы Байден не снялся с выборов, поверьте, ничего бы не было, нам бы не дали никуда двигаться. Сейчас разорваны договорённости – и у нас развязаны руки, мы можем бить нашим оружием.

Нам нужно добиться снятия ограничений на использование западного оружия и начать работать им по российской территории. Пока эта договорённость ещё сохраняется. Как только она будет снята, мы тут же начнём работать. Либо у этой договоренности срок действия закончится, либо "чёрный лебедь" пролетит. Ведь всё может быть. Например, шёл Байден на работу, забыл, как дышать, и умер – такое же может быть. То же самое может произойти и с Путиным. И тогда будет снят весь механизм договорённостей полностью. Тогда у нас будут развязаны руки, и мы пойдём дальше.

Рассказы о том, что Запад боится России, – это сказки. Кого там бояться! У западных лидеров есть аналитические справки их собственных разведок, они знают всё о каждом российском заряде, обо всех вооружениях, которые есть у России. Российским вооружениям до натовских арсеналов, как до Киева рачки.

Smilik: Не улавливаете ли вы некоторый символизм: в августе 2000 года подлодка Курск, как сказал Путин, "утонула", а в августе 2024-го – снова Курск, но есть нюанс? Не утопит ли нынешний Курск Путина?

Роман Свитан: Может и утопить. Символизм понятен. Особенно если смотреть с точки зрения российского восприятия действительности: в России все помешаны на символизме и датах, для них это серьёзно.

Операция ВСУ в Курской области может и "утопить" Путина, если он не снимет войска с восточного фронта чтобы, остановить наши наступательные действия в Курской области. Если снимет, тогда ему ничего не грозит, но он потеряет темп наступательных действий на Донбассе.

Получается, что нам выгодно любое решение Путина в данной ситуации. Потому что разворачивание наших войск в сторону Москвы, на север, в край непуганых идиотов – это беспроигрышный вариант. Для нас это более выгодно, чем воевать только на южном фронте.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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