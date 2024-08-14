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Кочетков оценил, будет ли "боевой тиктокер" Лукашенко воевать с Украиной

Анна Ярославская
14 августа 2024, 11:34
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Александр Лукашенко показывает Путину, что Беларусь – союзное государство, поддерживает Россию и готова к войне.
Александр Лукашенко, Александр Кочетков
Александр Кочетков считает, что действия Лукашенко - лишь имитация / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Политический аналитик Александр Кочетков объяснил, что означает подтягивание белорусских войск к границе с Украиной, и спрогнозировал, собирается ли белорусский диктатор Александр Лукашенко воевать.

По словам Кочеткова, армия Беларуси находится не в лучшем состоянии. В частности, военная техника - устаревшая и не модернизированная.

"Лукашенко не собирается воевать. Какая там война! Посмотрите на кадры с белорусской военной техникой, в частности, бронетехникой: она довоенного образца, без противодронного обвеса, устаревшая. Белорусская техника не модернизирована, в отличие от российской, которая участвует во вторжении в Украину. Иными словами, белорусская техника небоеспособна: если она окажется на поле боя, ее гарантированно уничтожат всего за несколько дней", - сказал политолог в интервью Главреду.

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Эксперт считает, что если бы Беларусь действительно собиралась вступить в войну, она бы хоть как-то подготовилась - модернизировала бы технику, наварила бы защиту от дронов и так далее.

"Подтягивание войск к границе – это показательная акция: Лукашенко демонстрирует Путину, что он вместе с ним и готов воевать в случае чего", - считает Кочетков.

Политолог сравнил готовность Лукашенко воевать с "воинственными действиями" и "боевой доблестью" кадыровцев из подразделения "Ахмат".

"Складывается впечатление, что Лукашенко – один из боевых тиктокеров "Ахмата": слишком хорошо он умеет имитировать", - сказал Кочетков.

По его мнению, переброска белорусских войск ближе к украинской границе – это лишь имитация.

"Лукашенко просто показывает Путину, что Беларусь – союзное государство, поддерживает Россию и готова к войне. Но при этом он точно знает, что украинцы даже не собираются пересекать белорусскую границу", - считает политолог.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Угроза для Украины со стороны Беларуси

Беларусь по указанию самопровозглашенного диктатора Александра Лукашенко перебрасывает на границу с Украиной ракетные системы "Искандер" и "Полонез".

На данный момент ситуация на украинско-белорусской границе неизменна. Перемещений техники в сторону границы украинская разведка не фиксирует, заявил в эфире телемарафона спикер пограничной службы Андрей Демченко.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло прокомментировал российскую угрозу со стороны Беларуси.

"Вероятность провокаций всегда сохраняется. Нам неизвестно, как дальше будет вести себя Лукашенко", - считает он.

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