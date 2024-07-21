Плацдарм для вторжения: эксперт оценил угрозу удара РФ из Беларуси

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло прокомментировал российскую угрозу со стороны Беларуси.
"Вероятность провокаций всегда сохраняется. Нам неизвестно, как дальше будет вести себя Лукашенко", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт напомнил о том, что белорусская армия находится на стороне войск страны-агрессора РФ, однако пока в войну против Украины они напрямую не включались.
"Через белорусскую территорию постоянно летят "шахеды", и для них представляют угрозу российские ракеты, которые летят в Украину. Россияне и в дальнейшем могут использовать Беларусь как плацдарм, но пока каких-то ударных группировок подразделений российской и белорусской армий в ближайшем к Украине белорусском пограничье нет", - добавил Жмайло.
Кто такой Дмитрий Жмайло
Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.
Как сообщалось ранее, в ГУР оценили угрозы подготовки Беларусью операций на границе с Украиной. Украинская разведка внимательно отслеживает ситуацию, подчеркнул Андрей Юсов.
Ранее Кремлю померещились ВСУ у границ Беларуси. У Путина в рамках информационной операции против Украины поделились своими фантазиями о якобы украинской армии у границ Беларуси и "ответных действиях".
Напомним, в Госпогранслужбе Украины потроллили Беларусь за выдумки о нападении ВСУ. Пограничники вспомнили знаменитую фразу Лукашенко, который показывал на карте "откуда готовится нападение".
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