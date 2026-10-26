Бюджетно, но очень вкусно: рецепт намазки из лука за 20 минут

Быстрый рецепт невероятно вкусной домашней намазки для хлеба.

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Рецепт восхитительной намазки из лука / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Намазки на хлеб часто выручают, когда нет времени на приготовление полноценного блюда. При этом их совсем не обязательно покупать в магазине.

Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Мирослава Пекарюк в TikTok поделилась рецептом домашней бюджетной намазки из лука, которая поразит своим вкусом всех.

Бюджетная намазка из лука - рецепт

Ингредиенты:

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Лук 3 шт.

Крем-сыр 100 г

Консервированная скумбрия 80 г

Зеленый лук

Соль

Перец

Сахар 1/2 ч. л.

Мелко нарезаем лук и обжариваем на небольшом количестве масла с солью и сахаром до мягкости и золотистого цвета. Ждем, пока лук полностью остынет. Затем смешиваем его с крем-сыром, скумбрией и измельченным зеленым луком.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом бюджетной намазки из лука можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Мирослава Пекарюк Мирослава Пекарюк - украинская кулинарная блогерша, известная своими простыми и понятными рецептами, которые подходят даже для новичков в кулинарии. В Facebook и Instagram она ведет кулинарный блог под девизом "Просто. Вкусно. Понятно", где делится идеями для домашней кухни и праздничных блюд. На данный момент она опубликовала более 570 постов, имеет около 133 тысяч подписчиков, а за ней следят 316 пользователей.

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