Бюджетно, но очень вкусно: рецепт намазки из лука за 20 минут

Намазки на хлеб часто выручают, когда нет времени на приготовление полноценного блюда. При этом их совсем не обязательно покупать в магазине.
Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Мирослава Пекарюк в TikTok поделилась рецептом домашней бюджетной намазки из лука, которая поразит своим вкусом всех.
Бюджетная намазка из лука - рецепт
Ингредиенты:
- Лук 3 шт.
- Крем-сыр 100 г
- Консервированная скумбрия 80 г
- Зеленый лук
- Соль
- Перец
- Сахар 1/2 ч. л.
Мелко нарезаем лук и обжариваем на небольшом количестве масла с солью и сахаром до мягкости и золотистого цвета. Ждем, пока лук полностью остынет. Затем смешиваем его с крем-сыром, скумбрией и измельченным зеленым луком.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом бюджетной намазки из лука можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Мирослава Пекарюк
Мирослава Пекарюк - украинская кулинарная блогерша, известная своими простыми и понятными рецептами, которые подходят даже для новичков в кулинарии. В Facebook и Instagram она ведет кулинарный блог под девизом "Просто. Вкусно. Понятно", где делится идеями для домашней кухни и праздничных блюд. На данный момент она опубликовала более 570 постов, имеет около 133 тысяч подписчиков, а за ней следят 316 пользователей.
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