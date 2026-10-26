Зеленский подписал новые законы о мобилизации и военном положении — подробности

Кратко:
- Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации в Украине
- Военное положение и мобилизацию уже более 20 раз продлевали на 90 дней
Верховная Рада Украины сегодня, 26 октября, поддержала законопроекты № 16182 и № 16183 об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации в Украине.
Их уже подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВРУ.
На какой срок в Украине продлят военное положение и мобилизацию
По данным народного депутата Ярослава Железняка, военное положение и мобилизацию в Украине продлевают уже в 21-й раз с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Срок действия новых указов составит 90 дней - с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года.
Остановят ли в Украине мобилизацию после окончания войны - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам военного эксперта Игоря Романенко, после прекращения боевых действий Украине потребуется примерно 300–500 тысяч военнослужащих для проведения ротационных мероприятий, ведь есть люди, которые воюют с 2014 года.
"У них происходит выгорание, потому что они на войне уже более 10 лет... Их нужно будет кем-то заменить. Без дальнейшей мобилизации не обойтись", - сказал Романенко.
Поэтому даже в случае завершения войны и установления мира потребность в мобилизации все равно сохранится, ведь Россия останется, как и все существующие проблемы. Поэтому этот вопрос требует таких серьезных решений.
Военное положение и мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий прогнозирует, что после изменений в системе бронирования более 90–95% работников предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов будут перебронированы.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины не рассматривает никаких законопроектов о снижении призывного возраста ниже 25 лет или привлечении женщин в ряды ВСУ.
Накануне в Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации: более 90% действующих отсрочек могут быть продлены без повторных заявлений и посещений государственных учреждений.
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О персоне: Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
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