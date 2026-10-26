Зеленский подписал новые законы о мобилизации и военном положении — подробности

В Украине вновь не отменяют, а продлевают сроки действия мобилизации и военного положения.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-podpisal-novye-zakony-o-mobilizacii-i-voennom-polozhenii-podrobnosti-10807220.html Ссылка скопирована

По крайней мере до следующего года в Украине продлится мобилизация и военное положение / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Кратко:

Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации в Украине

Военное положение и мобилизацию уже более 20 раз продлевали на 90 дней

Верховная Рада Украины сегодня, 26 октября, поддержала законопроекты № 16182 и № 16183 об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации в Украине.

Их уже подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВРУ.

видео дня

ВРУ / Инфографика: Главред

На какой срок в Украине продлят военное положение и мобилизацию

По данным народного депутата Ярослава Железняка, военное положение и мобилизацию в Украине продлевают уже в 21-й раз с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Срок действия новых указов составит 90 дней - с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года.

Остановят ли в Украине мобилизацию после окончания войны - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Игоря Романенко, после прекращения боевых действий Украине потребуется примерно 300–500 тысяч военнослужащих для проведения ротационных мероприятий, ведь есть люди, которые воюют с 2014 года.

"У них происходит выгорание, потому что они на войне уже более 10 лет... Их нужно будет кем-то заменить. Без дальнейшей мобилизации не обойтись", - сказал Романенко.

Поэтому даже в случае завершения войны и установления мира потребность в мобилизации все равно сохранится, ведь Россия останется, как и все существующие проблемы. Поэтому этот вопрос требует таких серьезных решений.

Военное положение и мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий прогнозирует, что после изменений в системе бронирования более 90–95% работников предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов будут перебронированы.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины не рассматривает никаких законопроектов о снижении призывного возраста ниже 25 лет или привлечении женщин в ряды ВСУ.

Накануне в Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации: более 90% действующих отсрочек могут быть продлены без повторных заявлений и посещений государственных учреждений.

Больше новостей:

О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред