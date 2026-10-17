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Отсрочки в Резерв+ начали продлевать, но не всем: в Минобороны сделали заявление

Анна Ярославская
17 октября 2026, 12:59
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Более 90% отсрочек продлят без заявлений. Процесс продлится до 30 октября, а результат проверки каждый увидит в приложении Резерв+.
резерв+
Отсрочка от мобилизации - 22 категории обойдутся без заявлений / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Кому продлят отсрочку без обращений в госучреждения
  • Что делать, если автопродление не сработало
  • Какие отсрочки можно оформить онлайн в Резерв+

В Украине стартовало автоматическое продление отсрочек от мобилизации: более 90% действующих отсрочек могут продлиться без повторных заявлений и визитов в государственные учреждения. Процесс продлится до 30 октября, а его результат будет отображаться в приложении Резерв+. Об этом 17 октября сообщило Министерство обороны Украины.

Основания для продления проверяют по единым правилам, сверяя их с данными государственных реестров. Обновление будет происходить поэтапно, поэтому сообщения о результате будут приходить пользователям в разное время, уточняется на странице МО в Facebook.

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Тем, кто пока не получил никакого ответа, в ведомстве советуют не спешить с выводами.

"Вы получите уведомление в Резерв+ в любом случае – и если отсрочка продлится автоматически, и если этого не произойдет. Если уведомления еще нет, дождитесь результата проверки", - подчеркнули в Минобороны.

После успешного продления следует обновить электронный военно-учетный документ и сверить новый срок действия отсрочки.

Кто может рассчитывать на автопродление отсрочки

Автоматический механизм охватывает 22 категории граждан. Ключевое условие: основание для отсрочки должно быть актуальным и подтверждаться государственными реестрами. В перечень входят:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к военной службе;
  • родители троих и более детей;
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • люди, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
  • опекуны человека, признанного недееспособным;
  • люди, у которых жена или муж с инвалидностью I или II группы;
  • люди, у которых жена или муж с инвалидностью III группы;
  • люди, у которых отец, мать или кто-то из родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы;
  • люди, которые ухаживают за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;
  • жены и мужья военнослужащих, у которых есть ребенок;
  • студенты и аспиранты;
  • работники учреждений высшего и профессионального образования, научные работники;
  • учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования;
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или действия военного положения;
  • родственники Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
  • люди, лишенные личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;
  • военнослужащие, освобожденные из плена;
  • люди, заключившие годовой контракт на прохождение военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.

Что делать, если отсрочку не продлили

Отрицательный результат автоматической проверки еще не лишает человека права на отсрочку. Чаще всего причина кроется в неполных или устаревших сведениях в реестрах. В таком случае стоит проверить и при необходимости обновить эти данные, а затем подать новый запрос через Резерв+, если услуга доступна онлайн, или прийти с документами в любой ЦПАУ. Действующая отсрочка при этом сохраняет силу до окончания своего срока.

Отдельно в ведомстве уточняют, куда именно не стоит идти с документами.

"Подавать заявление на отсрочку в ТЦК и СП не нужно", - подчеркивают в министерстве.

Вместе с тем автопродление и оформление новой отсрочки являются разными услугами. Если автоматически продлевать отсрочки будут 22 категориям, то оформить новую онлайн в Резерв+ сейчас могут лишь 12. Среди них:

  • люди с инвалидностью, временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, у кого жена, муж, отец или мать с инвалидностью I или II группы.

Онлайн-оформление также доступно женам и мужьям военнослужащих, у которых есть ребенок, родителям троих и более детей, родителям, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, студентам и аспирантам, работникам учреждений высшего и профессионального образования, научным работникам, а также учителям и педагогам школ.

По данным Минобороны, этот перечень будут постепенно расширять: новые услуги будут появляться в Резерв+ по мере налаживания обмена данными между государственными реестрами.

Отсрочки в Резерв+ начали продлевать, но не всем: в Минобороны сделали заявление
"Резерв+ / Инфографика: Главред

Отсрочка от мобилизации в Украине - новости

Как писал Главред, рождение ребенка может стать самостоятельным основанием для отсрочки от призыва на год - в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15541. Документ уже направлен в профильный Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, но парламент его еще не рассматривал.

Украинцы, вернувшиеся с временно оккупированных территорий или из-за рубежа, смогут получить трёхмесячную отсрочку от мобилизации. В течение этого времени мобилизовать человека можно будет только на добровольной основе. Соответствующий законопроект № 16034 зарегистрировал в Верховной Раде ряд депутатов от партии "Слуга народа".

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О ведомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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