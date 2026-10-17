Отсрочки в Резерв+ начали продлевать, но не всем: в Минобороны сделали заявление

Более 90% отсрочек продлят без заявлений. Процесс продлится до 30 октября, а результат проверки каждый увидит в приложении Резерв+.

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Отсрочка от мобилизации - 22 категории обойдутся без заявлений / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Кому продлят отсрочку без обращений в госучреждения

Что делать, если автопродление не сработало

Какие отсрочки можно оформить онлайн в Резерв+

В Украине стартовало автоматическое продление отсрочек от мобилизации: более 90% действующих отсрочек могут продлиться без повторных заявлений и визитов в государственные учреждения. Процесс продлится до 30 октября, а его результат будет отображаться в приложении Резерв+. Об этом 17 октября сообщило Министерство обороны Украины.

Основания для продления проверяют по единым правилам, сверяя их с данными государственных реестров. Обновление будет происходить поэтапно, поэтому сообщения о результате будут приходить пользователям в разное время, уточняется на странице МО в Facebook.

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Тем, кто пока не получил никакого ответа, в ведомстве советуют не спешить с выводами.

"Вы получите уведомление в Резерв+ в любом случае – и если отсрочка продлится автоматически, и если этого не произойдет. Если уведомления еще нет, дождитесь результата проверки", - подчеркнули в Минобороны.

После успешного продления следует обновить электронный военно-учетный документ и сверить новый срок действия отсрочки.

Кто может рассчитывать на автопродление отсрочки

Автоматический механизм охватывает 22 категории граждан. Ключевое условие: основание для отсрочки должно быть актуальным и подтверждаться государственными реестрами. В перечень входят:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к военной службе;

родители троих и более детей;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

люди, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

опекуны человека, признанного недееспособным;

люди, у которых жена или муж с инвалидностью I или II группы;

люди, у которых жена или муж с инвалидностью III группы;

люди, у которых отец, мать или кто-то из родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы;

люди, которые ухаживают за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;

жены и мужья военнослужащих, у которых есть ребенок;

студенты и аспиранты;

работники учреждений высшего и профессионального образования, научные работники;

учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или действия военного положения;

родственники Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

люди, лишенные личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;

военнослужащие, освобожденные из плена;

люди, заключившие годовой контракт на прохождение военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.

Что делать, если отсрочку не продлили

Отрицательный результат автоматической проверки еще не лишает человека права на отсрочку. Чаще всего причина кроется в неполных или устаревших сведениях в реестрах. В таком случае стоит проверить и при необходимости обновить эти данные, а затем подать новый запрос через Резерв+, если услуга доступна онлайн, или прийти с документами в любой ЦПАУ. Действующая отсрочка при этом сохраняет силу до окончания своего срока.

Отдельно в ведомстве уточняют, куда именно не стоит идти с документами.

"Подавать заявление на отсрочку в ТЦК и СП не нужно", - подчеркивают в министерстве.

Вместе с тем автопродление и оформление новой отсрочки являются разными услугами. Если автоматически продлевать отсрочки будут 22 категориям, то оформить новую онлайн в Резерв+ сейчас могут лишь 12. Среди них:

люди с инвалидностью, временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, у кого жена, муж, отец или мать с инвалидностью I или II группы.

Онлайн-оформление также доступно женам и мужьям военнослужащих, у которых есть ребенок, родителям троих и более детей, родителям, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, студентам и аспирантам, работникам учреждений высшего и профессионального образования, научным работникам, а также учителям и педагогам школ.

По данным Минобороны, этот перечень будут постепенно расширять: новые услуги будут появляться в Резерв+ по мере налаживания обмена данными между государственными реестрами.

"Резерв+ / Инфографика: Главред

Отсрочка от мобилизации в Украине - новости

Как писал Главред, рождение ребенка может стать самостоятельным основанием для отсрочки от призыва на год - в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15541. Документ уже направлен в профильный Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, но парламент его еще не рассматривал.

Украинцы, вернувшиеся с временно оккупированных территорий или из-за рубежа, смогут получить трёхмесячную отсрочку от мобилизации. В течение этого времени мобилизовать человека можно будет только на добровольной основе. Соответствующий законопроект № 16034 зарегистрировал в Верховной Раде ряд депутатов от партии "Слуга народа".

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О ведомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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