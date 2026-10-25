Зачем каждый понедельник заливать средство для мытья посуды в слив на кухне

Сантехники объяснили, как простая еженедельная привычка может уберечь от серьезных проблем.

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Если следовать простому правилу, проблем с забитой канализацией не будет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как еженедельно очищать кухонный слив от жировых отложений

Почему нельзя выливать масло и жир в кухонную раковину

Как предотвратить засорение труб с помощью простых средств

Каждый понедельник стоит заливать в кухонный слив кипяток с обычным средством для мытья посуды. Такой совет дали специалисты британской компании Maintracts, занимающейся сантехническими работами и обслуживанием жилья.

Главред узнал, что такой простой метод очистки кухонной раковины убережет канализационную систему от серьезного засорения. Об этом пишет издание Express.

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Зачем прочищать кухонный слив каждую неделю

Чаще всего канализация засоряется из-за привычки многих людей выливать остатки пищи после жарки в слив.

"Жиры и масла являются одной из главных причин засорения внешних водосточных отверстий и канализационных стоков. Когда горячий жир сливают в раковину, это может казаться безобидным. Однако, попадая в канализационную трубу, он остывает, затвердевает и прилипает к её стенкам", - пояснили специалисты.

К этому липкому слою со временем прилипают остатки пищи, мыльный налет и грязь, в результате чего в трубе образуется плотная пробка, которую трудно устранить.

Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Поэтому, чтобы избавиться от такого загрязнения и не допустить новых засоров, стоит залить в слив раствор кипятка, смешанного с большим количеством средства для мытья посуды.

"Кипяток растапливает жир, а моющее средство расщепляет его, облегчая смывание. Делайте это медленно, чтобы дать теплу и моющему средству время подействовать", - предупредили эксперты.

Для лучшего результата процедуру следует провести несколько раз подряд.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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