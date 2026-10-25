Как дать "вторую жизнь" старым чашкам - во что переделать посуду из сервиза

Эксперты по дизайну интерьеров рассказали, как превратить чашки из сервиза в стильный элемент декора.

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Старые чашки станут красивым элементом интерьера / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как сделать подхваты для штор из старых чашек

Что понадобится для создания винтажного декора

Старые чашки можно превратить в оригинальные подхваты для штор. Они придадут окнам винтажный шарм. Об этом сообщили эксперты издания House Digest.

Главред узнал, что на каждую штору понадобится всего одна чашка и один крючок. Посуда не обязательно должна быть из одного сервиза, так что это хороший повод приспособить чашки, оставшиеся без пары.

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"Небольшой скол на чашке - не проблема, а вот чашки даже с самой маленькой трещиной лучше избегать: они, скорее всего, расколются, когда вы начнете сверлить дно. Также убедитесь, что ручка держится прочно", - предупреждают специалисты.

Как превратить чашки в подхваты для штор

Из инструментов понадобится дрель с алмазным сверлом-коронкой, которое обычно используют для керамической плитки. Если у окна нет деревянных элементов для крепления, придется использовать дюбели. А чтобы усилить винтажный или богемный эффект, авторы советуют выбрать декоративные металлические крючки вместо обычных.

Диаметр отверстия в чашке нужно определить заранее. Для этого штору необходимо собрать в пучок и измерить обхват ткани. После этого дно чашки нужно обклеить малярной лентой и начертить на ней круг.

Далее чашку следует перевернуть, поставить на устойчивый стол, застеленный мягким полотенцем, после чего можно просверлить отверстие. Рядом важно держать бутылку с холодной водой: ею нужно поливать дно, чтобы фарфор не перегревался.

ак избавиться от налета от кофе и чая на чашках / Инфографика: Главред

"Не давите на дрель - позвольте режущим зубцам коронки самостоятельно погружаться в материал. Во время сверления постоянно добавляйте холодную воду и работайте столько времени, сколько нужно - не торопитесь", - советуют эксперты.

Сверло сначала держат под углом, постепенно выравнивая его. Можно начать с меньшего отверстия и постепенно расширять.

Когда отверстия готовы, штору нужно собрать в складки и продеть через чашку, которая должна быть расположена дном вниз. Далее чашку необходимо приложить к стене в разных местах возле рамы, чтобы найти наиболее удачное расположение, и отметить точку для крючка

Крючок можно прикрутить шурупами, при необходимости - с дюбелем, после чего на него можно надеть ручку чашки. Угол наклона крючка, возможно, придется подкорректировать, чтобы чашка не соскользнула и не разбилась.

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Об источнике: House Digest House Digest - это крупный американский цифровой журнал, полностью посвященный обустройству дома, дизайну интерьеров, ремонту, садоводству и лайфхакам по ведению домашнего хозяйства. Ежемесячная аудитория достигает около 7 миллионов уникальных пользователей. Портал принадлежит крупной американской медиакомпании Static Media (базируется в Индианаполисе, США). Этот холдинг управляет десятками известных тематических брендов, среди которых /Film, Looper, Tasting Table, SlashGear, Mashed и недавно приобретённый Engadget. Сам проект House Digest был запущен в 2021 году как оригинальное медиа-произведение компании в нише "Дом и сад". Портал ориентирован как на новичков в сфере DIY (сделай сам), так и на людей, профессионально занимающихся обустройством жилья. На сайте можно найти практические руководства по ремонту и очистке поверхностей, обзоры трендов в дизайне интерьеров и архитектуре, а также советы по ландшафтному дизайну, садоводству и уходу за комнатными растениями.

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