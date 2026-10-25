Как дать "вторую жизнь" старым чашкам - во что переделать посуду из сервиза

Вы узнаете:
- Как сделать подхваты для штор из старых чашек
- Что понадобится для создания винтажного декора
Старые чашки можно превратить в оригинальные подхваты для штор. Они придадут окнам винтажный шарм. Об этом сообщили эксперты издания House Digest.
Главред узнал, что на каждую штору понадобится всего одна чашка и один крючок. Посуда не обязательно должна быть из одного сервиза, так что это хороший повод приспособить чашки, оставшиеся без пары.
"Небольшой скол на чашке - не проблема, а вот чашки даже с самой маленькой трещиной лучше избегать: они, скорее всего, расколются, когда вы начнете сверлить дно. Также убедитесь, что ручка держится прочно", - предупреждают специалисты.
Как превратить чашки в подхваты для штор
Из инструментов понадобится дрель с алмазным сверлом-коронкой, которое обычно используют для керамической плитки. Если у окна нет деревянных элементов для крепления, придется использовать дюбели. А чтобы усилить винтажный или богемный эффект, авторы советуют выбрать декоративные металлические крючки вместо обычных.
Диаметр отверстия в чашке нужно определить заранее. Для этого штору необходимо собрать в пучок и измерить обхват ткани. После этого дно чашки нужно обклеить малярной лентой и начертить на ней круг.
Далее чашку следует перевернуть, поставить на устойчивый стол, застеленный мягким полотенцем, после чего можно просверлить отверстие. Рядом важно держать бутылку с холодной водой: ею нужно поливать дно, чтобы фарфор не перегревался.
"Не давите на дрель - позвольте режущим зубцам коронки самостоятельно погружаться в материал. Во время сверления постоянно добавляйте холодную воду и работайте столько времени, сколько нужно - не торопитесь", - советуют эксперты.
Сверло сначала держат под углом, постепенно выравнивая его. Можно начать с меньшего отверстия и постепенно расширять.
Когда отверстия готовы, штору нужно собрать в складки и продеть через чашку, которая должна быть расположена дном вниз. Далее чашку необходимо приложить к стене в разных местах возле рамы, чтобы найти наиболее удачное расположение, и отметить точку для крючка
Крючок можно прикрутить шурупами, при необходимости - с дюбелем, после чего на него можно надеть ручку чашки. Угол наклона крючка, возможно, придется подкорректировать, чтобы чашка не соскользнула и не разбилась.
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Об источнике: House Digest
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Портал принадлежит крупной американской медиакомпании Static Media (базируется в Индианаполисе, США). Этот холдинг управляет десятками известных тематических брендов, среди которых /Film, Looper, Tasting Table, SlashGear, Mashed и недавно приобретённый Engadget. Сам проект House Digest был запущен в 2021 году как оригинальное медиа-произведение компании в нише "Дом и сад".
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