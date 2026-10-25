Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Плесени на швах и герметике не будет: эксперты назвали простую хитрость

Сергей Кущ
25 октября 2026, 15:40
google news Подпишитесь
на нас в Google
Если плесень на герметике в ванной постоянно возвращается, стоит проверить не только чистоту швов, но и качество вентиляции.
Как надолго избавиться от плесени в ванной
Как надолго избавиться от плесени в ванной / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Читайте в материале:

  • Почему плесень постоянно возвращается на швы в ванной
  • Какие привычки после душа помогут избавиться от сырости
  • Когда старый силикон лучше полностью заменить

Плесень на межплиточных швах и силиконовом герметике - одна из наиболее распространенных проблем в ванной комнате. Даже после тщательной уборки плесень нередко появляется снова возле ванны, душевой кабины или раковины. Эксперты объясняют: бесконечно обрабатывать поверхности чистящими средствами недостаточно.

Чтобы предотвратить появление плесени в ванной, в первую очередь необходимо избавиться от условий, в которых она активно развивается, пишет express.co.

видео дня

Главные враги чистых швов - постоянная влага и недостаточная вентиляция. Поэтому несколько простых привычек после каждого принятия душа могут оказаться эффективнее регулярной борьбы с уже появившимися черными пятнами.

Почему появляется плесень на межплиточных швах

Ванная комната идеально подходит для развития плесени. Во время горячего душа или ванны воздух быстро насыщается водяным паром. Когда теплый влажный воздух соприкасается с более холодными поверхностями, появляется конденсат.

Капли воды остаются на плитке, межплиточных швах, силиконовом герметике и в углах помещения. Если поверхности долго не высыхают, создаются благоприятные условия для появления плесени.

Особенно уязвимыми оказываются межплиточные швы. Многие традиционные цементные затирки имеют пористую структуру и способны впитывать влагу. Силиконовый герметик также может со временем покрываться характерными черными точками.

Что делать после каждого душа

Один из самых простых способов защитить межплиточные швы от плесени - не позволять воде часами оставаться на поверхности.

После душа специалисты рекомендуют убрать капли воды с плитки и стеклянных поверхностей специальным резиновым скребком или просто протереть наиболее влажные места. Особое внимание следует уделить стыкам возле ванны и душевого поддона.

Такая процедура занимает совсем немного времени, но помогает поверхностям значительно быстрее высохнуть.

Важную роль играет и вытяжной вентилятор. Его желательно включать во время принятия душа и оставлять работающим некоторое время после завершения водных процедур. После того как ванной перестали пользоваться, открытая дверь также может ускорить удаление влажного воздуха.

Вентиляция поможет остановить появление черных пятен

Если плесень на герметике в ванной постоянно возвращается, стоит проверить не только чистоту швов, но и качество вентиляции.

Регулярное образование конденсата означает, что помещение слишком долго остается влажным. В такой ситуации даже санитарный силикон с добавками против грибка не обеспечивает абсолютной защиты.

Поэтому необходимо следить за исправностью вытяжки, очищать вентиляционные решетки от пыли и по возможности проветривать помещение.

Если плесень снова появляется через несколько недель после тщательной обработки, причиной может быть уже не сама загрязненная поверхность, а постоянная сырость, недостаточная вентиляция, конденсат или протечка.

Как защитить межплиточную затирку от плесени

Регулярная уборка помогает уменьшить накопление загрязнений, которыми также может питаться плесень. На плитке и швах остаются следы мыла, косметических средств и другие органические загрязнения.

Как очистить заплесневевший герметик в ванной
Как очистить заплесневевший герметик в ванной / Инфографика: Главред

После глубокой очистки цементную затирку, если это допускается ее производителем, можно дополнительно обработать специальным защитным составом. Герметизация делает швы менее восприимчивыми к проникновению воды и загрязнений.

При ремонте ванной можно рассмотреть и более устойчивые к влаге разновидности затирки. Например, эпоксидные составы значительно менее водопроницаемы, чем традиционные цементные смеси.

Однако даже влагостойкие материалы не отменяют главного правила: ванной необходимо давать возможность полностью просыхать.

Что делать, если плесень уже появилась на силиконе

Здесь важно определить, находится ли загрязнение на поверхности или уже проникло внутрь герметика.

Если черные пятна глубоко въелись в силикон, обычная чистка может дать лишь временный визуальный эффект. В таком случае специалисты рекомендуют полностью удалить старый герметик, тщательно очистить и высушить стык, а затем нанести новый санитарный силикон.

Наносить свежий герметик поверх старого не стоит. Он может плохо приклеиться, а оставшаяся под ним плесень вскоре снова станет заметной.

Особенно важно заменить силикон, если он начал отслаиваться, растрескался или между ним и поверхностью появилась щель. Через нее вода способна проникать за ванну или душевой поддон.

Поврежденные межплиточные швы лучше восстановить

Если плесень появилась на затирке впервые и находится преимущественно на поверхности, ее можно удалить подходящим средством для ванной в соответствии с инструкцией производителя.

Но если швы начали крошиться, трескаться или отдельные участки постоянно остаются темными даже после обработки, проблема может потребовать восстановления затирки.

Поврежденные швы способны пропускать влагу глубже под плитку. Поэтому просто маскировать темные участки или постоянно обрабатывать их чистящими средствами - не лучшее решение.

Как надолго избавиться от плесени в ванной

Главный секрет заключается не в поиске максимально сильного чистящего средства, а в контроле влажности.

После душа стоит убрать воду со стен и стыков, включить вытяжку, а затем обеспечить дополнительное проветривание помещения. Необходимо регулярно очищать швы от мыльного налета и проверять состояние силиконового герметика.

Если соблюдать эти правила постоянно, поверхности будут быстрее высыхать, а вероятность появления характерных черных пятен существенно уменьшится.

Если же плесень на межплиточных швах постоянно возвращается, несмотря на хорошую вентиляцию и регулярное просушивание ванной, следует искать скрытый источник влаги. Причиной может оказаться протечка, повреждение герметика или другая проблема, из-за которой поверхность остается сырой.

Таким образом, лучший способ предотвратить плесень на затирке и силиконе достаточно прост: не оставлять ванную влажной надолго. Быстрое удаление воды после душа, эффективная вентиляция и своевременная замена поврежденного герметика способны значительно сократить вероятность появления плесени.

Смотрите видео о том, как избавиться от плесени в ванной:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
интерьер лайфхак борьба с плесенью
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

16:30Война
Аномальное тепло возвращается в Украину: синоптик назвал даты смены погоды

Аномальное тепло возвращается в Украину: синоптик назвал даты смены погоды

16:06Синоптик
Крылатые ракеты атаковали завод РФ, производящий батареи для "Искандеров" и "Кинжалов"

Крылатые ракеты атаковали завод РФ, производящий батареи для "Искандеров" и "Кинжалов"

13:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке теннисиста за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке теннисиста за 47 с

Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью

Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью

Детское Евровидение-2026: Украина получила неожиданный результат на конкурсе

Детское Евровидение-2026: Украина получила неожиданный результат на конкурсе

Тест на IQ: нужно найти три яблока среди помидоров за 10 секунд

Тест на IQ: нужно найти три яблока среди помидоров за 10 секунд

Четыре знака зодиака выйдут из замкнутого круга: Вселенная готовит сюрприз

Четыре знака зодиака выйдут из замкнутого круга: Вселенная готовит сюрприз

Последние новости

17:18

Зачем кладут лавровый лист рядом с мукой и крупами: отпугивает ли он моль

17:16

Дизельное топливо продолжает дорожать: сможет ли Украина сдержать рост цен

17:12

Кусты будут усыпаны крупными ягодами: как омолодить старую смородину осенью

16:59

Скоропостижно скончался 46-летний Галустян: в соцсетях появился некролог

16:48

Как заквасить капусту, чтобы она получилась хрустящей: 5 важных секретов

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в УкраинеДизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине
16:33

Сытный ужин за 20 минут: рецепт очень вкусного салата "Печеночный"

16:31

Пеларгония переживет зиму без горшка: как сохранить цветок в бумажном пакете

16:30

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

16:17

Что делать с пустыми грядками осенью: простой способ защитить почву

Реклама
16:06

Аномальное тепло возвращается в Украину: синоптик назвал даты смены погоды

15:55

Любовный гороскоп на 26 октября — 1 ноября: Овнам — время, Скорпионам — доверие

15:40

Плесени на швах и герметике не будет: эксперты назвали простую хитростьВидео

15:36

Кусты хризантем переживут даже холодную зиму: что нужно сделать осенью

15:35

Зачем в прищепке два отверстия: мало кто использует их правильно

15:31

Путину ищут "эликсир бессмертия" за 18 млрд рублей: Максакова высмеяла планы РФВидео

14:35

Конденсат на окнах исчезнет: эксперты назвали простой способ, который занимает 5 минут

13:41

Крылатые ракеты атаковали завод РФ, производящий батареи для "Искандеров" и "Кинжалов"

13:38

Цены на бензин и дизель рванут вверх: эксперт предупредил о новом факторе

13:28

РФ готова возобновить переговоры с Украиной и США: в Кремле сделали важное заявление

12:41

Гороскоп Таро на завтра 26 октября: Стрельцам - финансовые перемены, Водолею - успех

Реклама
12:33

В замиокулькаса появиться много новых листьев: что поможет растению пойти в рост

12:18

Не захотел жить в стране: в России покончил с собой рэпер-пропагандист

12:15

Успех и удача ждут представителей трёх знаков китайского зодиака до 1 ноября

12:13

Китайский гороскоп на завтра, 26 октября: Лошадям - важный шаг, Кроликам - принципы

12:13

Зачем профессиональные маляры разбавляют краску водой: гениальный лайфхак

11:47

7000 гривен исчезли: клиенты Приватбанка остаются без карт и денег

11:41

"Реакция РФ на дипломатию": Зеленский раскрыл последствия атак и сделал новое заявлениеФото

11:32

Меган Маркл предупредила отца, что он никогда не увидит её детей

11:16

Трамп недооценил Путина: аналитик назвал единственный способ заставить РФ пойти на мир

11:08

Кроты исчезнут с участка без яда: садоводы раскрыли секретный трюк

10:51

Не было в планах: Елена Мозговая показала живот и рассказала о беременности

10:38

В Полтаве российский дрон попал в "Эпицентр": первые подробности

09:57

Ограничения Starlink для Украины встревожили Европу: есть ли альтернатива сети Маска

09:22

Массированная атака дронов на Белгород: в центре города горит огромный ТРЦФото

08:35

В Запорожье после российского удара загорелся торговый объект: что известноФото

07:52

Россия атаковала Винницу: есть попадания в жилые дома, часть города без светаФото

05:31

Гороскоп для Рыб на ноябрь 2026: астролог назвала даты финансового прорыва

04:42

Гороскоп на завтра, 26 октября: Ракам — подарок, Львам — неожиданность

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке теннисиста за 47 с

03:30

Четыре знака зодиака выйдут из замкнутого круга: Вселенная готовит сюрприз

Реклама
01:10

Армения на единороге выиграла Детское Евровидение-2026: о чем песняВидео

00:40

Детское Евровидение-2026: Украина получила неожиданный результат на конкурсеВидео

24 октября, суббота
23:44

Маск заявил о закрытии "лазейки" Starlink для ВСУ: что ответили в Украине

23:16

Детское Евровидение-2026: Украина зажгла самым ярким номером конкурсаВидео

22:34

Скорлупа отвалится сама: как варить и чистить яйца, чтобы не повредить белок

22:25

Хит 1991 года признали одной из самых печальных песен в историиВидео

21:39

РФ готовит мощный удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе

21:29

Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью

20:45

РФ ударила по многоэтажке на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

20:23

Мудрые как совы: в какие месяцы рождаются самые проницательные люди

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять