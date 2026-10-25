Плесени на швах и герметике не будет: эксперты назвали простую хитрость

Если плесень на герметике в ванной постоянно возвращается, стоит проверить не только чистоту швов, но и качество вентиляции.

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Как надолго избавиться от плесени в ванной / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

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Почему плесень постоянно возвращается на швы в ванной

Какие привычки после душа помогут избавиться от сырости

Когда старый силикон лучше полностью заменить

Плесень на межплиточных швах и силиконовом герметике - одна из наиболее распространенных проблем в ванной комнате. Даже после тщательной уборки плесень нередко появляется снова возле ванны, душевой кабины или раковины. Эксперты объясняют: бесконечно обрабатывать поверхности чистящими средствами недостаточно.

Чтобы предотвратить появление плесени в ванной, в первую очередь необходимо избавиться от условий, в которых она активно развивается, пишет express.co.

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Главные враги чистых швов - постоянная влага и недостаточная вентиляция. Поэтому несколько простых привычек после каждого принятия душа могут оказаться эффективнее регулярной борьбы с уже появившимися черными пятнами.

Почему появляется плесень на межплиточных швах

Ванная комната идеально подходит для развития плесени. Во время горячего душа или ванны воздух быстро насыщается водяным паром. Когда теплый влажный воздух соприкасается с более холодными поверхностями, появляется конденсат.

Капли воды остаются на плитке, межплиточных швах, силиконовом герметике и в углах помещения. Если поверхности долго не высыхают, создаются благоприятные условия для появления плесени.

Особенно уязвимыми оказываются межплиточные швы. Многие традиционные цементные затирки имеют пористую структуру и способны впитывать влагу. Силиконовый герметик также может со временем покрываться характерными черными точками.

Что делать после каждого душа

Один из самых простых способов защитить межплиточные швы от плесени - не позволять воде часами оставаться на поверхности.

После душа специалисты рекомендуют убрать капли воды с плитки и стеклянных поверхностей специальным резиновым скребком или просто протереть наиболее влажные места. Особое внимание следует уделить стыкам возле ванны и душевого поддона.

Такая процедура занимает совсем немного времени, но помогает поверхностям значительно быстрее высохнуть.

Важную роль играет и вытяжной вентилятор. Его желательно включать во время принятия душа и оставлять работающим некоторое время после завершения водных процедур. После того как ванной перестали пользоваться, открытая дверь также может ускорить удаление влажного воздуха.

Вентиляция поможет остановить появление черных пятен

Если плесень на герметике в ванной постоянно возвращается, стоит проверить не только чистоту швов, но и качество вентиляции.

Регулярное образование конденсата означает, что помещение слишком долго остается влажным. В такой ситуации даже санитарный силикон с добавками против грибка не обеспечивает абсолютной защиты.

Поэтому необходимо следить за исправностью вытяжки, очищать вентиляционные решетки от пыли и по возможности проветривать помещение.

Если плесень снова появляется через несколько недель после тщательной обработки, причиной может быть уже не сама загрязненная поверхность, а постоянная сырость, недостаточная вентиляция, конденсат или протечка.

Как защитить межплиточную затирку от плесени

Регулярная уборка помогает уменьшить накопление загрязнений, которыми также может питаться плесень. На плитке и швах остаются следы мыла, косметических средств и другие органические загрязнения.

Как очистить заплесневевший герметик в ванной / Инфографика: Главред

После глубокой очистки цементную затирку, если это допускается ее производителем, можно дополнительно обработать специальным защитным составом. Герметизация делает швы менее восприимчивыми к проникновению воды и загрязнений.

При ремонте ванной можно рассмотреть и более устойчивые к влаге разновидности затирки. Например, эпоксидные составы значительно менее водопроницаемы, чем традиционные цементные смеси.

Однако даже влагостойкие материалы не отменяют главного правила: ванной необходимо давать возможность полностью просыхать.

Что делать, если плесень уже появилась на силиконе

Здесь важно определить, находится ли загрязнение на поверхности или уже проникло внутрь герметика.

Если черные пятна глубоко въелись в силикон, обычная чистка может дать лишь временный визуальный эффект. В таком случае специалисты рекомендуют полностью удалить старый герметик, тщательно очистить и высушить стык, а затем нанести новый санитарный силикон.

Наносить свежий герметик поверх старого не стоит. Он может плохо приклеиться, а оставшаяся под ним плесень вскоре снова станет заметной.

Особенно важно заменить силикон, если он начал отслаиваться, растрескался или между ним и поверхностью появилась щель. Через нее вода способна проникать за ванну или душевой поддон.

Поврежденные межплиточные швы лучше восстановить

Если плесень появилась на затирке впервые и находится преимущественно на поверхности, ее можно удалить подходящим средством для ванной в соответствии с инструкцией производителя.

Но если швы начали крошиться, трескаться или отдельные участки постоянно остаются темными даже после обработки, проблема может потребовать восстановления затирки.

Поврежденные швы способны пропускать влагу глубже под плитку. Поэтому просто маскировать темные участки или постоянно обрабатывать их чистящими средствами - не лучшее решение.

Как надолго избавиться от плесени в ванной

Главный секрет заключается не в поиске максимально сильного чистящего средства, а в контроле влажности.

После душа стоит убрать воду со стен и стыков, включить вытяжку, а затем обеспечить дополнительное проветривание помещения. Необходимо регулярно очищать швы от мыльного налета и проверять состояние силиконового герметика.

Если соблюдать эти правила постоянно, поверхности будут быстрее высыхать, а вероятность появления характерных черных пятен существенно уменьшится.

Если же плесень на межплиточных швах постоянно возвращается, несмотря на хорошую вентиляцию и регулярное просушивание ванной, следует искать скрытый источник влаги. Причиной может оказаться протечка, повреждение герметика или другая проблема, из-за которой поверхность остается сырой.

Таким образом, лучший способ предотвратить плесень на затирке и силиконе достаточно прост: не оставлять ванную влажной надолго. Быстрое удаление воды после душа, эффективная вентиляция и своевременная замена поврежденного герметика способны значительно сократить вероятность появления плесени.

Смотрите видео о том, как избавиться от плесени в ванной:

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