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Зачем натирать мебель грецким орехом: простой домашний лайфхак

Марина Иваненко
24 октября 2026, 14:14
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Грецкий орех поможет замаскировать мелкие царапины на деревянной мебели. Как правильно применить этот домашний лайфхак и чего ожидать от результата.
Как правильно натирать поверхность орехом
Как правильно натирать поверхность орехом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как замаскировать царапины на деревянной мебели
  • Почему для этого используют грецкий орех
  • Когда домашний лайфхак может не помочь

Мелкие царапины на любимом шкафу, обеденном столе или паркете могут испортить вид даже ухоженного интерьера. Особенно досадно, когда повреждения появляются на видимых участках мебели. Поскольку профессиональная реставрация деревянных поверхностей может стоить недешево, иногда возникает желание просто заменить вещь на новую. Однако спешить с такими тратами не стоит: замаскировать незначительные царапины поможет простое домашнее средство. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание kerteszkedj.hu, для маскировки мелких царапин на деревянных поверхностях можно использовать обычные грецкие орехи. Этот способ не требует специальных средств по уходу за мебелью или дорогих реставрационных материалов.

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Почему грецкий орех помогает маскировать царапины

Секрет этого метода заключается в натуральных маслах, содержащихся в ядрах грецких орехов. При контакте с деревянной поверхностью они могут слегка затемнять поврежденный участок, благодаря чему царапина становится менее заметной.

Цвет ореховой мякоти также может помочь замаскировать небольшие потертости на древесине коричневых оттенков. В то же время результат зависит от цвета, типа отделки и глубины повреждения.

Важно понимать, что этот способ не восстанавливает структуру древесины и не устраняет глубоких царапин. Он помогает в основном визуально скрыть незначительные дефекты.

Видео о том, как ухаживать за мебелью, можно посмотреть здесь:

Как замаскировать царапины на деревянной мебели

Процедура не требует специальных навыков и состоит всего из нескольких простых шагов.

Подготовьте поверхность

Снимите скорлупу с грецкого ореха. Убедитесь, что участок мебели или паркета чистый и сухой, а на нем нет пыли и мелких частиц грязи.

Осторожно потрите царапину

Возьмите ядро ореха и несколько раз проведите им вдоль поврежденного участка. Делайте это без сильного нажима, чтобы не повредить покрытие еще больше.

Подождите и проверьте результат

Дайте натуральным маслам немного времени подействовать, после чего при необходимости осторожно протрите поверхность мягкой сухой тканью. Сравните вид обработанного участка с окружающей поверхностью.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

На каких поверхностях следует быть осторожными

Перед использованием этого способа лучше проверить его на малозаметном участке мебели. Это особенно важно для светлой древесины, лакированных поверхностей и мебели со специальным декоративным покрытием, поскольку масла могут оставить пятна или изменить оттенок.

Если царапина глубокая, поврежден лак или соскоблен верхний слой краски, грецкий орех вряд ли поможет полностью скрыть дефект. В таких случаях целесообразнее воспользоваться специальным воском, ретуширующим карандашом или средством для реставрации мебели.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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