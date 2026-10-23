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Всего две капли на бутылку воды: простой способ избавиться от разводов на зеркале

Дарья Пшеничник
23 октября 2026, 21:08
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Главное - правильные пропорции, ополаскивание и скребок для стекол, который удаляет остатки влаги.
Всего две капли на бутылку воды: простой способ избавиться от разводов на зеркале
Как помыть зеркало без разводов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Почему на зеркалах и окнах появляются разводы
  • Сколько средства для мытья посуды нужно добавить в воду для мытья стекол
  • Почему для полировки подходит только черно-белая газета

Обычное средство для мытья посуды очищает зеркала и стеклянные поверхности от жира и грязи без разводов. Главное условие - минимальное количество средства: достаточно одной-двух капель на бутылку с пульверизатором, наполненную тёплой водой, сообщает Deccoria.

видео дня

Автор материала признает, что уход за стеклом долгое время был для неё одним из самых нелюбимых домашних дел.

"Почти каждый раз на стекле оставались полосы, которые меня очень раздражали. В конце концов мне удалось разработать действенный способ. Я отказалась от более дорогих моющих средств и выбрала средство для мытья посуды", - делится она.

Следы на стекле чаще всего появляются из-за избытка мыла или другой химии: её остатки высыхают на поверхности. Также к этому приводят неподходящие инструменты и стекло, которое не вытерли насухо сразу после мытья. Сильно тереть поверхность не нужно, а окна лучше не мыть в солнечную погоду.

Немалое значение имеет и вода. Жесткая вода оставляет минеральный налет, поэтому для мытья рекомендуют использовать теплую, но не горячую воду, а после этого удалять влагу с поверхности.

Средство для посуды обладает обезжиривающими свойствами и не дает жировым частицам снова оседать на стекле. Раствор проникает в углубления грязи, связывает её с водой, и загрязнения легко смываются. Помимо зеркал и окон, так можно мыть душевую кабину и стеклянные столешницы - особенно там, где скапливаются жирный налет, пыль и отпечатки пальцев.

Пропорции и скребок: как мыть зеркало

Средства не должно быть ни слишком много, ни слишком мало. Раствором опрыскивают зеркало, а затем тщательно вытирают мягкой салфеткой из микрофибры.

Следующий обязательный шаг - ополаскивание. Небольшое или съемное зеркало можно положить в раковину или ванну. Если это невозможно, поверхность протирают другой салфеткой, смоченной в воде.

После этого наступает этап, который, по словам автора, и дает нужный результат.

"Затем каждый раз использую скребок для стекла, который веду сверху вниз. Так на поверхности не остаётся полос, а зеркало становится кристально чистым", - отмечает она.

В заключение всё можно слегка протереть сухой микрофиброй.

Как помыть зеркало без разводов
Как помыть зеркало без разводов / Инфографика: Главред

Газета вместо салфетки и когда этот метод запрещен

Альтернативный способ, которым в семье автора пользуются годами, - полировка газетой. Стекло опрыскивают водой со средством для посуды, а затем вытирают скомканным шариком из газеты. Подойдет только традиционная черно-белая пресса: только такая бумага хорошо впитывает воду. Свежим листом стекло полируют, пока не исчезнет вся влага.

При этом метод с моющим средством для посуды и газетой подходит только для стекла и зеркал. Его нельзя применять для деликатных поверхностей, таких как мониторы или экраны, а также для треснувшего или сколотого стекла.

Смотрите видео о том, как помыть зеркало без разводов:

@sizovasofiaa Зеркало без разводов и отпечатков пальцев ?? Рецепт: 1 ст. л. уксуса, 1 ст. л. лимонного сока или 1/2 ч. л. лимонной кислоты (развести горячей водой), 50 мл водки, 50 мл спирта #лайфхак#зеркало#уборка#полезно#стекло#идея#лайфхаки#эко#экоуборка♬ оригинальный звук - Сизова София

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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