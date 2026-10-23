Всего две капли на бутылку воды: простой способ избавиться от разводов на зеркале

Главное - правильные пропорции, ополаскивание и скребок для стекол, который удаляет остатки влаги.

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Как помыть зеркало без разводов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему на зеркалах и окнах появляются разводы

Сколько средства для мытья посуды нужно добавить в воду для мытья стекол

Почему для полировки подходит только черно-белая газета

Обычное средство для мытья посуды очищает зеркала и стеклянные поверхности от жира и грязи без разводов. Главное условие - минимальное количество средства: достаточно одной-двух капель на бутылку с пульверизатором, наполненную тёплой водой, сообщает Deccoria.

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Автор материала признает, что уход за стеклом долгое время был для неё одним из самых нелюбимых домашних дел.

"Почти каждый раз на стекле оставались полосы, которые меня очень раздражали. В конце концов мне удалось разработать действенный способ. Я отказалась от более дорогих моющих средств и выбрала средство для мытья посуды", - делится она.

Следы на стекле чаще всего появляются из-за избытка мыла или другой химии: её остатки высыхают на поверхности. Также к этому приводят неподходящие инструменты и стекло, которое не вытерли насухо сразу после мытья. Сильно тереть поверхность не нужно, а окна лучше не мыть в солнечную погоду.

Немалое значение имеет и вода. Жесткая вода оставляет минеральный налет, поэтому для мытья рекомендуют использовать теплую, но не горячую воду, а после этого удалять влагу с поверхности.

Средство для посуды обладает обезжиривающими свойствами и не дает жировым частицам снова оседать на стекле. Раствор проникает в углубления грязи, связывает её с водой, и загрязнения легко смываются. Помимо зеркал и окон, так можно мыть душевую кабину и стеклянные столешницы - особенно там, где скапливаются жирный налет, пыль и отпечатки пальцев.

Пропорции и скребок: как мыть зеркало

Средства не должно быть ни слишком много, ни слишком мало. Раствором опрыскивают зеркало, а затем тщательно вытирают мягкой салфеткой из микрофибры.

Следующий обязательный шаг - ополаскивание. Небольшое или съемное зеркало можно положить в раковину или ванну. Если это невозможно, поверхность протирают другой салфеткой, смоченной в воде.

После этого наступает этап, который, по словам автора, и дает нужный результат.

"Затем каждый раз использую скребок для стекла, который веду сверху вниз. Так на поверхности не остаётся полос, а зеркало становится кристально чистым", - отмечает она.

В заключение всё можно слегка протереть сухой микрофиброй.

Как помыть зеркало без разводов / Инфографика: Главред

Газета вместо салфетки и когда этот метод запрещен

Альтернативный способ, которым в семье автора пользуются годами, - полировка газетой. Стекло опрыскивают водой со средством для посуды, а затем вытирают скомканным шариком из газеты. Подойдет только традиционная черно-белая пресса: только такая бумага хорошо впитывает воду. Свежим листом стекло полируют, пока не исчезнет вся влага.

При этом метод с моющим средством для посуды и газетой подходит только для стекла и зеркал. Его нельзя применять для деликатных поверхностей, таких как мониторы или экраны, а также для треснувшего или сколотого стекла.

Смотрите видео о том, как помыть зеркало без разводов:

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