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Как выбрать средство для мытья посуды: на что обратить внимание при покупке

Марина Иваненко
11 октября 2026, 20:20
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Как выбрать средство для мытья посуды, которое хорошо удаляет жир и легко смывается? На что обратить внимание и как ухаживать за различными материалами.
Как выбрать эффективное средство для мытья посуды
Как выбрать эффективное средство для мытья посуды / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как выбрать эффективное средство для мытья посуды
  • На какие характеристики обращать внимание при покупке
  • Как ухаживать за посудой из разных материалов

Поддержание чистоты и гигиены на кухне является важным условием безопасного приготовления пищи. Ежедневное удаление жира, остатков продуктов и пригораний требует средств, которые эффективно очищают посуду и легко смываются водой. В то же время важно учитывать состав моющих средств, их расход и совместимость с различными материалами. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает Pro100Media, правильный выбор моющего средства помогает экономить время и деньги благодаря экономному использованию, а также сохранять привлекательный вид столовых приборов.

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Основные требования к качественному средству для мытья посуды

При выборе бытовой или профессиональной моющей продукции стоит обращать внимание на несколько важных характеристик.

Эффективное удаление жира

Качественное средство должно справляться с остатками пищи и жировыми загрязнениями. Эффективность зависит от состава продукта, температуры воды и степени загрязнения посуды.

Легкое смывание водой

Средство должно хорошо смываться с поверхности, не оставляя заметных следов и мыльной пленки. Посуду нужно тщательно ополаскивать в соответствии с рекомендациями производителя.

Бережное отношение к коже рук

Если вы часто моете посуду вручную, обращайте внимание на маркировку и рекомендации по применению. Даже средства с ухаживающими компонентами могут вызывать раздражение, поэтому при чувствительной коже целесообразно использовать защитные перчатки.

Состав и экологичность

Перед покупкой стоит ознакомиться со списком ингредиентов, предупреждениями и информацией о воздействии продукта на окружающую среду. Наличие того или иного компонента само по себе не определяет безопасность средства - важны его концентрация и условия использования.

Экономный расход

Концентрированные гели могут быть выгодными, если для мытья достаточно небольшого количества средства. В то же время густая консистенция и обильная пена не всегда свидетельствуют о лучших очищающих свойствах.

Видео о том, какие бывают средства для посудомоечных машин, можно посмотреть здесь:

Чем отличаются профессиональные моющие средства

Для заведений сферы HoReCa - ресторанов, кафе и отелей - используются специализированные средства, рассчитанные на интенсивную ежедневную уборку и мытье посуды. Такую продукцию также можно выбирать для домашнего использования, если она подходит для соответствующих задач.

Среди поставщиков профессиональной химии есть украинские компании и специализированные магазины, в частности интернет-магазин "Бланидас". При выборе продукции стоит проверять назначение средства, инструкцию, рекомендуемую дозировку и наличие необходимой документации.

Профессиональные концентраты могут содержать более высокую концентрацию активных компонентов и предполагать разбавление водой. Это помогает контролировать расход, если следовать рекомендациям производителя. Однако не каждое профессиональное средство подходит для ручной мойки посуды, а эффективность в холодной воде и способность устранять запахи зависят от конкретной формулы.

Как ухаживать за посудой из разных материалов

Стекло и хрусталь

Для мытья такой посуды лучше использовать средства, которые не оставляют заметных разводов. Посуду моют тёплой водой и мягкой губкой, избегая резких перепадов температуры, особенно в случае с деликатным стеклом.

Антипригарные и керамические покрытия

Для этих поверхностей подходят мягкие жидкие средства, совместимые с соответствующим покрытием. Не стоит использовать металлические скребки и абразивные порошки, поскольку они могут оставить царапины и повредить поверхность.

Нержавеющая сталь и чугун

Для удаления жира и пригораний необходимо подбирать средство в соответствии с материалом и инструкцией производителя посуды. Если средство предполагает выдержку на поверхности в течение определенного времени, важно соблюдать указанные рекомендации и не оставлять его дольше, чем разрешено.

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Об источнике: Pro100Media,

Pro100Media - это региональное информационно-аналитическое интернет-издание Донецкой области, которое освещает актуальные новости Краматорска, Славянска и Украины в целом, а также публикует эксклюзивные материалы, аналитику, социальные проекты и полезные бытовые советы.

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