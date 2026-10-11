Из-за одной ошибки на одежде остаются заломы: как правильно пользоваться прищепкой

Вы узнаете:
- Для чего нужны два отверстия на прищепке
- Почему белье после сушки покрыто заломами
- Куда вешать футболки, джинсы и платья
Два отверстия в месте соединения половинок прищепки - это не декор и не случайность конструкции: меньшее, ближе к пружине, предназначено для веревки или перекладины сушилки, а большее, на дальнем конце, - для ткани. Большинство людей вешают белье той частью "челюсти", которая первая попалась, и именно из-за этого вещи сходят с веревки со следами, сообщает TheCoolist.
Когда веревка оказывается в маленьком отверстии, а одежда - в большом, нагрузка распределяется так, как и задумано: жесткая фиксация приходится на веревку, а на ткань давление действует мягко.
Обратная комбинация даёт противоположный результат. Если зажать ткань вместе с веревкой на самом кончике прищепки, вся сила пружины приходится на крошечный участок одежды - отсюда вмятины, рубцы и заломы, которые потом приходится выглаживать утюгом.
Почему прищепку сделали именно такой
У этих вырезов есть ещё и чисто производственное объяснение. Они экономят материал и уменьшают вес изделия, что имеет значение, учитывая миллионы пластиковых прищепок, которые производятся каждый год.
Кроме того, отверстия делают конструкцию более гибкой: прищепка легче сгибается и точнее возвращается в исходное положение. В деревянных моделях, которые традиционно изготавливают из березы - потому что она не раскалывается и не оставляет смолы на белье, - эти вырезы помогают древесине выдерживать постоянные циклы намокания и высыхания.
Куда вешать разные типы одежды
Правильное отверстие - лишь половина дела. Вторая половина - точка крепления, и для каждой категории вещей она своя.
Футболки и лёгкие топы следует вешать за подол, а не за плечи, которые растягиваются и мнутся. Брюки и джинсы вешают вверх ногами, закрепляя за низ штанин. Платья и юбки держат за пояс или прочные боковые швы, а носки и белье - за резинку.
Перед тем как повесить вещь, её стоит хорошо встряхнуть: тогда она высохнет ровно, а не в той форме, в которой вылезла из барабана стиральной машины. Тёмные вещи лучше развешивать в тени - яркое солнце их выгорает.
Прищепки рекомендуют убирать домой сразу после того, как белье высохло. Оставленные под дождем и солнцем деревянные прищепки сереют и начинают оставлять следы на светлых тканях, а пластиковые становятся хрупкими и ломаются.
Есть и бонус, о котором редко упоминают: когда одежда висит на веревке, а не прижата к ней плоско, воздух свободно циркулирует вокруг ткани, поэтому вещи сохнут быстрее и равномернее. Особенно заметно это на плотных изделиях - полотенцах и джинсах.
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Об источнике: TheCoolist
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