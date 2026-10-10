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Как платить меньше за отопление: простые и эффективные лайфхаки для дома

Марина Иваненко
10 октября 2026, 15:52
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Экономия на отоплении поможет сократить расходы зимой. Узнайте, как настроить радиаторы, сохранить тепло и избежать сквозняков.
Как подготовить дом к отопительному сезону
Как подготовить дом к отопительному сезону / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как сократить расходы на отопление без ремонта
  • Какая температура оптимальна для разных комнат
  • Как сохранить тепло в доме зимой

С наступлением холодов и ростом стоимости энергоносителей вопрос эффективного использования отопления становится особенно актуальным для каждой семьи. Снизить расходы и сохранить уют в доме можно без дорогого ремонта или полной замены системы отопления. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает издание Wiadomości Onet, многое зависит от повседневных бытовых привычек, правильной настройки радиаторов и несложных профилактических мер, которые стоит выполнить ещё до начала отопительного сезона.

видео дня

Подготовка дома к отопительному сезону

Основные потери тепла могут происходить из-за щелей в оконных рамах, недостаточно утепленных стен и неправильного расположения мебели. Чтобы сохранить больше тепла в доме, стоит обратить внимание на несколько важных деталей.

Герметизация окон и дверей. Проверьте состояние уплотнителей и, при необходимости, отрегулируйте оконную фурнитуру, чтобы избежать сквозняков. Даже небольшие щели могут способствовать потере тепла, из-за чего помещение быстрее остывает.

Теплоотражающие экраны. Установка специальных фольгированных экранов за радиаторами помогает уменьшить передачу тепла холодной наружной стене и направить больше тепловой энергии в комнату.

Свободное пространство вокруг радиаторов. Не загромождайте батареи диванами, шкафами или плотными шторами. Расстояние от мебели до радиатора должно составлять не менее 10 см, чтобы не препятствовать циркуляции тёплого воздуха.

Как правильно регулировать температуру в комнатах

Для обеспечения комфорта и экономии не обязательно поддерживать одинаковую температуру во всех помещениях. Оптимальные показатели зависят от назначения комнаты и индивидуальных потребностей жильцов.

В жилых комнатах и гостиной комфортной температурой обычно считается около 20 °C. В спальне можно поддерживать 17–18 °C, поскольку более прохладный воздух многим людям помогает лучше спать. В ванной комнате обычно требуется больше тепла - примерно 22–24 °C. На кухне температура может быть несколько ниже, ведь во время приготовления пищи выделяется дополнительное тепло.

Если вы уходите на работу или учебу, можно уменьшить мощность радиаторов, но не стоит допускать чрезмерного охлаждения помещения. Это поможет избежать излишней влажности и создания благоприятных условий для появления плесени. В то же время утверждение о том, что повторный прогрев всегда требует значительно больше энергии, чем постоянное поддержание температуры, не является универсальным: экономия зависит от теплоизоляции дома, продолжительности охлаждения и особенностей системы отопления.

Видео о том, как сохранить тепло в доме, можно посмотреть здесь:

Проветривание, сушка белья и использование солнечного тепла

Правильное проветривание

Зимой помещения лучше проветривать интенсивно, но кратковременно - открывать окна настежь на несколько минут. Перед проветриванием можно уменьшить подачу тепла с помощью терморегулятора, если это предусмотрено системой. Длительное проветривание при постоянно открытом окне приводит к охлаждению стен и мебели.

Не сушите белье на радиаторах

Вещи, разложенные на батареях, препятствуют свободному движению теплого воздуха и могут снижать эффективность обогрева. Кроме того, сушка белья в комнате повышает влажность. Для сушки лучше использовать отдельную напольную сушилку и регулярно проветривать помещение.

Дрова для отопления зимой
Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Используйте солнечный свет

В солнечные дни открывайте жалюзи и шторы, чтобы солнечные лучи естественным образом прогревали комнаты. Вечером закрывайте окна плотными шторами, чтобы уменьшить потери тепла через стекло. При этом следите, чтобы ткань не перекрывала радиаторы.

Закрывайте двери в неотапливаемые помещения

Держите закрытыми двери в холодные коридоры, подвалы и другие неотапливаемые зоны. Это поможет ограничить перемещение тёплого воздуха и сохранить комфортную температуру в жилых комнатах.

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Об источнике: Onet

Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и самый популярный в категории "Информация и журналистика". Об этом пишет Википедия.

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