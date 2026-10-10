За забор могут оштрафовать: какую высоту допускает закон и чего делать нельзя

От колючей проволоки до штрафов за красную линию - журналистка объяснила, как не довести спор с соседом до суда.

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Сосед поставил забор на вашей земле: что делать / Коллаж: Главред, фото: Pexels, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какая высота забора разрешена между дворами и со стороны улицы

Кто платит за общую ограду на границе участков

Почему нельзя самостоятельно сносить чужой забор

Забор между соседями, установленный с нарушением норм, может привести к штрафу, многолетним судебным спорам и даже уголовному делу

Чаще всего конфликты возникают из-за высоты ограждения, его расположения на границе и самовольного сноса чужих сооружений. Какие правила действуют в Украине, объяснила журналистка Ирина Полякова в видео на YouTube-канале "На пенсии".

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Главред выяснял, нужно ли разрешение на установку ограждения, какой может быть его высота, кто должен за него платить и куда обращаться, если сосед захватил часть вашей земли.

Нужно ли разрешение на установку забора

Чтобы поставить обычное ограждение вокруг приусадебного или дачного участка, не требуется ни разрешения, ни строительного паспорта. Забор не принимается в эксплуатацию, как жилой дом. Это прямо предусмотрено постановлением Кабмина № 406 от 7 июня 2017 года.

Однако у такой свободы есть и обратная сторона, о которой владельцев участков обычно не предупреждают.

"Раз государство сняло с себя разрешительный контроль, оно заодно сняло с себя и ответственность. То есть теперь, если что-то сделано не так, виноваты не чиновники, которые прогадили, а лично вы", - подчеркивает Ирина Полякова.

Именно поэтому правила стоит изучить ещё до того, как копать ямки под столбики.

Какая высота забора между соседями разрешена законом

Ограждение между вами и соседом не должно превышать 2 метра. Со стороны улицы разрешено чуть больше - до 2,5 метра.

Закон прямо не запрещает глухой забор, но устанавливает условие: он не должен лишать соседский участок солнца и проветривания. Именно из-за этого возникает большинство ссор.

"Проще говоря, если ваш сплошной двухметровый забор превратит соседский огород в вечную тень, куда не сможет проникнуть воздух, у соседа появляется законное основание привлечь вас к суду. Поэтому глухой забор между дворами - это всегда вопрос договоренности, а не просто вашего желания", - объясняет журналистка.

Колючая проволока, стекло и электрозабор: что грозит владельцу

Колючая проволока, битое стекло на верхушке ограды или самодельный электрозабор регулируются государственными строительными нормами. Прямого запрета на установку таких конструкций во дворе нет.

Однако если о колючую проволоку или стекло поранился ребенок, сосед или даже его собака, дело переходит в плоскость Уголовного кодекса. По словам Поляковой, вероятность того, что придется отвечать по-настоящему, в таком случае очень высока.

"Электрозабор, кстати, в принципе разрешен, но он должен быть только сертифицированным, а не сколоченным из того, что было в гараже", - предупреждает Ирина Полякова.

Какой штраф грозит за забор за пределами участка

Самое серьезное ограничение касается расположения ограждения: его ни при каких условиях нельзя выносить за пределы своего участка, то есть за красную линию. Раньше на такие нарушения часто не обращали внимания, но теперь ситуация изменилась.

"Раньше на это смотрели сквозь пальцы, а сегодня границы проверяют через спутник. И если ваш забор выходит на общую территорию хотя бы на 10 см, система это фиксирует, и штраф может быть наложен без труда, даже без выезда инспектора", - отмечает журналистка.

Скорее всего, нарушителя накажут по статье о благоустройстве - когда забор выходит на тротуар или улицу. Штраф в таком случае составляет от 340 до 1360 гривен. Второй вариант - самовольное занятие земли: для обычных граждан это от 170 до 850 гривен.

Общий забор между соседями: кто владелец и кто платит

Если забор стоит ровно на границе двух дворов, всё зависит от того, было ли между соседями согласие. Когда вы договорились и вместе поставили забор точно по границе, это совместное сооружение. Ухаживать за ней, ремонтировать её и нести расходы на неё оба владельца должны поровну. При этом сосед уже не имеет права самовольно снести такой забор, пока вы хотите, чтобы ограда оставалась.

Если же согласия не было, действует простое правило: забор ставят полностью на своей земле - вместе со столбиками и фундаментом. Тогда он является исключительно вашей собственностью, и согласовывать ничего ни с кем не нужно.

Закон предусматривает, что расходы на установку общей границы делятся поровну. Но речь идет именно о пограничных знаках и самой простой сетке, а не о роскошном заборе с коваными узорами.

"То есть, если вам захотелось дорогое ограждение, а сосед этим как-то не горит, заставить его доплатить за необходимую вам красоту не получится даже через суд", - подчеркивает Полякова.

Поэтому договоренность о совместном заборе стоит закрепить на бумаге - с подписями и сметой. Пока такого документа нет, все вложенное в ограждение считается расходами, произведенными по собственному усмотрению и за собственный счет. Кроме того, в этом году Верховная Рада рассматривает проект нового Гражданского кодекса с европейскими стандартами защиты имущественных прав граждан.

Сосед нарушил нормы расстояния: какие отступы от границы действуют

Бывает, что сосед возводит трехметровую стену, которая затеняет половину огорода. Стоит знать, что отступать от границы нужно не только при возведении забора - нормы четко прописывают минимальные расстояния и для других объектов:

жилой дом - не ближе 3 метров к границе;

кусты - 1 метр;

деревья - от 4 до 6 метров в зависимости от кроны;

сарай - не менее 1 метра.

Если из-за соседского сооружения или насаждений на вашем участке что-то перестало расти, это может быть не просто неприятностью, а реальным нарушением норм, с которым можно бороться.

Сосед сдвинул забор на вашу землю: куда обращаться

Самая неприятная ситуация - когда сосед незаметно сдвинул ограждение и отнял полосу вашего участка. Доказать это можно только одним способом: вызвать землеустроителя и заказать вынос границ в натуру. Инженер приедет с точным оборудованием, сверит координаты с кадастром и составит официальный акт. Именно этот документ станет железным доказательством того, что забор стоит на вашей земле.

Далее нужно действовать по порядку. Сначала - местный совет или ОТГ, где работают комиссии по рассмотрению соседских споров о границах. Вторая инстанция - Госгеокадастр, который фиксирует самовольное занятие земли и налагает штрафы. Третья - суд.

"И только суд может заставить соседа убрать или перенести забор. Больше никто. Даже председатель сельсовета не имеет такого права", - подчеркивает журналистка.

Полицию же стоит вызывать в другом случае - когда конфликт обострился настолько, что дошло до драки, угроз или повреждения вашего имущества.

Почему нельзя самостоятельно сносить чужой забор

Даже если забор поставили на вашей земле, ломать его самостоятельно нельзя ни в коем случае. С точки зрения закона это уже не восстановление справедливости, а самоуправство.

"А если вы всё-таки разгромите этот забор, то будете нести ответственность за умышленное уничтожение чужого имущества. А это статьи 194 и 356 Уголовного кодекса Украины. И вы легко из потерпевшего превратитесь в обвиняемого", - предупреждает Ирина Полякова.

Сносить чужой забор имеет право только исполнительная служба и только по решению суда.

Сколько стоит вынос границ на местность

Чтобы избежать подобных ситуаций, перед установкой забора стоит заказать вынос границ в натуру. Землеустроитель приедет, вбьет колышки точно по вашим координатам, и вы точно будете знать, где заканчивается ваша земля и начинается соседская.

Для обычного приусадебного участка такая услуга стоит ориентировочно 2,5–3,5 тысячи гривен. Цена зависит от количества поворотных точек, площади и срочности: чем больше угловых точек и чем быстрее нужен результат, тем дороже. Впрочем, это всё равно дешевле, чем потом судиться и переносить уже вкопанный забор.

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Основные нормы установки заборов / Инфографика: Главред

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Что делать, если сосед не подписывает акт согласования границ

Многие уверены, что без подписи соседа на акте согласования границ ничего поставить или оформить не удастся. На самом деле это миф. По закону достаточно надлежащим образом уведомить соседа - например, заказным письмом.

"Пришел, подписал - отлично. Не пришел, капризничает, молчит. Землевпорядочник просто отмечает это в акте, и работы продолжаются", - объясняет журналистка.

Суды давно подтвердили такую практику, поэтому годами держать вас "в заложниках" из-за неподписанного документа сосед не сможет. Если же документов о границе нет и никогда не было, её устанавливают исходя из того, как участками фактически пользовались на протяжении многих лет: по старой ограде, канаве или тропинке. Когда разобраться и так невозможно, закон обязывает делить спорную полосу между соседями поровну.

Три главных правила установки забора

Полякова свела все нормы к трем ключевым правилам. Первое касается высоты: 2 метра между соседями, 2,5 метра со стороны улицы и никакого выхода за собственную границу. Второе - деньги: общий забор строят только с письменного согласия. Третье - чужое ограждение самостоятельно не трогают, действуют только через суд.

"Лучший забор - тот, через который вы спокойно разговариваете и передаете друг другу пирожки с вишнями, а не судитесь годами", - отметила Ирина Полякова.

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Об источнике: "На пенсии" Информационный портал, созданный на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсий, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также жизнь пенсионеров, сообщает "На пенсии".

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