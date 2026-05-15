Забор между соседями может привести к суду: какая высота разрешена и кто платит

Руслана Заклинская
15 мая 2026, 11:38обновлено 15 мая, 12:29
Строительные нормы Украины четко регламентируют, какими должны быть заборы между участками.
Как правильно установить забор, чтобы сосед не тянул в суд / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Какова допустимая высота ограждения между участками
  • Какие типы заборов разрешены законом
  • Нужно ли согласие соседа на установку забора

В частном секторе установка забора часто становится причиной конфликтов между соседями. Несмотря на желание защитить частную жизнь, неправильное возведение ограждения может нарушить права смежных землевладельцев и даже привести к судебным спорам.

Как отмечается в строительных нормах Украины (в частности, ГСН В.2.2-12:2019 "Планирование и застройка территорий"), ограждения должны соответствовать требованиям по высоте, прозрачности и расположению. Главред узнал об основных правилах установки забора между соседями.

Какой должна быть высота забора между участками

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений Звягельского городского совета отметило, что высота ограждения между соседними участками не должна превышать 2 метров, а со стороны улицы — не выше 2,5 метра.

Главный принцип — ограждение не должно создавать дискомфорт другой стороне. В частности, оно не должно перекрывать доступ света, затруднять проход к коммуникациям или выходить за пределы земельного участка. В реальности чаще всего проблемы возникают из-за неточного определения границ, поэтому официальное межевание земли является ключевым условием перед установкой любого забора.

Каким должен быть тип ограждения

Допускаются сетчатые или решетчатые конструкции. Такие ограждения считаются безопасными и не создают чрезмерного затенения.

Глухие заборы между участками допускаются только по взаимному письменному согласию соседей. Без такой договоренности их установка может считаться нарушением. В таком случае владелец должен либо отступить от границы, либо изменить тип ограждения.

Когда забор может быть признан незаконным

Украинское законодательство (в частности , ст. 103 Земельного кодекса Украины) гарантирует право собственника на использование своего участка, но без создания "недопустимых неудобств" для других.

Если забор существенно затеняет огород, окна или двор соседа, это может стать основанием для судебного иска. Юрист Наталья Лысенко подчеркнула, что в 2026 году судебная практика в отношении так называемого "права на свет" стала более жесткой, и суды чаще становятся на сторону истцов.

Какие материалы запрещено использовать

Правилами добрососедства и нормами безопасности запрещено применение опасных элементов: колючей проволоки, битого стекла, острых металлических конструкций и других материалов, которые могут представлять угрозу для людей или животных. Ограждение должно быть прочным, безопасным и долговечным, чтобы не создавать рисков и дополнительных проблем в будущем.

Можно ли установить забор без геодезиста

Не стоит устанавливать забор "на глаз". Границы участка следует обязательно фиксировать посредством геодезической съемки. Ведь даже 10–20 см смещения могут вызвать конфликт.

Установка забора на чужой территории часто признается самозахватом. В случае спора именно документы геодезиста имеют юридическую силу.

Основные нормы установки заборов
Основные нормы установки заборов / Інфографіка: Главред

Нужно ли разрешение соседа на установку забора

Формально это возможно, если соблюдены все требования: ограждение находится в пределах участка, не превышает допустимую высоту и не нарушает строительных норм. Однако на практике стоит согласовывать такие решения с соседями, ведь даже законно установленный забор может стать причиной конфликта. Наиболее оптимальным вариантом является совместное ограждение.

Кто должен платить за забор

Юрист Олег Козляк пояснил в комментарии Новости.LIVE, что вопрос финансирования ограждения между соседними участками обычно решается на уровне договоренностей между владельцами. По его словам, если забор устанавливается исключительно в пределах одного земельного участка, все расходы полностью несет его владелец.

"Если забор ставится только на вашем участке, то все расходы несет владелец", — пояснил эксперт.

В случаях, когда ограждение возводится непосредственно по границе между двумя участками, чаще всего соседи договариваются о совместном финансировании и делят расходы пополам. В то же время такой вариант не является обязательным с точки зрения закона и зависит исключительно от согласия сторон.

"Юридически нет общеобязательного правила, что сосед должен оплатить половину забора только потому, что он стоит на границе", — подчеркнул Козляк.

Если договориться не удается, один из владельцев может профинансировать строительство самостоятельно, однако при этом важно не нарушать права другой стороны и соблюдать установленные нормы расположения и конструкции ограждения.

Что делать в случае нарушения

Если сосед установил забор с нарушением норм, сначала стоит попробовать решить вопрос мирным путем. Во многих случаях конфликт возникает из-за незнания правил и может быть быстро урегулирован в разговоре.

Если договориться не удается, можно обратиться в органы местной власти или профильные инспекции, которые имеют право проверить законность сооружения и выдать предписание о его демонтаже. Крайним вариантом остается судебное разбирательство, которое может обязать убрать незаконное ограждение или возместить убытки.

