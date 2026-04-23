Ошибка стоит целого состояния: какой цвет забора отпугнет покупателя дома

Состояние забора существенно влияет на стоимость дома / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/HolgersFotografie, Pixabay/Pexels

Весна традиционно считается лучшим временем для продажи недвижимости, но даже мелкие детали, такие как краска, могут сыграть решающую роль в глазах покупателей.

Помимо очевидных проблем вроде сырости, повреждений или запущенного участка, существуют менее заметные нюансы, которые способны испортить впечатление от дома, пишет Country Living.

Одним из таких факторов оказывается внешний вид забора. Казалось бы, незначительная деталь, но именно она может повлиять на общее восприятие участка и даже снизить интерес со стороны потенциальных покупателей.

Эксперты советуют избегать слишком ярких и нестандартных решений. Например, пёстрые или неоновые оттенки привлекают внимание, но не всем приходятся по вкусу и могут отпугнуть тех, кто ищет универсальный и спокойный вариант.

Не лучшим выбором считается и насыщенный красный цвет — он выглядит слишком агрессивно и нарушает ощущение уюта, которого обычно ожидают от сада.

С осторожностью стоит относиться и к белому: в условиях переменчивого климата он быстро теряет опрятный вид, покрывается пятнами и создаёт впечатление неухоженности.

Специалисты отмечают, что нейтральные оттенки — серый, мягкий зелёный или оливковый — воспринимаются более выигрышно, так как подходят под разные стили и не отвлекают внимание от самого дома. В условиях высокой конкуренции на рынке даже такие мелочи могут стать решающими: покупатели чаще выбирают варианты, где не нужно сразу планировать дополнительные работы.

О ресурсе: Country Living Country Living — это популярное американское лайфстайл-издание о доме, саде и загородной жизни. Было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия. Издание публикует материалы на такие темы: дом и интерьер;

садоводство;

рецепты и еда;

рукоделие;

сельский и "медленный" образ жизни. Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.

