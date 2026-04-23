Грязь скапливается не там, где все думают: как почистить лейку душа

Вы узнаете:
- Где большинство людей забывает мыть душевую лейку
- После какого средства душевая лейка будет сиять
Во время уборки в ванной комнате хозяйки обычно моют душевую лейку. Но многие делают это только снаружи. Хотя на самом деле очень важно чистить лейку и изнутри.
Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова поделилась советами, как хорошо вымыть душевую лейку изнутри. О них она рассказала в своем видео в TikTok.
Для мытья лейки нужно приготовить домашнее средство. Для этого нужно смешать одну столовую ложку лимонной кислоты, одну ложку моющего средства и пол-литра горячей воды.
"Залейте в лейку (средство — Главред) и оставьте на 10 минут. Также так же мою и шланг. Для этого сливаю воду, вешаю его вертикально и заливаю раствор. Далее прикручиваю шланг и включаю горячую воду", — рассказала Сизова.
0,5 л кипятка 1 столовая ложка лимонной кислоты 1 ч. л. средства для мытья посуды
Еще новости:
- Сосиски останутся свежими в разы дольше: секретный трюк, который знают единицы
- 3 минуты и царапин не останется: секрет восстановления паркета за копейки
- Сорняков не станет уже на следующий день: чем их достаточно полить
О персонаже: София Сизова
София Сизова — украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.
