Грязь скапливается не там, где все думают: как почистить лейку душа

Простое и эффективное средство поможет избавиться от грязи, накопившейся за несколько месяцев.

Идеальное средство для мытья душевой лейки

Во время уборки в ванной комнате хозяйки обычно моют душевую лейку. Но многие делают это только снаружи. Хотя на самом деле очень важно чистить лейку и изнутри.

Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова поделилась советами, как хорошо вымыть душевую лейку изнутри. О них она рассказала в своем видео в TikTok.

Для мытья лейки нужно приготовить домашнее средство. Для этого нужно смешать одну столовую ложку лимонной кислоты, одну ложку моющего средства и пол-литра горячей воды.

"Залейте в лейку (средство — Главред) и оставьте на 10 минут. Также так же мою и шланг. Для этого сливаю воду, вешаю его вертикально и заливаю раствор. Далее прикручиваю шланг и включаю горячую воду", — рассказала Сизова.

О персонаже: София Сизова София Сизова — украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

