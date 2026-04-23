Агрессивный алкаш: в РФ смачно припечатали Лепса

В РФ назвали вещи своими именами - Лепса назвали алкоголиком.

https://glavred.info/starnews/agressivnyy-alkash-v-rf-smachno-pripechatali-lepsa-10759028.html Ссылка скопирована

Григорий Лепс собирался усыновить детей

Кратко:

Что сказали Лепсу

По какому поводу о нем заговорили

Российский певец-путинист Григорий Лепс, который с начала войны поддерживает российскую агрессию и регулярно посещает оккупированные территории, признан тяжелым и агрессивным алкоголиком в РФ.

Как пишут российские пропагандисты, российский нарколог Василий Шуров говорит, что Лепс - алкоголик – достаточно тяжелый, агрессивный. "Устроил в баре драку, можете посмотреть видео, как он мальчика спихнул со сцены, который хотел с ним сфотографироваться или что-то сказать. Поэтому я думаю, что Григорию Лепсу не стоит давать детей на усыновление, каким бы он богатым и замечательным певцом не был. Дети 100% могут оказаться в опасности", - высказался специалист.

видео дня

Григорий Лепс спивается в РФ / фото: instagram.com, Григорий Лепс

Речь идет о недавнем заявлении Лепса, что он собирается усыновить детей.

Кроме того, Лепс сейчас находится далеко не в самой лучшей физической форме. Он пытается восстановить поврежденные голосовые связки. Из-за осложненной инфекции дыхательных путей Григория Лепса посадили на уколы.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что в Киев с необьявленным визитом прибыл младший сын короля Великобритании - принц Гарри.

Ранее также принцу Луи исполнилось 8 лет. Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили день рождения своего младшего сына, опубликовав новый портрет в Instagram.

Вас также может заинтересовать:

Про персону: Григорий Лепс Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015), сообщает Википедия.

16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред