Принц Гарри тайно приехал в Киев - в чем причина визита

Алена Кюпели
23 апреля 2026, 09:36
Представитель британской монархии прибыл в Киев с неанонсированным визитом, чтобы поддержать украинцев в борьбе с российскими оккупантами.
Принц Гарри прибыл в Киев / Коллаж Главред, скриншот видео

В Киев с необъявленным визитом прибыл младший сын короля Великобритании - принц Гарри. Об этом сообщает британский журналист Крис Шип в своем Х (Twitter - ред.)

Прибыв в Киев, представитель британской монархии Гарри, сказал: "Рад снова быть в Украине".

Он рассказал ITV News, что хотел "напомнить людям дома и по всему миру, с чем сталкивается Украина, и поддержать людей и партнеров, которые каждый час каждого дня совершают невероятную работу в невероятно тяжелых условиях.

Принц Гарри приехал поддержать украинцев / Скриншот Х

Отметим, что это не первая поездка принца Гарри в Киев. Впервые принц Гарри приехал в столицу Украины в сентябре 2025 года. Он приехал по приглашению правительства Украины, чтобы помочь в восстановлении военных, получивших серьезные ранения. До этого Гарри был во Львове.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

