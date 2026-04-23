Принц Гарри тайно приехал в Киев - в чем причина визита

Представитель британской монархии прибыл в Киев с неанонсированным визитом, чтобы поддержать украинцев в борьбе с российскими оккупантами.

Принц Гарри прибыл в Киев / Коллаж Главред, скриншот видео

В Киев с необъявленным визитом прибыл младший сын короля Великобритании - принц Гарри. Об этом сообщает британский журналист Крис Шип в своем Х (Twitter - ред.)

Прибыв в Киев, представитель британской монархии Гарри, сказал: "Рад снова быть в Украине".

Он рассказал ITV News, что хотел "напомнить людям дома и по всему миру, с чем сталкивается Украина, и поддержать людей и партнеров, которые каждый час каждого дня совершают невероятную работу в невероятно тяжелых условиях.

Harry says as he arrived in Kyiv: "It’s good to be back in Ukraine".

He told ITV News that he wanted "to remind people back home and around the world what Ukraine is up against and to support the people and partners doing extraordinary work every hour of every day in incredibly… pic.twitter.com/3DYIuWqOKL — Chris Ship (@chrisshipitv) April 23, 2026

Принц Гарри приехал поддержать украинцев / Скриншот Х

BREAKING: Prince Harry has arrived in Ukraine for an unannounced visit to Kyiv. pic.twitter.com/evFmkuPQS6 — Chris Ship (@chrisshipitv) April 23, 2026

Отметим, что это не первая поездка принца Гарри в Киев. Впервые принц Гарри приехал в столицу Украины в сентябре 2025 года. Он приехал по приглашению правительства Украины, чтобы помочь в восстановлении военных, получивших серьезные ранения. До этого Гарри был во Львове.

О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

