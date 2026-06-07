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РФ атаковала жилые дома, храм и инфраструктуру в Одесской области - детали

Руслана Заклинская
7 июня 2026, 09:36обновлено 7 июня, 10:10
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В результате вражеской атаки пострадал мужчина.
РФ атаковала жилые дома, храм и инфраструктуру в Одесской области - детали
Атака БПЛА в Одесской области 7 июня / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Одесской области

Что известно:

  • Россия атаковала Одесскую область ударными БПЛА
  • Пострадал 41-летний мужчина
  • Повреждены жилые дома, газопровод, храм и грузовики

В ночь на 7 июня российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по гражданской инфраструктуре Одесской области. Пострадал 41-летний мужчина. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В областном центре в результате попадания возникло возгорание нежилого здания. Пожар оперативно локализовали соответствующие службы.

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"К сожалению, пострадал 41-летний мужчина, у него осколочные ранения, состояние удовлетворительное", — рассказал Кипер.

В городе Черноморск зафиксированы повреждения жилых домов. Также в результате атаки пострадали газовая труба и здание на территории храма. Кроме того, повреждены два грузовых автомобиля.

Повреждения получили также жилые дома на территории Черноморской общины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На местах попаданий продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки.

  • Последствия атаки БПЛА в Одесской области
    Последствия атаки БПЛА в Одесской области Фото: Одесская ОВА
  • Последствия атаки БПЛА в Одесской области
    Последствия атаки БПЛА в Одесской области Фото: Одесская ОВА
  • Последствия атаки БПЛА в Одесской области
    Последствия атаки БПЛА в Одесской области Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки БПЛА в Одесской области
    Последствия атаки БПЛА в Одесской области Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки БПЛА в Одесской области
    Последствия атаки БПЛА в Одесской области Фото: Одесская ОВА
  • Последствия атаки БПЛА в Одесской области
    Последствия атаки БПЛА в Одесской области Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки БПЛА в Одесской области
    Последствия атаки БПЛА в Одесской области Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки БПЛА в Одесской области
    Последствия атаки БПЛА в Одесской области Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что в результате вражеского удара загорелось деревянное сооружение. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

"В Одесском районе повреждены жилые дома, грузовые автомобили, газовая труба, а также здание на территории Спасо-Преображенского храма. Работу спасателей затрудняли повторные сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении ГСЧС.

РФ усилит воздушные атаки — прогноз эксперта

Как писал Главред, российские войска перешли к новому этапу воздушного террора. Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин предупредил, что в ближайшие дни и месяцы возможно усиление массированных атак на украинские города.

По его словам, активизация ударов по тыловым регионам связана с неудачами российской армии на фронте. Не имея успехов на передовой, РФ компенсирует это усилением атак по гражданской инфраструктуре.

Он подчеркнул, что украинцам следует готовиться к возможному росту интенсивности обстрелов в ближайший период.

"В ближайшие дни и месяцы мы, скорее всего, увидим новый уровень российских обстрелов. Нужно готовиться — и это не только реагирование на тревоги и запасы необходимых вещей. Напоминаю о курсах военной подготовки, прежде всего такмеда. Все это ради безопасности своей и своих родных", — добавил Жорин.

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 6 июня РФ осуществила массированную воздушную атаку по Украине, применив 272 ударных БПЛА различных типов и дроны-имитаторы. Под ударом оказались сразу несколько регионов страны, где зафиксированы повреждения инфраструктуры и жилых объектов.

Также 6 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате взрыва дрона вблизи торгового центра пострадали отец и 10-летний сын.

Кроме того, в ночь на 7 июня РФ атаковала Запорожье и область. Один из районов города частично остался без электроснабжения.

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О личности: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) — глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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