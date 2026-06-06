Россия атаковала Запорожье средь бела дня: пострадал ребенок, что известно

Российский беспилотник нанес удар по Запорожью, известно о двух раненых.

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Россия нанесла удар по Запорожью — что известно о последствиях удара / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Запорожская ОГА

О чем идет речь в материале:

Российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками

Вражеский дрон взорвался недалеко от местного торгового центра

В результате атаки вспыхнул пожар в квартире жилого дома

Днем, 6 июня, российские оккупационные войска атаковали Запорожье ударными БПЛА. В результате атаки пострадали отец и сын. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие. На месте происшествия уже работают экстренные службы.

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"Есть пострадавшие и разрушения: враг продолжает атаки на Запорожье. Российский беспилотник взорвался недалеко от торгового центра", — сообщил он.

По словам начальника Запорожской ОВА, удар пришелся по крыше супермаркета. В результате атаки также вспыхнул пожар в квартире жилого дома, расположенного напротив места попадания.

"Пострадал 10-летний ребенок — ранена рука. Мальчика госпитализировали. Также ранение получил отец ребенка. Обоим оказывается необходимая медицинская помощь", — подытожил он.

"Шахед" / Инфографика: Главред

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Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о пожаре под Киевом после удара дронов РФ по промышленному объекту, в результате которого пострадал водитель бензовоза, которого госпитализировали. Инцидент произошел 4 июня, а ликвидация пожара продолжается. Спасатели продолжают работать на месте происшествия, обеспечивая безопасность населения.

Также ранее сообщалось, что в Херсоне от атак российских БПЛА загорелось многоэтажное здание, в результате чего погибли два человека, а девять получили ранения различной степени тяжести. Спасатели действовали под угрозой повторных ударов, а информация о состоянии пострадавших продолжает уточняться органами власти и службами спасения.

Как ранее сообщал Главред, российские оккупанты 5 июня атаковали Украину с разных направлений, запустив ракеты и 216 дронов.

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О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года — мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОВА.

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