Полетели ракеты и дроны: россияне атаковали Украину с разных направлений

Российские оккупанты запустили две ракеты и 216 дронов для нанесения ударов по Украине.

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Россия нанесла удар по Украине ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС (иллюстративное фото)

Что известно:

РФ атаковала Украину ракетами и дронами

16 дронов упали на 13 локациях

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками в ночь на 5 июня. Всего враг запустил 218 ракет. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Враг запустил две управляемые ракеты Х-59/69 с оккупированной территории Запорожской области. Также оккупанты атаковали Украину 216 дронами различных типов, которые были запущены с таких направлений:

видео дня

Орел,

Курск,

Брянск,

Приморско-Ахтарск,

Чауда.

Наши защитники смогли сбить или подавить 198 дронов. Однако были зафиксированы попадания 16 дронов в 13 локациях.

"Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА", — говорится в сообщении.

Угроза реактивных "Шахедов"

Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов также предупреждал, что Россия планирует расширять применение реактивных дронов типа "Шахед", однако Украина уже готовится к их перехвату и разрабатывает соответствующие средства противодействия.

По его словам, оккупанты рассчитывают, что украинским силам будет сложнее эффективно реагировать на высокоскоростные воздушные цели.

"Сейчас есть несколько реактивных "Шахедов". Есть "Герань-3", которая летает со скоростью около 300 километров в час, и "Герань-4" – это 400–500 километров в час", – отметил он.

БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину – новости

Как писал Главред, в ночь на 4 июня российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. Под удар попал промышленный объект в Бориспольском районе. Продолжается ликвидация пожара на объекте инфраструктуры.

В ночь на 3 июня российская оккупационная армия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки поврежден грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке. Двое мужчин в возрасте 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован.

Ночью на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического оружия. В столице прогремела серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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