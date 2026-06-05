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Удар РФ по Конотопу: пострадали пять человек, часть города без света и воды

Анна Ярославская
5 июня 2026, 07:29
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Госпитализированы трое детей вместе с матерью, которая также получила ранения из-за российского удара.
Атака на Конотоп
Российская оккупационная армия атаковала Конотоп беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: t.me/konotoptodayr

Кратко:

  • Войска РФ атаковали беспилотниками город Конотоп
  • Пострадали пять мирных жителей, включая троих детей
  • В городе пропали электроснабжение и подача воды

В ночь на 5 июня российские войска атаковали Конотоп в Сумской област ударными беспилотниками. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. В городе возникли перебои со светом и водой.

Как сообщил городской голова Артем Семенихин, под вражеским ударом оказались жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры города.

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По предварительным данным, в результате обстрела загорелся частный жилой дом, в котором находились люди. Пострадали по меньшей мере пять человек - мужчина, женщина и трое детей 2012, 2017 и 2023 годов рождения.

Трое детей госпитализированы вместе с матерью 1988 года рождения, которая также получила ранения из-за российского удара.

"Все трое детей в больнице вместе с мамой, 1988 года рождения, которая также пострадала в результате вражеского "прилета"", - сообщил Семенихин.

Конотоп атаковали дроны
Конотоп атаковали дроны / Фото: t.me/konotoptodayr

Кроме пострадавших, атака повлекла за собой перебои в работе коммунальной инфраструктуры. Из-за обстрела Конотоп остался без водоснабжения, а в части города также исчезла электроэнергия.

Пожар после атаки БПЛА
Пожар после атаки БПЛА / Фото: t.me/konotoptodayr
Пожар после атаки дронов
Пожар после атаки дронов / Фото: t.me/konotoptodayr

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 4 июня российские войска атаковали Херсон. В результате попадания вражеских дронов в одном из районов города вспыхнули квартиры в многоэтажном жилом доме и возникли масштабные пожары. Два человека погибли, еще девять - пострадали. Спасатели работали в сложнейших условиях под постоянной угрозой повторных ударов.

Кроме того, в ночь на 4 июня российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. Под удар попал промышленный объект в Бориспольском районе. Продолжается ликвидация пожара на объекте инфраструктуры.

Российские оккупанты атаковали Запорожье беспилотниками. Под ударом оказался общественный транспорт. Количество пострадавших увеличилось до 11-ти. Пострадавшую 44-летнюю женщину спасти не удалось.

В ночь на 3 июня российская оккупационная армия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки поврежден грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке. Двое мужчин 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Зеленский назвал следующие цели ударов РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия определила новые цели для ударов по Украине.

"Одним из ключевых направлений для дальнейших российских ударов по Украине — военных, политических и пропагандистских — выбраны украинские компании, демонстрирующие прогресс в развитии всех типов ракетных технологий. Россия определяет это как стратегическую угрозу для себя – способность Украины разработать собственную баллистическую систему и локализовать производство противоракетной защиты. Будем реагировать", – сказал глава государства.

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О персоне: Артем Семенихин

Артем Семенихин – городской голова города Конотоп, участник АТО.

Родился 9 апреля 1982 года в Конотопе Сумской области. В июне 2003 года окончил индустриально-педагогический техникум Конотопа. С июня 2000 по ноябрь 2001 проходил срочную службу в ВСУ, пишет Википедия.

В январе 2008 года окончил Киевский национальный торгово-экономический университет, а в 2009 году – магистратуру. С января 2009 года по сентябрь 2012 года – директор ЧП "Космо" (Киев). Был помощником на общественных началах народного депутата 7-го созыва Игоря Кривецкого.

В 2014 году, во время первой волны мобилизации, добровольно вступил в ВСУ для участия в АТО. Служил командиром взвода в 92-й механизированной бригаде ВСУ. Участвовал в обороне Счастья, за что был награжден негосударственной медалью "За оборону Счастья". В 2015 году офицер-психолог батальона одной из воинских частей ВСУ.

С ноября 2015 года – мэр г. Конотоп.

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