Разбиты машины, поврежден дом: в Запорожье много пострадавших после атаки

Российские оккупанты атаковали Запорожье беспилотниками. Под ударом оказался общественный транспорт. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
После этого россияне снова нанесли удар по Запорожью. В результате атаки был поврежден дом.
Впоследствии стало известно о пострадавших. В результате атаки по спальному району города были травмированы двое мужчин и две женщины. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
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