Разбиты машины, поврежден дом: в Запорожье много пострадавших после атаки

Российские оккупанты атаковали Запорожье ударными дронами.

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Россия атаковала Запорожье дронами / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОГА

Российские оккупанты атаковали Запорожье беспилотниками. Под ударом оказался общественный транспорт. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

После этого россияне снова нанесли удар по Запорожью. В результате атаки был поврежден дом.

Впоследствии стало известно о пострадавших. В результате атаки по спальному району города были травмированы двое мужчин и две женщины. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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