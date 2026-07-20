Стоит переезжать в село: украинцев предупредили о самой тяжелой зиме

Руководитель фонда "Вернись живым" объяснил, почему зимой возрастет угроза со стороны российской баллистики и реактивных дронов.

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Украинцев ждет тяжелая зима / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

Зима 2026–2027 может стать самой тяжелой для украинцев

Украина до сих пор не может противостоять баллистике РФ

Людям стоит уже сейчас решить, где провести зиму

Зима 2026-2027 годов может оказаться самой тяжелой для Украины за все время полномасштабной войны: страна до сих пор не способна полноценно отражать российские баллистические удары, а враг наращивает запасы реактивных дронов. Об этом заявил руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью проекту "Дивись".

"Хотя мы так говорим каждый год, но эта зима может стать самой тяжелой", - отметил он. видео дня

Самой тяжелой до сих пор была зима 2025–2026 годов

Чмут сравнил нынешние прогнозы с опытом прошлого отопительного сезона, который, по его словам, балансировал на грани катастрофы из-за отдельных попаданий по энергообъектам.

"Все могло рухнуть буквально одним ударом, одной ракетой, одним попаданием. Бог был на нашей стороне, поэтому обошлось", - подчеркнул он.

По его словам, миллионы украинцев тогда пережили тяжелые месяцы без света, воды и отопления.

Почему страна не успеет подготовиться

Руководитель фонда также объяснил, какие системные проблемы мешают Украине должным образом подготовиться к отопительному сезону.

"Из-за перезагрузки системы Минобороны, из-за этого конфликта с Вооруженными силами, из-за того, что внимание сосредоточено не на войне, а на политике, мы не подготовимся должным образом. Мы по-прежнему не можем качественно противостоять российской баллистике. Они накапливают реактивные дроны, против которых "дронопад" не работает. Очевидно, энергетика не строится, не защищается, не восстанавливается за полгода или за год, это длительный процесс", - сказал Чмут.

Руководитель фонда "Вернись живым" призвал украинцев определиться с местом пребывания уже сейчас, в июле. Он предположил, что части жителей крупных городов стоит рассмотреть переезд в село, райцентр или даже за границу.

Возможны ли отключения света летом

Эксперт по энергетике Станислав Игнатьев заявил, что летом украинцы могут столкнуться с плановыми отключениями электроэнергии продолжительностью до 5 часов в сутки.

По его словам, ситуация уже стала необратимой, а из-за жары сети не выдерживают нагрузки.

"Наиболее сложная ситуация будет складываться вечером, когда прекращает работу солнечная генерация, а жители массово включают кондиционеры, создавая критический дефицит электроэнергии", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российская армия не уменьшила интенсивность применения беспилотников против Украины, а лишь сместила акцент на использование баллистических ракет. При этом атаки дронами продолжаются практически непрерывно.

Также в последние дни российская армия наносит по Одессе комбинированные удары - одновременно с самолетов и из временно оккупированного Крыма, пытаясь повредить портовую инфраструктуру, судоходство и гражданские суда.

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что в июле Россия нанесла по Украине большее количество ударов баллистическими ракетами, чем производит за месяц. Также с 1 июля противник израсходовал до 2/3 от запланированного годового производства противокорабельных ракет "Циркон". Они считают, что РФ начала сокращать свои арсеналы из-за того, что Украина испытывает трудности со сбиванием баллистических ракет.

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О персоне: Тарас Чмут Тарас Чмут - военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер, участник российско-украинской войны. Основатель "Украинского военного центра". Председатель фонда "Вернись живым" (с 2020 года). Прослужил в морской пехоте 2,5 года, был командиром взвода разведки 137-го батальона. Участвовал в боях под Широкино и Павлополем. Уволился из ВСУ в 2017 году в звании сержанта, пишет Википедия.

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