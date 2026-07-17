Российские атаки угрожают экспорту украинского зерна через Чёрное море – FT

Атаки дронов на Одесский морской порт привели к сокращению складских мощностей примерно на треть.

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Российские атаки угрожают экспорту украинского зерна через Чёрное море / коллаж: Главред, иллюстративное фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

За последние две недели в результате атак РФ погибли сотрудники портов и иностранные моряки

Судоходные компании избегают захода в украинские порты

Экспорт украинского зерна через Чёрное море оказался под угрозой из-за усиления российских ударов по портовой инфраструктуре и торговым судам. Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что Москва активизировала атаки после серии ударов украинских беспилотников по российским судам.

По информации компании морской безопасности Ambrey, массированные атаки дронов на Одесский морской порт привели к сокращению складских мощностей примерно на треть. Из-за возросших рисков многие судовладельцы не готовы направлять свои суда в украинские порты, а часть международных трейдеров временно приостановила закупки зерна в Одессе.

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По данным Администрации морских портов Украины, за последние две недели в результате десятков российских атак на порты и гражданские суда погибли 11 человек, среди которых сотрудники портов и иностранные моряки.

Financial Times напоминает, что Россия и Украина обеспечивают около трети мирового экспорта пшеницы. Поэтому эскалация в Чёрном море создает угрозу не только для украинской экономики, но и для стабильности мирового рынка зерна.

После выхода России из поддержанной ООН Черноморской зерновой инициативы в 2023 году Украина рассчитывала восстановить экспорт через собственный морской коридор. Однако новые атаки существенно осложнили работу портов.

Аналитик зернового рынка Маша Беликова заявила, что российские удары по портовой инфраструктуре продолжаются уже несколько дней подряд, из-за чего судоходные компании избегают захода в украинские порты. По её словам, закупочные цены внутри портов практически исчезли, а судовладельцы перестали предлагать услуги фрахта.

Одновременно проблемы наблюдаются и у российского экспорта. По данным газеты "Коммерсант", прогноз июльских поставок российской пшеницы был снижен примерно на 20%. Среди причин называются атаки на суда в Азовском море, задержки уборочной кампании и топливные трудности.

Обострение ситуации уже повлияло на мировые цены. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже достигли максимального уровня почти за два года, поднявшись до 6,95 доллара за бушель, а стоимость мукомольной пшеницы на бирже в Париже обновила максимум за последние 17 месяцев.

Управляющий директор консалтинговой компании SovEcon Андрей Сизов считает, что рынок начинает воспринимать происходящее как долгосрочный фактор риска. По его мнению, в дальнейшем прогнозы экспорта как Украины, так и России могут быть существенно пересмотрены в сторону снижения, что негативно скажется на мировых запасах зерна и пшеницы.

"Рынок начинает осознавать, что это не типичный краткосрочный рост цен в Черноморском регионе, который обычно довольно быстро заканчивается. Но это может иметь более серьезные последствия, а именно: прогнозы по экспорту как России, так и Украины в будущем придется существенно снизить, что, в свою очередь, ухудшит ситуацию с мировыми запасами зерна и пшеницы", – отметил Андрей Сизов.

В качестве альтернативы участники рынка рассматривают возможность увеличения перевозок по Дунаю с последующей отправкой грузов через румынский порт Констанца. Такой маршрут уже активно использовался в первые годы полномасштабной войны.

Кроме того, Financial Times отмечает, что ухудшение ситуации совпало с ростом мировых издержек на перевозки, топливо и удобрения, вызванным нестабильностью на Ближнем Востоке.

Аналитик компании International Seaborne Market Павел Сосновский сообщил, что некоторые суда останавливаются за пределами украинских территориальных вод для повторной оценки рисков, связанных с ракетными и беспилотными атаками. Одновременно резко выросла стоимость страхования военных рисков, а часть страховых компаний полностью прекратила страховать рейсы в украинские порты.

По данным издания, усиление российских ударов стало ответом на серию успешных атак украинских морских беспилотников по российским судам в Чёрном и Азовском морях. Украинская сторона заявляет, что среди поражённых целей были нефтяные танкеры, газовоз и сухогрузные суда.

В Министерстве транспорта России, в свою очередь, сообщили о принятии дополнительных мер для обеспечения безопасности грузовых перевозок в Азовском море. При этом российские страховщики также фиксируют резкий рост стоимости страхования военных рисков, а некоторые компании уже отказались предоставлять подобное покрытие для судов, работающих в регионе.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Почему Россия атакует Одесскую область - объяснение эксперта

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что российские войска продолжают атаковать Одесскую область, пытаясь поразить важные объекты региона. Для нанесения ударов по ним РФ применяет различные виды вооружения.

Братчук отметил, что интенсивность российских атак на Одесскую область не снижается. Одними из основных целей остаются объекты портовой инфраструктуры, имеющие важное значение для логистики и экономики региона.

"Сегодня ракеты летят очень часто, практически каждый день. Накануне под обстрел попала наша портовая и припортовая инфраструктура, там погиб один человек. До этого был нанесен удар по промышленному объекту", - вспомнил он.

По словам представителя УДА, помимо ракетных атак, враг активно применяет реактивные "Шахеды". Их количество не уменьшается, а в отдельных случаях доля таких беспилотников даже растет.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще один 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

Российские войска вновь нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области и гражданскому судоходству. В результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения. В результате российской атаки повреждения получило гражданское торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис. На борту корабля возник пожар, однако его удалось оперативно ликвидировать.

10 июля оккупанты также атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате российского удара погиб один человек.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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