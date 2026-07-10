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РФ ударила ракетами по порту в Одесской области: есть жертва

Руслана Заклинская
10 июля 2026, 23:27
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Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате ракетного удара возник пожар.
РФ ударила ракетами по порту в Одесской области: есть жертва
Оккупанты обстреляли ракетами порт в Одесской области / Коллаж: Главред, фото (иллюстративное): УНИАН, скриншот из видео

Что известно:

  • Россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области
  • Погиб докер-механизатор
  • Повреждены объекты и техника

Российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб один человек. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Враг вновь атаковал Одесскую область крылатыми ракетами. Под ударом оказалась портовая инфраструктура", - заявил он.

видео дня

Глава ОВА отметил, что в результате российского обстрела на территории портовой инфраструктуры возник пожар. В настоящее время на месте вражеской атаки продолжаются работы по ликвидации ее последствий.

"К сожалению, один человек погиб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - добавил Кипер.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба уточнил, что погибшим является докер-механизатор. По его словам, погибший находился на рабочем месте и выполнял свои служебные обязанности во время российского удара.

"В результате атаки повреждены производственные объекты и техника на территории портовых операторов. В частности, повреждены служебные и бытовые помещения, а также специализированная техника", - рассказал Кулеба.

Кроме того, в результате удара на территории одного из терминалов возник пожар. Спасатели оперативно локализовали возгорание.

Продолжит ли РФ наносить удары по Украине баллистическими ракетами - мнение эксперта

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал Главреду, что у России нет достаточных запасов ракет для проведения еженедельных массированных ударов по Украине. В то же время враг, по его словам, может продолжать точечные атаки баллистическими ракетами для оказания давления на гражданское население.

"Я думаю, что ресурс ракет у них всё же ограничен. Они не могут каждую неделю атаковать нас 20 ракетами. Думаю, динамика будет примерно такой, как сейчас", - предположил "Флеш".

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Откуда и какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Он также не исключает, что РФ будет периодически наносить более масштабные удары, используя значительное количество баллистических ракет. По мнению "Флеша", крупные ракетные атаки могут происходить примерно раз в несколько недель или раз в месяц.

Российские удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 10 июля российские войска атаковали Кривой Рог Днепропетровской области реактивным беспилотником типа "Шахед". Дрон поразил объект критической инфраструктуры.

Также 10 июля россияне атаковали центр Запорожья управляемыми авиабомбами. В результате удара погибли люди, повреждены жилые и нежилые здания.

Военный обозреватель Александр Коваленко сообщил, что в течение первой недели июля РФ выпустила по Украине 164 ракеты, из которых украинская ПВО сбила около 100. Наибольшую угрозу, по его словам, представляют баллистические ракеты.

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О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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