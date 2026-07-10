Народные приметы 11 июля: что предвещают погода, пчелы и ночные Стожары

Приметы 11 июля помогали предсказать погоду и урожай. Народные приметы 11 июля объясняют, о чём говорят гром, комары, пчёлы и листва

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Приметы 11 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Какие приметы 11 июля предсказывают погоду и урожай

Что разрешено и запрещено делать в этот день

Кто отмечает именины 11 июля

11 июля по новому церковному календарю Православная церковь Украины чтит память святой равноапостольной княгини Ольги. Она вошла в историю как первая правительница Киевской Руси, принявшая христианство, а также как мудрая правительница и бережливая хозяйка. В народном календаре этот день известен как "Ольга Жниварка", ведь именно на этот период приходился разгар полевых работ. Главред расскажет об этом подробнее.

По информации УНИАН, с этим днём связано немало народных традиций и примет. Наши предки внимательно наблюдали за погодой, поведением насекомых и состоянием деревьев, чтобы предсказать урожай и характер предстоящей зимы.

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Народные приметы 11 июля: что предвещают гром, комары и пчелы

Ольжин день считался важным ориентиром для прогнозирования погоды. Особое внимание уделяли грому, насекомым и деревьям.

Главные приметы этого дня:

громкий гром - к удачной рыбалке в ближайшее время;

солнечная и жаркая погода - к щедрому урожаю зерновых;

беспокойное поведение пчел - к продолжительной жаре;

раннее опадение листьев - к ранней осени и суровой зиме;

большое количество комаров и мошки вечером - к обильному урожаю грибов и ягод осенью.

Также в ночь на 11 июля наблюдали за звёздным скоплением Стожары (Плеяды). Если оно было хорошо заметным и ярким, это считалось хорошей приметой, сулящей успешное завершение жатвы.

Что можно и нельзя делать 11 июля

День святой Ольги считается благоприятным для работы на земле. В этот день можно пропалывать грядки, пересаживать растения, удобрять почву и выполнять другие садовые работы. Поскольку княгиня Ольга символизирует мудрость и бережливость, в этот день также принято подсчитывать запасы и планировать семейный бюджет.

В то же время существуют народные запреты, которых рекомендуется придерживаться.

Нельзя бездельничать

Согласно народным поверьям, бездеятельность 11 июля может привести к неурожаю и финансовым трудностям.

Стоит отложить тяжелую домашнюю работу

Стирку, генеральную уборку, глажку и шитье рекомендуют перенести на другой день.

Не следует одалживать деньги и вещи

В народе верили, что в этот день нельзя давать или брать в долг деньги, хлеб, соль, продукты или рабочие инструменты, чтобы не вынести из дома достаток.

Не стоит хвастаться своими успехами

По поверьям, излишнее хвастовство может привлечь неудачи и зависть.

Помимо народных традиций, церковь призывает в этот день избегать ссор, сквернословия, зависти, обид и уныния, уделяя больше времени молитве и добрым делам.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Какой церковный праздник по старому стилю и кто отмечает именины

По юлианскому календарю 11 июля чтят память преподобного Павла - святого подвижника и целителя VII века.

По новому церковному календарю в этот день отмечают именины женщины с именем Ольга. По народным наблюдениям, люди, родившиеся 11 июля, отличаются сильным характером, трудолюбием и способностью быстро приспосабливаться к жизненным изменениям.

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