Тысячи людей должны выехать: в одной из областей объявили эвакуацию

Еще более 6,5 тысячи жителей Днепропетровской области подлежат обязательной эвакуации

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Власти Днепропетровской области объявили об обязательной эвакуации / Коллаж: Главред, фото: Минразвития общин

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В Днепропетровской области расширили обязательную эвакуацию населения

Речь идет о 2 населенных пунктах в двух районах области

Покинуть свои дома должны более 6,5 тысяч человек

10 июля в Днепропетровской области ввели обязательную эвакуацию для всех жителей еще двух населенных пунктов - Васильковки Синельниковского района и Вышетарасовки Никопольского района.

Покинуть свои дома должны более 6,5 тысячи человек, которые до сих пор остаются на этих территориях. Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Отмечается, что детей из этих населенных пунктов эвакуировали ранее. Теперь опасные территории должны покинуть и взрослые.

После эвакуации людей будут принимать пять транзитных центров, работающих в Днепропетровской области. Там эвакуированные смогут получить финансовую, юридическую, психологическую и медицинскую помощь, а также продуктовые и гигиенические наборы.

При необходимости людям помогут с дальнейшим расселением. "Места для размещения ВПЛ есть как на более безопасных территориях нашей области, так и в других регионах страны", - подчеркнул Ганжа.

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Напомним, ранее в Харьковской области расширили зону эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов.

Кроме того, Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации из приграничных районов Черниговской области с 1 июля. Речь идет о 12 приграничных населенных пунктах в четырех общинах.

Главред ранее писал, что в июне власти Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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