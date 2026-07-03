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Украинцы вынуждены покинуть свои дома: в одной из областей расширили зону эвакуации

Анна Косик
3 июля 2026, 16:17
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В ОВА назвали причину сложного решения.
эвакуация
Объявлена обязательная эвакуация ещё в нескольких населённых пунктах Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/VadymFilashkin (иллюстративные)

Что сообщил Синегубов:

  • В Харьковской области расширили зону эвакуации
  • Обязательную эвакуацию будут проводить в десятках населенных пунктов

В Харьковской области расширяют зону эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны области с участием руководителей региональных ведомств. В связи с возможным обострением ситуации с безопасностью в приграничных и прифронтовых общинах введена обязательная эвакуация в населенных пунктах двух общин и одного района.

видео дня

Речь идет о:

  • Шевченковской общине (Аркадовка, Богодаровка, Василенково, Великие Хутора, Верхнезорянское, Гетмановка, Горожановка, Гроза, Журавка, Зорянское, Ивановка, Колесниковку, Лелюковку, Максимовку, Малые Крынки, Никольское, Мирное, Мирополье, Млинки, Мостовое, Новый Лиман, Новостепановку, Огурцовку, Одрадное, Александровка, Алексеевка, Петровка, Петрополье, Полтава, Раевка, Сазоновка, Самарское, Семеновка, Ставище, Станиславка, Старый Чизвик, Сумское, Тетяновка, Троицкое, Худояровое и поселок Шевченково);
  • Богодуховском районе (Ульяновка, Заречное, Ивановка, Затишное, Воскресеновка, Корбины Иваны, Шкарлаты, Девьятибратово, Зарябинка, Леськовка, Константиновка, Снеги);
  • Дергачевской общине (Питомник, Новое, Слатыне, Русская Лозовая, Солоный Яр, Безруки, Лещенки).

"Призываю жителей указанных населенных пунктов не пренебрегать собственной безопасностью и эвакуироваться. Эвакуация будет осуществляться в тесном взаимодействии с волонтерами, правоохранителями и спасателями. Наша главная задача - сохранить жизнь и здоровье граждан. Особое внимание уделяем семьям с детьми и маломобильным людям", - отметил Синегубов.

Где РФ в Харьковской области перешла в наступление

Главред писал, что, по словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, в конце июня российские оккупанты усилили наступление на территории Харьковской области.

Враг усиливает давление и увеличивает количество атак на Лиманском направлении. При этом стоит отметить, что рост активности оккупантов лишь увеличил их потери среди личного состава.

Расширение зон эвакуации в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в июне власти Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района.

Накануне также Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации из приграничных районов Черниговской области с 1 июля. Речь идет о 12 приграничных населенных пунктах в четырех общинах.

Ранее, в мае текущего года, в Днепропетровской области было принято решение об обязательной эвакуации с отдельных территорий Никопольского района.

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О персоне: Олег Синегубов

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, возглавлял Полтавскую областную государственную администрацию.

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