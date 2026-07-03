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РФ сократила количество ударов по Украине: в ISW указали на тревожный сигнал

Мария Николишин
3 июля 2026, 08:29
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Однозначного объяснения сокращения масштабных атак пока нет.
РФ сократила количество ударов по Украине: в ISW указали на тревожный сигнал
Почему РФ сократила количество массированных ударов / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • В июне РФ сократила частоту массированных ударов по Украине
  • В этом месяце было всего две атаки с использованием более 300 средств воздушного нападения
  • Среди причин - накопление дронов или новое производство

В июне 2026 года страна-агрессор Россия заметно снизила частоту масштабных ракетно-дроновых ударов по Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что в течение предыдущих месяцев российские войска демонстрировали способность регулярно наносить удары с применением сотен беспилотников и ракет. Но в первый месяц лета количество таких атак резко сократилось.

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В ISW добавили, что начиная с середины января 2026 года российская армия значительно активизировала кампанию массированных воздушных ударов. В частности, во второй половине января оккупанты трижды применили более 300 средств воздушного нападения за одну атаку. В феврале Россия нанесла шесть масштабных ударов, в марте - четыре, в апреле - пять, а в мае - уже шесть.

"Таким образом, с января по май российские войска обычно наносили от одного до трех крупных ударов в течение примерно одной недели. После этого они на одну-две недели переходили к значительно менее интенсивным атакам", - говорится в отчете.

Однако в июне эта схема претерпела существенные изменения. За весь месяц противник совершил две атаки, в ходе которых было задействовано более 300 средств воздушного нападения.

Аналитики отмечают, что однозначного объяснения такому сокращению атак пока нет.

По их мнению, одной из возможных причин является накопление Россией запасов беспилотников для еще более интенсивных атак в будущем.

"Кремль может сознательно готовиться к новой волне массированных ударов в тот момент, который сам сочтет наиболее выгодным, особенно если рассчитывает еще больше истощить украинскую систему противовоздушной обороны", - отмечают в ISW.

В то же время другим возможным объяснением может быть изменение подходов к производству ударных дронов.

"Россия может пытаться децентрализовать производство беспилотников "Шахед" или переориентировать промышленность на выпуск более сложных моделей, например беспилотников с реактивными двигателями, изготовление которых требует больше времени и ресурсов", - подытожили аналитики.

РФ сократила количество ударов по Украине: в ISW указали на тревожный сигнал
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Существует ли угроза нового удара со стороны РФ

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что у России есть необходимые ресурсы для проведения новой массированной атаки.

По его словам, признаков того, что российские запасы ракет существенно истощены, пока нет.

"Судя по сообщениям о готовности стратегической авиации, они задействовали чуть больше половины бомбардировщиков. Поэтому техническая возможность повторить удар у них есть. Сделают ли они это - может сказать только наша разведка", - подчеркнул он.

РФ сократила количество ударов по Украине: в ISW указали на тревожный сигнал
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 3 июля российская оккупационная армия запустила ракеты по Кривому Рогу. В городе повреждены жилые дома. Известно о семи пострадавших, трое из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В Киеве после массированной атаки 2 июля 131 объект полностью или частично разрушен. Уже известно о 30 погибших. Более ста человек обратились за поддержкой из-за ранений или за другой помощью.

Кроме того, Россия после массированной атаки на Киев распространила заявления о якобы ударе украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в Брянской области. В Генеральном штабе ВСУ назвали эти сообщения спланированной информационной провокацией, призванной отвлечь внимание от российского удара по украинской столице.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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