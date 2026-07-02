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Число погибших в Киеве возросло - какой ответ Москве пообещал Зеленский

Юрий Берендий
2 июля 2026, 17:32
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Зеленский заявил, что Украина даст России достойный ответ, но ключ к сокращению числа жертв - своевременное выполнение партнерами обещаний по ПВО.
Число погибших в Киеве возросло — какой ответ Москве пообещал Зеленский
Удар по Киеву 2 июля - какой ответ Москве пообещал Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • В Киеве в результате массированного обстрела повреждено 131 гражданский объект
  • Украина готовит адекватные ответы на массированные ракетные атаки РФ
  • Путин наносит удары по мирным городам, чтобы продемонстрировать силу перед выборами

Число жертв после очередного массированного удара России по Киеву продолжает расти. Уже известно о 21 погибшем. На фоне трагедии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия будет усиливать атаки, однако Украина будет отвечать на них, параллельно добиваясь от партнеров выполнения уже взятых на себя обязательств по поставкам средств противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает Новини.Live.

"Да, действительно катастрофическая цифра. В Киеве 131 объект полностью или частично разрушен. Это, наверное, одна из самых массированных атак за всю войну по столице, в принципе, по территории нашего государства. Более ста человек обратились за поддержкой из-за ранений или за другой помощью", - сообщил глава государства.

видео дня

Президент также отметил работу спасательных служб, которые продолжают расчищать завалы в круглосуточном режиме, цепляясь за каждую надежду найти выживших.

"Работы продолжаются до сих пор, я так понимаю, что утром и завтра днём они будут продолжены. Еще есть люди, вы сами понимаете... Дай Бог, чтобы они нашлись и были живы, но мы понимаем, что есть определенное количество людей, о судьбе которых до сих пор ничего не известно", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, нынешние атаки свидетельствуют не о силе Кремля, а о проблемах, с которыми столкнулось российское руководство. В то же время это означает, что в ближайшее время украинцам придется быть готовыми к новым масштабным обстрелам.

"Путин проигрывает войну, у него есть проблемы. На фронте очевидно, что он будет только наращивать удары по Украине, особенно баллистическими ракетами. Мы видим, что с каждым ударом, к сожалению, этих ракет становится все больше", - сказал Зеленский.

Отдельно президент обратил внимание на ситуацию с обеспечением Украины современными средствами противоракетной обороны. Он подчеркнул, что Киев уже выполнил свою часть договоренностей с некоторыми государствами, однако обещанное вооружение до сих пор не поступило.

"Норвегия согласилась профинансировать 200 ракет для Украины, однако ни одна из них до сих пор не была поставлена. Есть страны, с которыми мы уже договорились и даже перечислили средства. Но эти ракеты мы пока не получили. Для кого-то лето - это лето, отдых, а для кого-то - это большая борьба. Такая же, как и зимой, но осенью. Никто не нервничает. Просто это не очень справедливо", - подчеркнул президент.

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PURL / Инфографика: Главред

Владимир Зеленский убежден, что сейчас Украине необходима максимально консолидированная поддержка союзников. Он отметил, что международная солидарность должна измеряться не словами поддержки, а реальными поставками вооружения.

"Мы должны сделать все, чтобы получить деньги на эти ракеты. Затем сделать все, чтобы эти ракеты нам еще и передали за эти же деньги. Здесь нужно быть сплоченной командой не только внутри Украины, но и вместе с украинцами, европейцами, американцами, которые обещали и обещают поддерживать нас. Аплодисментов недостаточно. Пусть оставят эти аплодисменты на день, когда война закончится", - отметил Зеленский.

Президент также объяснил, почему, по его мнению, Кремль делает ставку именно на массированные ракетные удары по мирным городам. Он связал это с внутриполитическими процессами в России и стремлением Владимира Путина демонстрировать силу собственному обществу.

"У него (военного преступника Путина, - ред.) выборы в сентябре. Ему нужно сплочённое общество, которое будет его поддерживать. Он боится хаоса. Ему нужно показать мускулы. Мускулов на поле боя у него нет. И он демонстрирует их вот такими шагами", - сказал глава государства.

На вопрос журналистов о том, следует ли ожидать после российских ударов новых атак по Москве, Зеленский подчеркнул, что Украина будет действовать в соответствии с принципом справедливости. При этом он дал понять, что ответ России будет неизбежен.

"Вы же знаете, мы за справедливый мир, справедливое окончание войны, а пока его нет - за справедливые ответы. Если бы партнеры вовремя предоставляли то, что обещали, мы сегодня могли бы сохранить больше домов и жизней. Мы даже не просим большего. Просто пусть они выполняют то, о чем договорились. Мы будем продолжать добиваться от партнеров поставки противоракетной обороны", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что только Москва, а не Крым, может заставить российского диктатора Путина завершить войну.

"Все его рассказы о том, что он знает Крым, любит его, что он ему нужен, - это ложь. Как и восток нашего государства, он знает его только по докладам своих офицеров. Ему нужно продать своему обществу великую победу. Победы нет. Победы не будет", - сказал он.

Президент также призвал украинцев не терять бдительности, подчеркнув, что страна находится в решающем периоде войны, а все государственные институты должны продолжать работать в максимально мобилизованном режиме.

"Надо понимать, что может произойти эскалация. Военные должны делать свою работу, Министерство обороны - обеспечивать их. Никому не расслабляться. Мы очень близки. Нельзя расслабляться", - резюмировал президент.

Почему Россия усилила удары по Украине - комментарий эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что в последнее время Россия существенно усилила масштабы и интенсивность ударов по Киеву и другим украинским городам. В интервью "Главред" он пояснил, что, по его мнению, такая тактика является следствием сложной ситуации, в которой оказался Кремль.

По оценке Жданова, в российском политическом руководстве нарастает паника, а Москва пытается любыми средствами восстановить паритет и вернуть себе преимущество, в частности в сфере беспилотных систем.

"Удары РФ стали более массированными и растянутыми во времени опять-таки из-за безвыходности. Посмотрите на состав удара: на Киев летело всё, что только можно, это называется "я его слепила из того, что было". Россия запустила все, что наскребла. А запуск таких разных ракет и дронов влечет за собой проблемы взаимодействия, потому что разные виды авиации, разные типы ракет, разная скорость, разные системы наведения и время подлета", - указал он.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удар по Киеву 2 июля - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Воздушные силы ВСУ сообщили о массированном комбинированном ударе по Киеву. Ведомство подчеркнуло, что враг применил сложную тактику во время налета на столицу. По оценкам, по столице было выпущено около 60 ракет различных типов.

Воздушные силы ВСУ заявили, что противовоздушная оборона сбила 48 ракет и 476 БПЛА во время отражения удара по Киеву. Всего во время атаки было зафиксировано 570 средств воздушного нападения, по 33 локациям зафиксированы попадания.

Авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил особенности ночной атаки на Киев. Эксперт подчеркнул, что атака была чрезвычайно комплексной из-за синхронного применения различных типов вооружений. По словам Долинце, одновременно применялись баллистические ракеты, реактивные баражирующие боеприпасы и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

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О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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