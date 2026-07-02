Оккупанты ударили автосалону Porsche под Киевом: есть пострадавшие

Всего в Киевской области повреждены 17 объектов, среди которых девять частных домов, общежитие и четыре транспортных средства.

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В Борисполе - "прилет" в автосалон Porsche / ​Коллаж: Главред, фото: соцсети, facebook.com/porschecenterkyivairport ​

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Шесть районов Киевской области подверглись массированной атаке

В результате вражеских ударов пострадали семь мирных жителей

Различные повреждения зафиксированы на семнадцати объектах

В ночь на 2 июля российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область. Под удар попали шесть районов области. Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил о последствиях вражеской атаки.

По его словам, минувшей ночью Киевщина снова пережила массированную комбинированную атаку российских войск. Оккупанты применили ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты.

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Всего в Киевской области повреждены 17 объектов, среди которых девять частных домов, общежитие и четыре транспортных средства.

По состоянию на данный момент известно о семи пострадавших.

"На местах работают все экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов, правоохранители документируют очередное военное преступление России, медики оказывают помощь пострадавшим, коммунальные службы приступают к восстановительным работам", - сообщил Калашник.

В Бучанском районе ранения получили пять человек. Двое мужчин были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами, ожогами и рваными ранами. Еще трое пострадавших после осмотра медиков получили необходимую помощь.

В Бориспольском районе пострадали две женщины. У одной из них диагностирована острая реакция на стресс и многочисленные ссадины, другая получила сквозное ранение плеча. Всем пострадавшим предоставлена ​​необходимая медицинская помощь.

В Бучанском районе поврежден частный дом, складские помещения, недостройка и два автомобиля.

В Броварском районе повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль.

В Обуховском и Фастовском районах повреждены частные домовладения.

В Вышгородском районе поврежден легковой автомобиль.

В Бориспольском районе поврежден автосалон. Известно, что речь идет об автосалоне Porshe в Борисполе. По предварительным данным, сгорели два автомобиля.

На опубликованном в сети фото видна дыра в стене салона после "прилета".

Автосалон Porshe в Борисполе попал под удар РФ / Фото: соцчети

В компании подтвердили распространенную в соцсетях информацию. Кроме повреждения самого помещения, известно о пострадавших сотрудниках дилерского центра. Все они живы и получают медицинскую помощь.

В связи с последствиями обстрелов дилерский центр временно не работает.

Из-за повреждений инфраструктуры телефонная связь также пока недоступна.

"Наша команда уже приступила к работе по ликвидации повреждений и делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу центра (...) О возобновлении работы дилерского центра мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении компании в Facebook.

Отметим, "Порше Центр Киев Аэропорт" расположен в Бориспольском районе Киевской области вблизи аэропорта. Это крупнейший в Украине и Центральной и Восточной Европе официальный дилерский центр Porsche. Он предоставляет полный комплекс услуг продаж автомобилей, оригинальных запчастей и аксессуаров, а также сервисного обслуживания.

Ракетно-дроновый удар по Киеву 2 июля 2026

Как писал Главред, в ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах города. Разрушены жилые дома. Число жертв и пострадавших растет. Власти столицы обновляют данные.

По последним данным, в Киеве 86 человек пострадали в результате ночной атаки врага. Также известно о 13 погибших.

Удар РФ по Киеву полностью уничтожил склад и офис сети магазинов техники и электроники MOYO. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В компании обещают шаг за шагом возобновить работу.

По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 48 ракет и 476 вражеских беспилотников. Зафиксированы "прилеты" в 33 точках, а также падение сбитых БпЛА в 18 точках.

Эксперт объяснил особенность ночной атаки РФ на Киев

У оккупантов было достаточно времени для накопления средств поражения, что позволило ему провести тщательное планирование и синхронизацию удара. В результате сегодняшняя атака была одной из самых сложных с точки зрения работы ПВО и отражения воздушных целей. Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

Эксперт подчеркнул, что удар был не просто комбинированным - большое количество различных целей сошлось в одном временном промежутке. Одновременно применялись баллистические ракеты, реактивные барражирующие боеприпасы типа "Бандероль" и гиперзвуковые "Цирконы".

"Ключевой момент, который мы наблюдаем, - это фактически увеличение количества реактивных баллажирующих боеприпасов, которые являются достаточно сложными целями из-за их значительной скорости, достигающей 400–450 км/ч. Это затрудняет их перехват. Во-вторых, противник пытается увеличить плотность атаки - запускать большее количество систем за меньший промежуток времени. Если раньше мы говорили об атаках с участием до тысячи беспилотников, которые длились от 10 до 14 часов, то сейчас Россия стремится к тому, чтобы проводить аналогичные атаки за 4–6 часов. Для этого активно развертываются площадки по подготовке и запуску вооружения, главная цель которых - повысить интенсивность атак", - пояснил Долинце.

Он также подчеркнул, что все удары направлены против гражданского населения с целью оказания психологического давления. Кроме того, столица остается одной из главных целей из-за плотности застройки, ведь даже в случае успешного перехвата падают обломки.

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О персоне: Николай Калашник Николай Калашник - украинский государственный деятель. Председатель Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия. Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

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