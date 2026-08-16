Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания

Вы узнаете:
- Как ускорить созревание зеленых помидоров
- В каких условиях помидоры краснеют лучше всего
Когда в конце лета погода резко меняется, садоводы часто вынуждены собирать урожай еще зеленых помидоров. Но это не значит, что плоды останутся недозрелыми.
Если создать соответствующие условия, они могут набрать цвет и вкус уже после сбора, пишет Главред со ссылкой на УНИАН.
В каких условиях помидоры краснеют лучше всего
Чтобы зеленые плоды приобрели цвет и вкус, их следует хранить при температуре 15–20 °C и влажности около 75–80%. Помещение должно быть сухим, тёмным и хорошо проветриваемым. Если температура опустится ниже 10 °C, процесс созревания остановится, а плоды могут испортиться.
Как ускорить созревание
Рекомендуем положить рядом с зелеными помидорами спелый банан или яблоко. Эти фрукты выделяют этилен - природный газ, стимулирующий созревание. Если использовать бумажные пакеты или ящики с чистой бумагой, эффект будет ещё быстрее и заметнее.
Другие овощи, которые созревают после сбора
Помимо помидоров, хорошо созревают перец и баклажаны. Кабачки тоже можно оставить для созревания, но только если они уже набрали вес более 200–300 граммов. Огурцы и капуста для этого метода не подходят - после сбора они быстро теряют плотность и свежесть.
Важные правила отбора
Рекомендуем выбирать только здоровые плоды без трещин, вмятин или признаков болезней. Регулярно осматривайте урожай и удаляйте те плоды, которые начали портиться. В правильных условиях зеленые помидоры могут созревать ещё 2–4 недели. Если же ждать нет смысла, используйте их для маринадов или других зимних заготовок.
Смотрите видео о том, как ускорить созревание помидоров:
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Об источнике: УНИАН
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