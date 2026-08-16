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Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания

Инна Ковенько
16 августа 2026, 10:29
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Если помидоры не успели созреть на грядке, помочь им можно уже дома.
Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания
Как ускорить созревание зеленых помидоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как ускорить созревание зеленых помидоров
  • В каких условиях помидоры краснеют лучше всего

Когда в конце лета погода резко меняется, садоводы часто вынуждены собирать урожай еще зеленых помидоров. Но это не значит, что плоды останутся недозрелыми.

Если создать соответствующие условия, они могут набрать цвет и вкус уже после сбора, пишет Главред со ссылкой на УНИАН.

видео дня

В каких условиях помидоры краснеют лучше всего

Чтобы зеленые плоды приобрели цвет и вкус, их следует хранить при температуре 15–20 °C и влажности около 75–80%. Помещение должно быть сухим, тёмным и хорошо проветриваемым. Если температура опустится ниже 10 °C, процесс созревания остановится, а плоды могут испортиться.

Как ускорить созревание

Рекомендуем положить рядом с зелеными помидорами спелый банан или яблоко. Эти фрукты выделяют этилен - природный газ, стимулирующий созревание. Если использовать бумажные пакеты или ящики с чистой бумагой, эффект будет ещё быстрее и заметнее.

Другие овощи, которые созревают после сбора

Помимо помидоров, хорошо созревают перец и баклажаны. Кабачки тоже можно оставить для созревания, но только если они уже набрали вес более 200–300 граммов. Огурцы и капуста для этого метода не подходят - после сбора они быстро теряют плотность и свежесть.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов
Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

Важные правила отбора

Рекомендуем выбирать только здоровые плоды без трещин, вмятин или признаков болезней. Регулярно осматривайте урожай и удаляйте те плоды, которые начали портиться. В правильных условиях зеленые помидоры могут созревать ещё 2–4 недели. Если же ждать нет смысла, используйте их для маринадов или других зимних заготовок.

Смотрите видео о том, как ускорить созревание помидоров:

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Об источнике: УНИАН

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