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"Нечем сбивать": Свитан предупредил о главной опасности обстрелов РФ

Алексей Тесля
15 августа 2026, 22:06
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В Украине дефицит ракет для систем ПВО, заявил Роман Свитан.
Роман Свитан
Роман Свитан дал прогноз новых ударов РФ / Коллаж: Главред

Главное из заявлений Свитана:

  • В Украине дефицит ракет для систем ПВО
  • РФ использует террористический подход - бьет прямо по городам

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал информацию о дефиците ракет-перехватчиков для отражения массированных обстрелов РФ.

"Часть ракет они (россияне, - ред.) уже усовершенствовали. Они маневрируют на нисходящей части траектории, на так называемом терминальном участке. Что значит "маневрируют"? Они могут перемещаться по траектории, и поэтому очень сложно вычислить точку встречи", - пояснил он в интервью Главреду.

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По словам эксперта, в Украине дефицит ракет для систем ПВО: "Нет PAC-3 - нечем сбивать. Поэтому практически все ракеты (РФ, - ред.) прошли".

Он также напомнил о том, что страна-агрессор РФ использует террористический подход - бьет прямо по городам.

"Особенно когда используются кассетные боеприпасы. Это вообще нанесение ударов по площади. В чистом виде терроризм. Одна из последних атак по Киеву как раз была чисто террористической, поскольку часть ракет шла с кассетными боевыми частями", - добавил Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана:

Производство Patriot в Украине: раскрыты сроки

После заявления Дональда Трампа о перспективе наладить в Украине выпуск ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot эксперты оценили, сколько времени может потребоваться для реализации такого проекта.

По их мнению, запуск полноценного производства - сложная и длительная задача. Украине необходимо получить соответствующие технологии и документацию, подготовить производственные площадки, установить необходимое оборудование, привлечь квалифицированных специалистов и наладить поставки большого количества комплектующих.

Аналитики предполагают, что даже при оперативном согласовании всех ключевых вопросов первые ракеты, произведенные непосредственно в Украине, могут появиться не ранее чем через год-два. При этом задача остается особенно актуальной на фоне продолжающегося увеличения Россией производства баллистических ракет для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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