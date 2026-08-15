Россия может в ближайшее время усилить обстрелы Украины: какие цели под угрозой

В немецком ведомстве назвали дату, когда уровень опасности будет высоким.

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Угроза обстрелов со стороны РФ накануне Дня Независимости Украины будет высокой / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmua, Википедия, скриншот

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Накануне Дня Независимости РФ может усилить удары по Украине

Иностранцам рекомендуют не приезжать в Украину до 24 августа из-за угрозы обстрелов

Оккупанты во время атак целятся в гражданские объекты и транспортные узлы

Накануне Дня Независимости Украины страна-агрессор Россия может усилить обстрелы. Об этом свидетельствует рекомендация Федерального министерства иностранных дел Германии об ограничении поездок граждан ФРГ в Украину.

В ведомстве подчеркивают, что безопасных регионов в Украине пока нет, а дата 24 августа является отдельным фактором риска.

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"В связи с Днём Независимости 24 августа 2026 года нельзя исключать усиление атак как на инфраструктуру (например, энергетическую инфраструктуру, транспортные узлы), так и на гражданские объекты", - говорится в сообщении.

Поезда под прицелом

Особое внимание немецкие дипломаты уделили состоянию железнодорожного сообщения, которое для большинства иностранцев является единственным способом добраться вглубь Украины.

"Украинская железнодорожная инфраструктура является мишенью российских авиаударов, направленных на нарушение маршрутов поставок. Эти повреждения, как правило, оперативно устраняются, но значительные задержки в пассажирских железнодорожных перевозках являются распространенным явлением", - предупредило МИД Германии.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

РФ меняет тактику ударов по Украине

Главред писал, что, по словам военно-политического эксперта Александра Мусиенко, Россия перестроила схему воздушных атак и сделала основную ставку на баллистические ракеты и реактивные беспилотники, рассчитывая на ежедневные удары небольшими партиями.

Вероятная причина такой спешки - замедление поставок Украине ракет PAC-3 для комплексов Patriot, чем противник пытается воспользоваться как временным "окном возможностей".

География целей при этом выходит далеко за пределы столицы. Помимо Киева, который постоянно остается в поле зрения оккупантов, под баллистическими ударами регулярно оказываются Запорожье, Харьков и Днепр.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам президента Владимира Зеленского, Россия может готовить новые массированные удары по Украине, поэтому населению следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что Россия целенаправленно наращивает удары баллистическими ракетами по Киеву, поскольку имеющихся средств противовоздушной обороны критически не хватает для защиты всей территории Украины.

Накануне стало известно, что Россия изменила тактику применения северокорейских баллистических ракет КН-23 против Украины. Вместо массированных залпов оккупанты запускают их поодиночке в ходе комбинированных ударов.

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Об источнике: Федеральное министерство иностранных дел Германии Федеральное министерство иностранных дел Германии - одно из важнейших министерств Германии, основанное в 1870 году. До 1919 года возглавлялось секретарём иностранных дел, позже - министром иностранных дел. С 6 мая 2025 года эту должность занимает Йоханн Вадефуль, пишет Википедия.

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